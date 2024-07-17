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Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal

Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal - 17.07.2024 Украина.ру

Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal

Европа опасается, что Украина потерпит полное поражение в конфликте без помощи США на фоне выдвижения сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и возможной победы на выборах экс-президента Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal

2024-07-17T10:36

2024-07-17T10:36

2024-07-17T10:43

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"В европейских столицах опасаются, что без мощной поддержки США Украина будет иметь меньше рычагов влияния в рамках любых мирных переговоров с Москвой или может потерпеть полное поражение в войне", - говорится в материале.Особую обеспокоенность по всей Европе вызывает решение Трампа предложить Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Там опасаются, что и без того скептически настроенного Трампа смогут убедить отказаться от помощи Украине.На днях на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнс много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Подробнее о кандидатуре Вэнса - в материале Владимира Скачко Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, республиканская партия