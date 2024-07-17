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Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal
Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal - 17.07.2024 Украина.ру
Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal
Европа опасается, что Украина потерпит полное поражение в конфликте без помощи США на фоне выдвижения сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и возможной победы на выборах экс-президента Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal
2024-07-17T10:36
2024-07-17T10:36
2024-07-17T10:43
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"В европейских столицах опасаются, что без мощной поддержки США Украина будет иметь меньше рычагов влияния в рамках любых мирных переговоров с Москвой или может потерпеть полное поражение в войне", - говорится в материале.Особую обеспокоенность по всей Европе вызывает решение Трампа предложить Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Там опасаются, что и без того скептически настроенного Трампа смогут убедить отказаться от помощи Украине.На днях на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнс много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Подробнее о кандидатуре Вэнса - в материале Владимира Скачко Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, республиканская партия
Новости, Украина, Европа, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Республиканская партия
Европа обеспокоена будущим Украины из-за назначения Вэнса - Wall Street Journal
10:36 17.07.2024 (обновлено: 10:43 17.07.2024)
Европа опасается, что Украина потерпит полное поражение в конфликте без помощи США на фоне выдвижения сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и возможной победы на выборах экс-президента Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal
"В европейских столицах опасаются, что без мощной поддержки США Украина будет иметь меньше рычагов влияния в рамках любых мирных переговоров с Москвой или может потерпеть полное поражение в войне", - говорится в материале.
Особую обеспокоенность по всей Европе вызывает решение Трампа предложить Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Там опасаются, что и без того скептически настроенного Трампа смогут убедить отказаться от помощи Украине.
"У Украины проблемы", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.
На днях на съезде республиканской партии кандидат в президенты Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнс много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией.
Подробнее о кандидатуре Вэнса - в материале Владимира Скачко Трамп нанес ответный удар Вэнсом. Почему его теперь нет смысла убивать на сайте Украина.ру.