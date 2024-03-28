Проблема Телеграма: пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу слова
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Популярный мессенджер Телеграм оказался вновь в центре внимания, причем одновременно как в России, так и на Украине. Если Москва заинтересована в более тщательной работе администрации Телеграма в плане борьбы с терроризмом, то главное, что заботит киевский режим – это прикрыть последние остатки свободы слова и мысли в стране
"Телеграмная" вербовка
На прошлой неделе, 22 марта, четверо террористов, граждан Таджикистана, атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Боевики ворвались в здание и принялись убивать всех, кто стоял у них на пути. Погибшими в результате теракта к настоящему моменту числятся 143 человека, 360 человек пострадали.
Следствие по данному делу еще продолжается, однако уже известно, что вербовку террористов осуществляли через Телеграм.
По данным источника агентства РИА Новости, исполнителей подыскивали через телеграм-канал "Голос Хорасана", окучивающий аудиторию в Таджикистане. Этот канал вели представители афганского "филиала" террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ) "Исламское государство Хорасан"*. В настоящий момент этот канал уже удален.
Подробно об "ИГ-Хорасан" издание Украина.ру рассказывало ранее в своих материалах:
На первом же допросе после задержания один из террористов – Фаридуни Шамсутдин – рассказал, что следил в интернете за деятельностью некоего "проповедника", помощник которого и вышел с ним на связь и предложил заработать на убийстве ни в чем не повинных людей.
Сотрудничество вместо блокировки
Высокая степень конфиденциальности и специальная система шифрования изначально закладывались в мессенджер при его разработке в начале 2010-х гг. и стали одним из краеугольных камней Телеграма.
Система быстро обрела популярность – кроме простого обмена сообщений (текстовых, аудио и видео), Телеграм позволяет пользователям делиться медиафайлами, создавать чаты, вести прямые трансляции, каналы (мини-блоги) и т.д.
К середине 2022 года Телеграм вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире. В РФ к 2023 году этот ресурс обеспечивал 8,5% всего мобильного трафика. По утверждению создателя Телеграма Павла Дурова, всего в мире этим приложением пользуются более 700 млн человек и эта цифра продолжает расти.
Со временем все преимущества Телеграма оценили и разного рода террористы и экстремисты, которые перенесли туда львиную долю своей активности в виртуальном пространстве.
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
В апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга террорист-смертник по заданию одной из радикальных запрещенных в РФ исламистских группировок привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда. Погибли 16 человек. В ФСБ по итогам расследования заявили, что при подготовке теракта террористом, его сообщниками и кураторами использовался Телеграм.
Спустя год Роскомнадзор пригрозил блокировкой этого мессенджера, так как его администраторы отказались передавать надзорному органу информацию о компании-владельце. От Дурова также потребовали передать российским спецслужбам ключи для шифрования переписок, чтобы выявлять потенциальных террористов, но он отказался.
В 2018 году в России началась блокировка Телеграма, которая продлилась следующие два года. В 2020-м Роскомнадзор объявил, что снимает все ограничения с мессенджера, так как Дуров высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
После теракта в "Крокусе" российские власти не собираются снова блокировать Телеграм, рассказал 28 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом в Кремле ожидают большей включенности руководства этой платформы в борьбу с терроризмом.
"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", - сказал Песков.
Украина против Телеграма
Помимо РФ, свои претензии к Телеграму есть и у властей Украины. С учетом украинского следа в теракте в "Крокусе", киевский режим вряд ли волнует активность исламистов в мессенджере. Речь идет о том, что в условиях тотальной цензуры Телеграм для украинцев остается одним из немногих альтернативных источников информации.
После госпереворота 2014 года на Украине началось постепенное наступление на свободу слова, в том числе в интернете. Сотрудники местных спецслужб в постоянном режиме мониторят соцсети, а жителей страны могут упечь за решетку за лайк под "пророссийской" картинкой.
Зачистка информационного поля достигла апогея при Владимире Зеленском, по политическим мотивам был закрыт ряд телевизионных каналов, печатных и интернет-изданий, перекрыт доступ практически ко всем российским СМИ.
Единственным ресурсом, до которого пока не могут дотянуться украинские власти, остается Телеграм. Режиму явно не нравится тот факт, что, согласно опросам, более 70% жителей страны предпочитают получать информацию именно из этого мессенджера.
В Киеве уже практически не скрывают, что все разговоры о свободе слова сейчас нужно полностью отбросить.
"Телеграм, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - заявил на днях начальник Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины Кирилл Буданов**.
Иными словами, главу ГУР беспокоит, что украинцы еще имеют возможность "писать все, что им заблагорассудится".
Неделю назад депутат Верховной Рады Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") внес в парламент законопроект о госрегулировании Телеграма на территории Украины.
Кроме запрета всякого неугодного с точки зрения украинских властей контента, предлагается обязать Телеграм раскрывать структуру собственности и источники финансирования тех или иных телеграм-каналов по первому требованию Нацсовета по вопросам ТВ. Учитывая принципиальную позицию Дурова и его коллег по равноудаленности от любых властей и политических сил, маловероятно, что они согласятся с такими требованиями.
Как подчеркивают авторы инициативы, речи о полной блокировке Телеграма на Украине не идет. Дело здесь, судя по всему, не только в технической сложности такого запрета. Известно, что украинская армия и спецслужбы сами используют этот мессенджер для вербовки и координации действий.
Так, в мае прошлого года российские спецслужбы получили доступ к закрытым телеграм-чатам СБУ в Херсонской области.
"В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций "украинского патриота", попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть", - рассказал источник РИА Новости.
По словам одного из задержанных участников такого чата, в качестве админов там были представители "Правого сектора"*.
*Организация запрещена в РФ
**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга