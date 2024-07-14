https://ukraina.ru/20240714/1056247330.html
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая - 14.07.2024 Украина.ру
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
2024-07-14T13:34
2024-07-14T13:34
2024-07-14T13:34
новости
донецкая народная республика
александр сырский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102676/89/1026768976_0:198:646:561_1920x0_80_0_0_ddaf8c328eab5db5f25c1b5eec48f81f.jpg
Она опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.По ее словам, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате, заверяет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102676/89/1026768976_0:137:646:622_1920x0_80_0_0_3fb4a25ba46019235e269d59b12712ba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
Она опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.
"Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", - написала Безуглая.
По ее словам, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях.
В результате, заверяет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.
Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.