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Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая

Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая - 14.07.2024 Украина.ру

Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая

2024-07-14T13:34

2024-07-14T13:34

2024-07-14T13:34

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донецкая народная республика

александр сырский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

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Она опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.По ее словам, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате, заверяет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины