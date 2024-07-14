Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая - 14.07.2024 Украина.ру
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Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая - 14.07.2024 Украина.ру
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
2024-07-14T13:34
2024-07-14T13:34
новости
донецкая народная республика
александр сырский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
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Она опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.По ее словам, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате, заверяет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины

Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая

13:34 14.07.2024
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
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Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
Она опубликовала запись с критикой в адрес Сырского, заявив, что главком ВСУ преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинских войск.
"Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле", - написала Безуглая.
По ее словам, Сырским были приняты решения о ротации некоторых подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях.
В результате, заверяет депутат, была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.
Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
Подробнее о недовольстве Сырским - в материале Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы Украины
 
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