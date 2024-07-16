Политолог рассказал об украинском следе в покушении на Трампа - 16.07.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал об украинском следе в покушении на Трампа
Политолог рассказал об украинском следе в покушении на Трампа - 16.07.2024 Украина.ру
Политолог рассказал об украинском следе в покушении на Трампа
Политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру указал, что в ситуации с покушением на кандидата в президенты США Дональдом Трампом не может не упомянуть про "украинский след"
2024-07-16T04:18
2024-07-16T04:18
новости
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украина
дональд трамп
дмитрий выдрин
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"Формально тут есть зацепки. Ведь Майдан в том числе начался из-за якобы отрезанного уха одного из его участников. Возможно, ухофилия могла бы рассматриваться как версия. Но маловероятно. Здесь торчат уши явно более серьезных игроков", - сыронизировал он.Также политолог дал Трампу совет сменить охрану, надеяться на народ и "держать ушки на макушке".В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении на Трампа — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, дмитрий выдрин
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Выдрин

Политолог рассказал об украинском следе в покушении на Трампа

04:18 16.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру указал, что в ситуации с покушением на кандидата в президенты США Дональдом Трампом не может не упомянуть про "украинский след"
"Формально тут есть зацепки. Ведь Майдан в том числе начался из-за якобы отрезанного уха одного из его участников. Возможно, ухофилия могла бы рассматриваться как версия. Но маловероятно. Здесь торчат уши явно более серьезных игроков", - сыронизировал он.
Также политолог дал Трампу совет сменить охрану, надеяться на народ и "держать ушки на макушке".
В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании.
На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении на Трампа — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий Выдрин
 
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