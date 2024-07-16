"Уже на коне": Байден намерен провести повторные дебаты с Трампом
10:59 16.07.2024 (обновлено: 11:03 16.07.2024)
Джо Байден
Президент США Джо Байден считает, что уже готов провести вторые дебаты с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом в сентябре. Об этом он объявил в интервью NBC News
"Я буду дебатировать с ним в то время, о котором мы договорились. Я согласился на дебаты в сентябре", – сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он "сесть на коня" уже сейчас и провести дебаты в ближайшее время, Байден ответил, что он "уже на коне".
Глава государства также попытался оправдаться за многочисленные провалы, в том числе внимание к его шпаргалкам во время выступлений.
"То, что я делаю, — это демонстрирую американскому народу, что полностью контролирую свои способности, что мне не нужны записки. Мне не нужен телесуфлер — я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда был саммит НАТО. Я стоял там час и отвечал на вопросы", - добавил Байден.
После предыдущих провальных дебатов с Трампом Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать. Сообщалось, что демократическая партия подбирает замену своего кандидата на предстоящих президентских выборах.
10:51Съезд республиканцев назначил "следующего президента США". И кого Трамп выбрал своим вице-президентомДональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США, а в качестве своего напарника, который встанет у власти в случае его смерти или какой-либо иной напасти, выбрал ярого противника помощи Украине сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса