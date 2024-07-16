"Уже на коне": Байден намерен провести повторные дебаты с Трампом - 16.07.2024 Украина.ру
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"Уже на коне": Байден намерен провести повторные дебаты с Трампом
"Уже на коне": Байден намерен провести повторные дебаты с Трампом - 16.07.2024 Украина.ру
"Уже на коне": Байден намерен провести повторные дебаты с Трампом
Президент США Джо Байден считает, что уже готов провести вторые дебаты с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом в сентябре. Об этом он объявил в интервью NBC News
2024-07-16T10:59
2024-07-16T11:03
новости
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы
дебаты
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Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он "сесть на коня" уже сейчас и провести дебаты в ближайшее время, Байден ответил, что он "уже на коне". Глава государства также попытался оправдаться за многочисленные провалы, в том числе внимание к его шпаргалкам во время выступлений. "То, что я делаю, — это демонстрирую американскому народу, что полностью контролирую свои способности, что мне не нужны записки. Мне не нужен телесуфлер — я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда был саммит НАТО. Я стоял там час и отвечал на вопросы", - добавил Байден.После предыдущих провальных дебатов с Трампом Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать. Сообщалось, что демократическая партия подбирает замену своего кандидата на предстоящих президентских выборах.Подробнее о том, почему Байдену пришел конец и об отказе от него главных спонсоров читайте в интервью политолога-американиста Грега Вайнера на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы, дебаты
Новости, США, Джо Байден, Дональд Трамп, президентские выборы, дебаты

"Уже на коне": Байден намерен провести повторные дебаты с Трампом

10:59 16.07.2024 (обновлено: 11:03 16.07.2024)
 
Джо Байден
Джо Байден
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Президент США Джо Байден считает, что уже готов провести вторые дебаты с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом в сентябре. Об этом он объявил в интервью NBC News
"Я буду дебатировать с ним в то время, о котором мы договорились. Я согласился на дебаты в сентябре", – сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он "сесть на коня" уже сейчас и провести дебаты в ближайшее время, Байден ответил, что он "уже на коне".
Глава государства также попытался оправдаться за многочисленные провалы, в том числе внимание к его шпаргалкам во время выступлений.

"То, что я делаю, — это демонстрирую американскому народу, что полностью контролирую свои способности, что мне не нужны записки. Мне не нужен телесуфлер — я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда был саммит НАТО. Я стоял там час и отвечал на вопросы", - добавил Байден.

После предыдущих провальных дебатов с Трампом Байден потребовал не планировать мероприятия после 20.00, так как ему следует больше спать. Сообщалось, что демократическая партия подбирает замену своего кандидата на предстоящих президентских выборах.
Подробнее о том, почему Байдену пришел конец и об отказе от него главных спонсоров читайте в интервью политолога-американиста Грега Вайнера на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 16.07.2024
10:51
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