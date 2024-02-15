https://ukraina.ru/20240215/1053323473.html

Он star, суперстар. Демократическая партия подбирает замену Байдену на выборах

Он star, суперстар. Демократическая партия подбирает замену Байдену на выборах - 15.02.2024 Украина.ру

Он star, суперстар. Демократическая партия подбирает замену Байдену на выборах

Украина.ру, 15.02.2024

2024-02-15T17:35

2024-02-15T17:35

2024-02-15T17:40

эксклюзив

выборы

сша

дональд трамп

джо байден

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Байден или Трамп: кто для России лучше?Предвыборная кампания в США набирает обороты, приобретая всё более и более острые формы, и Москве некорректно вмешиваться в этот процесс, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале Кремля."Я, когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет. Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт", - заявил российский лидер.А врачи единогласно подтверждают наличие у действующего президента США Джо Байдена когнитивных проблемы, связанных с возрастом (он самый пожилой американский лидер в истории страны - 81 год): невнятная речь, забывчивость, дезориентация в пространстве. Как отметил на днях в интервью телеканалу Fox News профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари, каждый человек периодически может забывать какие-то слова или допускать ошибки, но в случае с Байденом заметны стремительно прогрессирующие провалы в памяти и замедление речи."Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами ранее. И это действительно печально", — сказал он.По словам врача, состояние главы государства вряд ли нормализуется, поэтому у граждан есть все основания для беспокойства по поводу участия Байдена в президентской гонке."Мы должны смотреть не на это (состояние здоровья Байдена - ред.). Мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в своё время президенту Байдену об этом говорил", - заявил Путин.И всё же, как и 4 года назад, возникает вопрос, какой президент США лучше для России: Джо Байден или его предшественник Дональд Трамп?"Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик старой формации", - ответил Путин.Но Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ, подчеркнул российский лидер.Байден уже не тотСотрудники Белого дома изо всех сил пытаются убедить общественность в полном здравии Байдена как физическом, так и ментальном."Президент каждый день доказывает своей работой, что он в отличной форме. Он общается с мировыми лидерами, принимает трудные решения от имени американского народа — будь то внутренняя или национальная безопасность. Вот как это видит [лечащий врач Байдена] доктор О’Коннор", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 12 февраля.Ронни Джексон – бывший врачом двух предыдущих президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа – сказал в эфире телеканала Fox News, что из-за проблем со здоровьем Байден "не подходит на роль нашего президента". По его словам, это проблема национальной безопасности, которая усугубляется с каждым днём.Сомнения мог бы снять результаты теста на когнитивные способности, но проходить его в рамках предстоящего медосмотра, который должен состояться в этом месяце, Байден не будет.Разговоры на тему способности действующего президента ядерной державы исполнять свои обязанности в полном объёме и управлять страной ещё 4 года в случае переизбрания ещё больше активизировались после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хёра по результатам расследования по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами. В итоге предъявлять действующему президенту уголовные обвинения не стали, несмотря на доказательства того, что он "умышленно хранил" секретные материалы, которые забрал из Белого дома после окончания работы в администрации 44-го президента США Барака Обамы, хотя должен был сдать их в архив. В качестве одной из причин, по которым вину не удаётся установить, в отчёте Хёра названы проблемы с памятью Байдена, выявленные в ходе опросов, например, он не назвал период работы на посту вице-президента и дату смерти своего старшего сына Бо. Байден в докладе спецпрокурора представили "сострадательным пожилым человеком с плохой памятью".Кроме того, ярким контрастом на фоне поведения Байдена стало интервью его российского коллеги американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого 71-летний Путин на протяжении два часов рассказывал и о текущей ситуации в мире, и об истории России.Есть ли замена Байдену на выборах-2024Состояние президента на самом деле всерьёз беспокоит и его однопартийцев, только публично об этом не говорят.В беседе с корреспондентом Dailymail.com бывший высокопоставленный представитель Демократической партии Белого дома, работавший с нынешним президентом, заявил: "Я думаю, что сейчас настало время паники. Байден не должен быть нашим знаменосцем. Прошлой ночью он был похож на оленя, застрявшего в свете фар. Бензина в баке не хватит ещё на 4,5 года. В конечном итоге мы увидим, что всё больше и больше видных демократов будут произносить вслух то, что раньше говорили шёпотом. Становится всё более очевидным, что у нас есть глубоко ошибочный кандидат. Демократия находится на волоске, и это не лучший путь для нашей партии".За закрытыми дверями всё чаще обсуждают вариант замены на национальном съезде партии 19 августа кандидатуры Байдена на предстоящих выборах. До сих пор демократы решительно избегали любого обсуждения "плана Б" для своего кандидата в президенты, но доклад спецпрокурора Хёра, возможно, заставил их действовать, пишет издание Politico и объясняет, как всё будет происходить."Из-за процедурных и политических препятствий просто заменить его будет непросто. Наиболее вероятный исход – Байден останется в списке. Правда в том, что запасная стратегия может быть использована только в том случае, если Байден добровольно уйдёт в сторону или будет физически неспособен баллотироваться. Если не считать вывода из строя или маловероятного восстания на съезде делегатов, уже присягнувших Байдену и лояльных президенту, есть только один практический "план Б" - и это согласие самого Байдена передать эстафету. Он гордый человек, чьё эго сформировалось благодаря опыту победы на выборах в Сенат в возрасте 20 лет, а затем ему несколько раз отказывали в президентском посту, прежде чем он наконец получил его. Убедить его в том, что он находится во всё более несостоятельном положении и ему нужно отступить, будет непросто", - говорится в статье.В том, что Байден одержит уверенную победу на первичных выборах, по итогам которых партия и определяет своего кандидата в президенты на ноябрьские выборы, сомневаться не приходится из-за отсутствия реальных конкурентов. Это политическая традиция Соединённых Штатов – не чинить препятствий действующему президенту при переизбрании на новый срок.Тем не менее, трое демократов в прошлом году заявили о своих президентских амбициях, но они никак не повлияли на расклад сил: писательница Марианна Уильямсон объявила о завершении избирательной кампании 9 февраля, рейтинг конгрессмена от штата Миннесота Дина Филлипса находится на уровне погрешности (3,8%, для сравнения, у Байдена – 72,3%), а юрист Роберт Кеннеди-младший решил баллотироваться в качестве независимого кандидата.Включаться во внутрипартиийную гонку новому кандидату сейчас уже поздно, поскольку списки для участия в праймериз уже сформированы в большинстве штатов. Автоматически кандидатом от демократов в случае снятия Байдена не сможет стать и вице-президент США Камала Харрис (хотя случись что с президентом, именно она будет исполнять его обязанности до плановых выборов) - ей будет нужна победа на внутрипартийных выборах, а это маловероятно с учётом её крайне низкой популярности.Теоретически можно изменить регламент по выдвижению кандидата в президенты, но на практике практически нереализуемо, поскольку это решение должен принять комитет Демократической партии по правилам и подзаконным актам, а им руководят верные сторонники Байдена.Снять хозяина Белого дома по распоряжению председателя Национального комитета Демократической партии не выйдет по той же причине: Джейми Харрисон - давний сторонник Байдена и против его воли не пойдёт. А вот одна из его предшественниц Донна Бразил в 2016 году всерьёз подумывала отстранить от избирательной кампании бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон, бывшей кандидатом от демократов, когда она потеряла сознание.Есть ещё вариант, что делегаты от штатов, где победил Байден, устроят саботаж на национальном съезде партии в августе и проголосуют за кого-то другого, сочтя нынешнего президента недееспособным, но такое тоже крайне маловероятно.Впрочем, способ уйти достойно и на своих условиях у Байдена есть, пишет Politico. Он должен дождаться окончания этапа первичных выборов (4 июня), на которых заручится поддержкой нужного для выдвижения количества делегатов, и объявит о снятии своей кандидатуры."Он мог бы настаивать на том, что по-прежнему готов отбыть ещё один срок, но принимает обеспокоенность общественности по поводу президента, которому в конце 2-го срока исполнится 86 лет. Он мог бы напомнить избирателям, что однажды победил Трампа и защитил американскую демократию. Он выполнил свой долг. И в этот момент начнётся борьба между потенциальными преемниками", - добавляет издание.Так кто же при таком исходе вступил бы в битву за место в Белом доме, не опасаясь навредить политической репутации официально уходящего Байдена?Специалисты Harvard CAPS/Harris poll спросили избирателей-демократов, кого они предпочли бы видеть кандидатом в президенты, если Байден не будет баллотироваться. Результаты опроса таковы:Камала Харрис – 24%Хиллари Клинтон – 13%сенатор от Вермонта Берни Сандерс – 10%губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом – 7%министр транспорта США Пит Буттиджич – 7%сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – 5%конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес – 3%сенатор от Миннесоты Эми Клобушар – 3%сенатор от Западной Виргинии Джо Манчин – 3%губернатор Мичигана Гретчен Уитмер – 3%С Харрис всё предельно ясно – она самый непопулярный вице-президент, поддержкой электората не пользуется, хотя в прошлой избирательной кампании, когда сражалась против Байдена, проявила себя неплохо. Но сейчас шансов на победу, особенно над Трампом, у неё нет."Однако и Клинтон не особо пристойный кандидат. У неё колоссальный антирейтинг, как и у Байдена. Она вновь вызывает скандалы. В 2016 году Клинтон называла сторонников Трампа “корзиной с нечистотами”. Сейчас же Хиллари вовсю призывает “депрограммировать” неугодных ей республиканцев - в лагерях для переобучения. Шансы на избрание Клинтон очень невысоки. И вряд ли демократы пойдут на такой размен - Байдена на Клинтон. Но тот факт, что её кандидатура в принципе обсуждается, говорит об отчаянии, царящем в стане Демпартии. Они не знают, как остановить победу Трампа в 2024 году - и готовы пуститься во все тяжкие, отчаянно цепляясь за власть, которая уже выскальзывает из рук", - отмечает американист Малек Дудаков.Все остальные кандидаты на замену тоже не особо подходят, добавляет эксперт. В частности, за Ньюсомом тянется шлейф всего негатива в Калифорнии - с волной наркомании и преступлений, Буттиджич оказался крайне провальным министром транспорта.Dailymail.com называет в качестве основных кандидатов на место Байдена двоих: Уитмер, критиковавшую Трампа в ходе избирательной кампании-2020, и Ньюсома, которого принято рассматривать как кандидата в президенты от демократов в 2028 году.Звучит также версия, что Байдена заменит бывшая первая леди Мишель Обама. Она очень резко появилась в информационном поле, но её многие воспринимают как знаменитость, светскую львицу, а не как политика, способного взять ответственность за судьбу целой страны.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, выборы, сша, дональд трамп, джо байден