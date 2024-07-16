https://ukraina.ru/20240716/1056277834.html

Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля

Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля - 16.07.2024 Украина.ру

Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля

Владимир Зеленский заявил о "некоторых позитивных сигналов" по использованию западного дальнобойного оружия вглубь России. В России оценили обещания членов Республиканской партии

2024-07-16T09:30

2024-07-16T09:30

2024-07-16T09:30

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Своё заявление Зеленский сделал на пресс-конференции."Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — заявил Зеленский.Ранее, в июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. При этом первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идёт. По словам Кирби, Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.Позднее, 12 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США могли снять ограничения на использование Украиной поставляемого американского оружия."Я хочу вам сказать, что, прежде всего, веры нет ни на грош заявлениям официальных лиц США любого уровня, поскольку вся их политика - это политика с тройным дном, даже не с двойным. После выхода в какие-то другие координаты в силу меняющихся обстоятельств моментально забывается то, что они сами произносили накануне", - заявил он.Он указал, что каждый день в США анализируют пределы применения американского оружия по России."Прозвучало, что на определённых весьма серьезных уровнях в Вашингтоне каждый день анализируются пределы допустимого с точки зрения применения американского оружия, поставляемого Украине. Возможно, это так и есть. Возможно, все ограничения уже сняты. Скорее всего, ровно об этом речь", - отметил Рябков.Ранее ряд западных политиков призвал снять ограничения для Украины по ударам по России.Обещания команды ТрампаРеспубликанский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США."Россия не стала бы вторгаться в Украину, будь Дональд Трамп президентом. С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим", – заявил Вэнс в интервью Fox News.Он заявил, что США тратят на Украину миллиарды, но цели этого — туманны."Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?" - спросил Вэнс.Ранее Вэнс не раз выступал по поводу происходящего на Украине, с критикой помощи этой стране и с призывами к переговорам с Россией. В частности, он указывал, что выход на границ 1991 года — нереалистичен. По словам Вэнса, для того, чтобы наступил мир, нужно закрепить нейтралитет Украины и заморозить территориальные споры.Трамп предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Также вечером 15 июля в комментарии одному из российских новостных агентств высокопоставленный функционер Республиканской партии США заявил, что НАТО не стоит быть на Украине, а конфликт должен быть урегулирован путем переговоров. По его словам, Трамп будет готов лично вступить в диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине без посредников.При этом многие в России призывают осторожно относиться к высказываниям команды Трампа."Тут со ссылкой на американских политиков сообщают, что Трамп в случае победы на выборах может начать переговоры по Украине. А еще, якобы, окружение Трампа считает, что НАТО не нужно быть на Украине. Надо бы порадоваться. Но нечему. НАТО и так не на Украине. И что? Альянс по сути воюет руками украинцев против России. Так что даже в случае, если Украину в НАТО не примут, для неё отдельно будет принята программа сотрудничества. Но де-факто, эта программа обеспечит участие Украины в Альянсе. Или, просто во всю мощь запустят программы прямого военного партнёрства с Великобританией, Турцией, Польшей. А НАТО заявит: мы тут не при чем, частная инициатива отдельных государств", - отметил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.По его словам, переговоры хороши лишь в одном случае."Переговоры это прекрасно, конечно. Это сохранение жизни русских солдат. Но лишь в одном случае. Если это прямые переговоры Москвы и Вашингтона об условиях капитуляции Украины. Я не верю, что к этим переговорам готовы на Западе. Украинские граждане, может и начинают думать про что-то подобное, но кому интересно их мнение. Потенциал Украины, как антироссийского тарана ещё не исчерпан. Писал, и повторю сейчас. Года на полтора, а то и два, его хватит. Украина не должна победить, в нынешнем западном сценарии, там же не совсем идиоты в аналитике работают, хотя и таковых хватает. Украина должна измотать Россию максимально. И всё. И потом только, Запад будет готов вести переговоры о статусе Украины, её вооружённых силах, её границах, и так далее. Но никак не о капитуляции. А это не может устраивать нас. Во всяком случае, хочется на это надеяться", - подчеркнул Медведев.При этом, по его словам, даже в усечённом виде Украина будет угрожать России."Украина, пусть даже в усечённом территориально варианте, в форме прокси члена НАТО, останется тем же, чем она является сейчас. Антироссией во всех смыслах. Потому, сообщения о возможных прямых переговорах по Украине, или о том, что в НАТО её не возьмут, не должны вызвать у нас никаких иллюзий. Перелом в войне ещё очень не близко. И вообще, рассчитывать на переговоры вряд ли пока стоит", - отметил вице-спикер Мосгордумы.В сложившихся условиях остаётся лишь одно."А вот что действительно стоит делать, это помогать русской армии, фронту, семьям бойцов в тылу. Надо готовиться морально к новым трудным дням, которые, к сожалению, ещё будут. И надо верить в неизбежность нашей Победу. А надеяться только на себя самих", - резюмировал Медведев.Ранее ряд украинских экспертов и военных призвал граждан Украины не отчаиваться в случае победы Трампа на выборах, напомнив, что именно при его президентстве Украине начали выделять военную помощь и направлять ей западное оружие.О царящих на Украине настроениях — в статье Сергея Зуева "За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны".

https://ukraina.ru/20240715/1056271048.html

https://ukraina.ru/20240715/1056262663.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, нато