"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны - 14.07.2024 Украина.ру
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"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны
"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны - 14.07.2024 Украина.ру
"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны
На Украине начинают догадываться, что в НАТО страну принимать на самом деле никто не собирается и задаются вопросом — так за что же воюем?
2024-07-14T13:48
2024-07-14T14:29
украина
россия
киев
андрей золотарев
дмитрий раимов
леонид кучма
нато
сбу
эксклюзив
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Продолжают обсуждать итоги вашингтонского саммита НАТО. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что "саммит закончился вполне закономерно и ожидаемо — вежливым отказом". Обещания принять Украину в НАТО он сравнил с известным обещанием того, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме".На самом деле Киев к цели полноправного членства в Альянсе не приблизился, да и в перспективе добиться консенсуса всех стран-членов НАТО вряд ли получится, полагает эксперт.Золотарёв отметил, что выдвигаемые для приёма в НАТО условия — "победить Россию", "победить коррупцию" — предназначены лишь для объяснения будущего отказа. Киеву обещают дать 40 млрд долларов, но это не та сумма, которой достаточно для побед.Технически сотрудничество с Киевом продвинулось и будет продвигаться, но политически не видно реальной готовности НАТО интегрировать Украину, сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По мнению Золотарёва, сложившаяся ситуация выгодна для НАТО — можно, не вступая в прямое столкновение с Россией, истощать её военные ресурсы и, "самое главное, выигрывать время, поскольку… мир начинает медленно готовиться к войне". Геополитические игроки решают свои вопросы. Но где здесь Украина?В Альянс Украину не приняли, так за что же воюем? - задаёт риторический вопрос экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин . Зачем столько смертей, зачем столько калек? Но у Зеленского-то руки-ноги на месте, как и у других воинствующих политиков. Так что можно и дальше воевать, с сарказмом отметил эксперт.Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий рассказывает в своём блоге о реакции Европы. Звучат, например, предложения ради безопасности всего евросодружества разделить Украину, как когда-то разделили Германию. Тогда часть Украины будет находиться под протекторатом НАТО, в эту частицу вложим деньги, сделаем "витрину"…Так описывают план европейские эксперты, но сами же выражают сомнения в его реалистичности — Россия будет этому противодействовать, а что до "витрины" - кто же будет вкладывать деньги в этот кусочек Украины?А пока война продолжается, в Европе не ждут скорого её завершения. Как заявил в эфире интернет-канала "Вышка" украинский политконсультант Дмитрий Раимов, находящийся сейчас в Цюрихе, большинство европейских чиновников и политиков, с которыми он встречался, убеждены в том, что война будет продолжаться ещё несколько лет по той причине, что "украинское общество не готово будет на резкую капитуляцию или сдачу национальных интересов".Впрочем, настроения в украинском обществе разные. В комментариях к видеозаписи интервью читаем: "Почему патриот Раимов не хочет вернуться из-за границы на фронт, чтобы спасти страну?".Другой зритель отмечает: "Откройте границы и тогда увидите какой процент в обществе хочет продолжения войны".Наконец, такое мнение: "Оградить государство минными полями и колючей проволокой чтобы народ не смог из этого государства сбежать, и держать людей в страхе сказать лишнее слово. Это, конечно, не диктатура. И чем тогда современная Украина отличается от нацистского концлагеря?".Какова цена продолжения войны? Украинский политолог Вадим Карасёв предостерегает: Украину деурбанизируют."Когда-то, помните, лозунг был: "Что такое коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны", план ГОЭРЛО. А сейчас получается деэлектрификация всей страны, деурбанизация, деиндустриализация… Надо что-то с этим делать. Если Запад хочет продолжать этот банкет, так пусть и платит за этот банкет по-серьзному", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.Запад платить за кровавый банкет не собирается, но и прекращать его — тоже. Даже просто говорить о мире на Украине — преступление. Как только украинские блогеры-миллионники начали продвигать идею необходимости замирения, их обвинили в работе на Россию.Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП,"СБУ получила указание жестко отреагировать на заявления блогеров о необходимости мирных переговоров, чтобы остановить войну. На Банковой принято решение, что любые заявления о мире - нарратив Кремля, а значит, СБУ должно действовать соответственно".Подробнее о том, почему говорить правду и бороться за мир на Украине смертельно опасно, читайте в статье Владимира Скачко "Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 лет" * Признан иноагентом в РФ
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, андрей золотарев, дмитрий раимов, леонид кучма, нато, сбу, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Андрей Золотарев, Дмитрий Раимов, Леонид Кучма, НАТО, СБУ, Эксклюзив

"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны

13:48 14.07.2024 (обновлено: 14:29 14.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сергей Зуев
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На Украине начинают догадываться, что в НАТО страну принимать на самом деле никто не собирается и задаются вопросом — так за что же воюем?
Продолжают обсуждать итоги вашингтонского саммита НАТО. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что "саммит закончился вполне закономерно и ожидаемо — вежливым отказом". Обещания принять Украину в НАТО он сравнил с известным обещанием того, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме".
На самом деле Киев к цели полноправного членства в Альянсе не приблизился, да и в перспективе добиться консенсуса всех стран-членов НАТО вряд ли получится, полагает эксперт.
Золотарёв отметил, что выдвигаемые для приёма в НАТО условия — "победить Россию", "победить коррупцию" — предназначены лишь для объяснения будущего отказа. Киеву обещают дать 40 млрд долларов, но это не та сумма, которой достаточно для побед.
Технически сотрудничество с Киевом продвинулось и будет продвигаться, но политически не видно реальной готовности НАТО интегрировать Украину, сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.
По мнению Золотарёва, сложившаяся ситуация выгодна для НАТО — можно, не вступая в прямое столкновение с Россией, истощать её военные ресурсы и, "самое главное, выигрывать время, поскольку… мир начинает медленно готовиться к войне". Геополитические игроки решают свои вопросы. Но где здесь Украина?
В Альянс Украину не приняли, так за что же воюем? - задаёт риторический вопрос экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин . Зачем столько смертей, зачем столько калек? Но у Зеленского-то руки-ноги на месте, как и у других воинствующих политиков. Так что можно и дальше воевать, с сарказмом отметил эксперт.
Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий рассказывает в своём блоге о реакции Европы. Звучат, например, предложения ради безопасности всего евросодружества разделить Украину, как когда-то разделили Германию. Тогда часть Украины будет находиться под протекторатом НАТО, в эту частицу вложим деньги, сделаем "витрину"…
Так описывают план европейские эксперты, но сами же выражают сомнения в его реалистичности — Россия будет этому противодействовать, а что до "витрины" - кто же будет вкладывать деньги в этот кусочек Украины?
А пока война продолжается, в Европе не ждут скорого её завершения. Как заявил в эфире интернет-канала "Вышка" украинский политконсультант Дмитрий Раимов, находящийся сейчас в Цюрихе, большинство европейских чиновников и политиков, с которыми он встречался, убеждены в том, что война будет продолжаться ещё несколько лет по той причине, что "украинское общество не готово будет на резкую капитуляцию или сдачу национальных интересов".
Впрочем, настроения в украинском обществе разные. В комментариях к видеозаписи интервью читаем: "Почему патриот Раимов не хочет вернуться из-за границы на фронт, чтобы спасти страну?".
Другой зритель отмечает: "Откройте границы и тогда увидите какой процент в обществе хочет продолжения войны".
Наконец, такое мнение: "Оградить государство минными полями и колючей проволокой чтобы народ не смог из этого государства сбежать, и держать людей в страхе сказать лишнее слово. Это, конечно, не диктатура. И чем тогда современная Украина отличается от нацистского концлагеря?".
Какова цена продолжения войны? Украинский политолог Вадим Карасёв предостерегает: Украину деурбанизируют.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
12:52
Западная Украина за минувшую неделю: Львов - столица уклонистов и замороженное строительство "евроколеи"80% мужчин, разыскиваемых на Украине за уклонение от прохождения военной службы, поданы в розыск в западном регионе. Больше всего таких во Львовской области – почти четверть от всех по стране.
"Когда-то, помните, лозунг был: "Что такое коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны", план ГОЭРЛО. А сейчас получается деэлектрификация всей страны, деурбанизация, деиндустриализация… Надо что-то с этим делать. Если Запад хочет продолжать этот банкет, так пусть и платит за этот банкет по-серьзному", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.
Запад платить за кровавый банкет не собирается, но и прекращать его — тоже. Даже просто говорить о мире на Украине — преступление. Как только украинские блогеры-миллионники начали продвигать идею необходимости замирения, их обвинили в работе на Россию.
Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП,
"СБУ получила указание жестко отреагировать на заявления блогеров о необходимости мирных переговоров, чтобы остановить войну. На Банковой принято решение, что любые заявления о мире - нарратив Кремля, а значит, СБУ должно действовать соответственно".
Подробнее о том, почему говорить правду и бороться за мир на Украине смертельно опасно, читайте в статье Владимира Скачко "Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 лет"
* Признан иноагентом в РФ
 
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