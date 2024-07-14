https://ukraina.ru/20240714/1056246873.html

"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны

"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны - 14.07.2024 Украина.ру

"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны

На Украине начинают догадываться, что в НАТО страну принимать на самом деле никто не собирается и задаются вопросом — так за что же воюем?

2024-07-14T13:48

2024-07-14T13:48

2024-07-14T14:29

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россия

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андрей золотарев

дмитрий раимов

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Продолжают обсуждать итоги вашингтонского саммита НАТО. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что "саммит закончился вполне закономерно и ожидаемо — вежливым отказом". Обещания принять Украину в НАТО он сравнил с известным обещанием того, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме".На самом деле Киев к цели полноправного членства в Альянсе не приблизился, да и в перспективе добиться консенсуса всех стран-членов НАТО вряд ли получится, полагает эксперт.Золотарёв отметил, что выдвигаемые для приёма в НАТО условия — "победить Россию", "победить коррупцию" — предназначены лишь для объяснения будущего отказа. Киеву обещают дать 40 млрд долларов, но это не та сумма, которой достаточно для побед.Технически сотрудничество с Киевом продвинулось и будет продвигаться, но политически не видно реальной готовности НАТО интегрировать Украину, сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По мнению Золотарёва, сложившаяся ситуация выгодна для НАТО — можно, не вступая в прямое столкновение с Россией, истощать её военные ресурсы и, "самое главное, выигрывать время, поскольку… мир начинает медленно готовиться к войне". Геополитические игроки решают свои вопросы. Но где здесь Украина?В Альянс Украину не приняли, так за что же воюем? - задаёт риторический вопрос экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин . Зачем столько смертей, зачем столько калек? Но у Зеленского-то руки-ноги на месте, как и у других воинствующих политиков. Так что можно и дальше воевать, с сарказмом отметил эксперт.Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий рассказывает в своём блоге о реакции Европы. Звучат, например, предложения ради безопасности всего евросодружества разделить Украину, как когда-то разделили Германию. Тогда часть Украины будет находиться под протекторатом НАТО, в эту частицу вложим деньги, сделаем "витрину"…Так описывают план европейские эксперты, но сами же выражают сомнения в его реалистичности — Россия будет этому противодействовать, а что до "витрины" - кто же будет вкладывать деньги в этот кусочек Украины?А пока война продолжается, в Европе не ждут скорого её завершения. Как заявил в эфире интернет-канала "Вышка" украинский политконсультант Дмитрий Раимов, находящийся сейчас в Цюрихе, большинство европейских чиновников и политиков, с которыми он встречался, убеждены в том, что война будет продолжаться ещё несколько лет по той причине, что "украинское общество не готово будет на резкую капитуляцию или сдачу национальных интересов".Впрочем, настроения в украинском обществе разные. В комментариях к видеозаписи интервью читаем: "Почему патриот Раимов не хочет вернуться из-за границы на фронт, чтобы спасти страну?".Другой зритель отмечает: "Откройте границы и тогда увидите какой процент в обществе хочет продолжения войны".Наконец, такое мнение: "Оградить государство минными полями и колючей проволокой чтобы народ не смог из этого государства сбежать, и держать людей в страхе сказать лишнее слово. Это, конечно, не диктатура. И чем тогда современная Украина отличается от нацистского концлагеря?".Какова цена продолжения войны? Украинский политолог Вадим Карасёв предостерегает: Украину деурбанизируют."Когда-то, помните, лозунг был: "Что такое коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны", план ГОЭРЛО. А сейчас получается деэлектрификация всей страны, деурбанизация, деиндустриализация… Надо что-то с этим делать. Если Запад хочет продолжать этот банкет, так пусть и платит за этот банкет по-серьзному", - заявил эксперт в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.Запад платить за кровавый банкет не собирается, но и прекращать его — тоже. Даже просто говорить о мире на Украине — преступление. Как только украинские блогеры-миллионники начали продвигать идею необходимости замирения, их обвинили в работе на Россию.Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП,"СБУ получила указание жестко отреагировать на заявления блогеров о необходимости мирных переговоров, чтобы остановить войну. На Банковой принято решение, что любые заявления о мире - нарратив Кремля, а значит, СБУ должно действовать соответственно".Подробнее о том, почему говорить правду и бороться за мир на Украине смертельно опасно, читайте в статье Владимира Скачко "Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 лет" * Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240714/1056243794.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, андрей золотарев, дмитрий раимов, леонид кучма, нато, сбу, эксклюзив