https://ukraina.ru/20240713/1056238317.html

Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки

Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки - 13.07.2024 Украина.ру

Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждёт НАТО в ближайшем будущем, кто выйдет живым из президентской гонки в США и какие варианты решения украинского конфликта остались на данном этапе

2024-07-13T14:42

2024-07-13T14:42

2024-07-13T14:42

новости

запад

украина

сша

дональд трамп

петр акопов

владимир путин

нато

политика

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0d/1056238187_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6581e2798c68bca13852202fe08bf02.jpg.webp

00:22 - курс НАТО при республиканцах и при демократах; 04:34 - изменится ли политика НАТО при Дональде Трампе? 07:20 - итоги встречи Орбана и Трампа; 13:22 - о заявлениях Дмитрия Медведева; 18:07 - предпочтительный (для НАТО) сценарий завершения конфликта.

запад

украина

сша

венгрия

европа

кнр (китай)

молдавия

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, сша, дональд трамп, петр акопов, владимир путин, нато, политика, виктор орбан, венгрия, сво, дмитрий медведев, конфликт, война, президентские выборы, европа, кнр (китай), молдавия, румыния, переговоры, видео