Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки - 13.07.2024 Украина.ру
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Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки
Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки - 13.07.2024 Украина.ру
Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждёт НАТО в ближайшем будущем, кто выйдет живым из президентской гонки в США и какие варианты решения украинского конфликта остались на данном этапе
2024-07-13T14:42
2024-07-13T14:42
новости
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владимир путин
нато
политика
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00:22 - курс НАТО при республиканцах и при демократах; 04:34 - изменится ли политика НАТО при Дональде Трампе? 07:20 - итоги встречи Орбана и Трампа; 13:22 - о заявлениях Дмитрия Медведева; 18:07 - предпочтительный (для НАТО) сценарий завершения конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, украина, сша, дональд трамп, петр акопов, владимир путин, нато, политика, виктор орбан, венгрия, сво, дмитрий медведев, конфликт, война, президентские выборы, европа, кнр (китай), молдавия, румыния, переговоры, видео
Новости, Запад, Украина, США, Дональд Трамп, Петр Акопов, Владимир Путин, НАТО, политика, Виктор Орбан, Венгрия, СВО, Дмитрий Медведев, конфликт, война, президентские выборы, Европа, КНР (Китай), Молдавия, Румыния, переговоры

Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки

14:42 13.07.2024
 
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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, что ждёт НАТО в ближайшем будущем, кто выйдет живым из президентской гонки в США и какие варианты решения украинского конфликта остались на данном этапе
00:22 - курс НАТО при республиканцах и при демократах;
04:34 - изменится ли политика НАТО при Дональде Трампе?
07:20 - итоги встречи Орбана и Трампа;
13:22 - о заявлениях Дмитрия Медведева;
18:07 - предпочтительный (для НАТО) сценарий завершения конфликта.
 
НовостиЗападУкраинаСШАДональд ТрампПетр АкоповВладимир ПутинНАТОполитикаВиктор ОрбанВенгрияСВОДмитрий Медведевконфликтвойнапрезидентские выборыЕвропаКНР (Китай)МолдавияРумынияпереговоры
 
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