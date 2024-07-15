Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами - 15.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240715/1056265286.html
Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами
Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами - 15.07.2024 Украина.ру
Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами
Секретарь международного отдела Коммунистической партии США Кристофер Хелали и член Компартии США Джонатан Блейзер в эксклюзивной интервью изданию "Украина.ру" о состоянии левого движения в Америке, отношении американских левых к конфликту на Украине и необходимости предотвратить ядерную войну.
2024-07-15T15:05
2024-07-15T15:05
россия
украина
сша
берни сандерс
дональд трамп
коммунистическая партия
нато
сергей лавров
сво
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056170331_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_26e5a3b877a3ed8ffb35b0b8f2009822.png
— Кристофер, в марте вы посетили Международный фестиваль молодежи в России. Как вам удалось туда попасть и каковы впечатления?— Мы с товарищами смогли туда попасть, потому что у нас всегда были теплые отношения с Россией, потому что мы верим, что русские нам друзья. Меня попросили быть вице-председателем американской делегации. Мы выбрали для поездки около 15 молодых людей из США, некоторые из них были русскими американцами, у некоторых не было никаких связей с Россией, но было желание узнать о России, приехать в Россию, увидеть Россию. Это фантастический опыт и великолепная возможность. Я имею в виду, кто я такой, а ведь я имел возможность встретиться с Сергеем Лавровым, Дмитрием Песковым, пообщаться с людьми со всего мира на всевозможные темы, которые волнуют нас как молодых людей. Мне кажется, что Россия инвестирует в молодежь, инвестирует в будущее мира и сотрудничества. И я верю, что это принесет много плодов в будущем, потому что фестиваль посетили 20 тысяч молодых людей, которые построят свои карьеры в политике, в правительстве, в технологиях, в инженерии, в академической сфере, в журналистике. Они придут в профессию с отличным опытом, который получили на мероприятии, и со связями, которые помогут им построить более справедливую и мирную среду для всех людей.— О мире и справедливости. Вы представляете американскую Компартию. Для нас в России это довольно загадочная организация. Расхожие представления о современных левых на Западе – это воукизм, ЛГБТ*, мигранты, феминизм и т.д. Компартии США близки классические идеи Маркса о борьбе за интересы рабочего класса или скорее то, что сегодня называют левым либерализмом?— Левые разделены и идет борьба за то, что значит быть коммунистом в Соединенных Штатах, что значит быть социалистом, что значит выступать в защиту нового общества и нового мира. Конечно, многие левые озабочены так называемыми социальными вопросами: ЛГБТ*, расизм, феминизм. Конечно, некоторые из них важны. В США очень тяжелая история рабства, и поэтому борьба с расизмом очень важна. Даже Советский Союз критиковал расизм. Но на некоторые другие социальные проблемы мы не смотрим как на приоритетные. Приоритетным мы считаем вопрос рабочего класса, который тесно связан с борьбой против империализма и войны. И причина этого в том, что американские рабочие делают оружие, которые используются против России, против палестинцев в Газе, против людей в Йемене, против людей в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Так что это мы видим высшим приоритетом. Высший приоритет, это быть вовлеченным в борьбу рабочего класса и показать, что интересы рабочего класса не должны быть связаны с интересами правящего класса в Соединенных Штатах, среди которых война, гегемония и милитаризм. Рабочий класс заинтересован в мире, в кооперации, в таком мире, где рабочие в Америке имеют одинаковые интересы с рабочими России, с рабочими Китая, с рабочими Кореи. Это именно то, за что мы боремся.Конечно, это очень сложно, в связи с тем, что так много молодых людей воспитаны в наших университетских системах, которые выступают совсем за иное. Они выступают на стороне милитаризма, на стороне войны, на стороне большого бизнеса, но с радужными флагами. Так что вы можете быть ЛГБТ* и одновременно в "Боинге", или "Рейтеоне", или "Локхид-Мартине" (американские военные). Это не то, что соответствует общественным целям и задачам. Наши общие задачи – быть с трудящимися всего мира в борьбе против империализма, против НАТО и против всех этих международных групп, которые продолжают причинять насилие людям. После того, как мы разберемся с этим, можно будет поговорить о других проблемах. Но приоритетная задача сегодня – именно эта.— Среди американских левых очевиден конфликт касательно понимания сущности войны на Украине. Некоторые видят эту войну как борьбу двух больших империалистических систем, как они считают – России и США – и единственная сторона, которой можно в этом конфликте сочувствовать, это Украина. Другие считают, что идет национально-освободительная борьба на Донбассе, борьба против украинских нацистов, бандеровцев. Какова позиция ваша по этому поводу и почему?— Конечно, этот конфликт реален и левые разделены с 2014 года. Много левых групп поддержали Майдан, поддержали фашистский переворот, который произошел в Киеве. Люди самых разных убеждений: социал-демократы, троцкисты и даже коммунисты, поддержали новое украинское правительство, но мы считаем его фашистским. И мы одна из немногих партий, которые с самого начала поддержали право народа Донбасса и Крыма на самоопределение, пытались привлечь внимание мира к преступлениям, совершенным фашистским режимом и его парамилитарными группировкам: сожжение Дома профсоюзов в Одессе, запрет коммунистической партии, аресты профсоюзных активистов, журналистов, коммунистов, социалистов, антивоенных активистов, даже тех людей, которые не имели четких политических убеждений, но кто выступал против войны. Мы всегда говорили о них и ставили вопрос о том, что Украина растоптала демократию и права человека, возродила Бандеру, возродила дивизию СС "Галиция"*, всех этих преступников, которые принимали участие в холокосте, которые принимали участие в убийствах евреев, коммунистов, украинцев, поляков, всех национальных меньшинств. Русскоязычные люди были у них под прицелом во Второй мировой войне. А теперь они герои для украинского правительства. Для нас это неприемлемо. И это происходит параллельно с событиями в Газе. Странно ведут себя левые, которые выступают за людей в Палестине, говорят: больше никакого оружия Израилю, и в то же время требуют больше оружия Украине для борьбы с русским империализмом. Мы же не видим Россию как империалистическую силу. Точно также мы не видим империализм в Китае. Это у Соединенных Штатов более тысячи военных баз. У России и Китая вместе их по всему миру меньше тридцати. Тысяча против тридцати! И мне скажут, что Россия и США одинаковые? Они не одинаковые, они совершенно не равны.И поэтому я считаю очень зафиксировать, что, мы, как американские коммунисты, не считаем эту войну империалистической, мы не считаем ее схваткой двух буржуазий. Это схватка между фашистами и антифашистами. Это схватка людей, которые хотят сохранить наследие Великой Отечественной войны, наследие Великой Победы, антифашистской победы народов, с режимом, который хочет насадить населению свои фашистские практики, лишить население его прав, его языка, его культуры и его истории. Они хотят переписать историю, провести ревизию. Мы не принимаем этого. И мы утверждаем, что, хотя по размеру мы и малая часть левого движения, наш голос и наше влияние достаточно сильны, чтобы убеждать других, что права людей на Донбассе, права людей на Украине, которые хотят мира, которые не желают фашистского правительства, их права следует уважать и прекратить финансировать украинских неонацистов, прекратить поставлять им вооружения. Следует призывать к немедленному прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный путь, чтобы остановить конфликт.— Джонатан, нам в России часто кажется, что американское общество настроено по отношению к нам весьма враждебно. Как реально обстоят дела?— С 2007 по 2010 год я работал профессиональным музыкантом и объехал все Соединенные Штаты, 90 разных городов, почти каждый штат, встречался со всевозможными людьми. Поэтому я точно знаю, что большая часть американцев — это хорошие работящие люди, которые просто хотят, чтобы их оставили в покое и дали жить мирно. Американцы везде примерно одинаковые, особенно в конце рабочего дня. Не важно, голосуют они за республиканцев или демократов, а многие американцы вообще ни за кого не голосуют, на какую компанию они работают, в какую ходят школу, они просто хотят жить в мире, и хотят, чтобы их оставили в покое. Но в меру того, что люди знают о российско-украинском конфликте, я думаю, они разделяются на несколько разных лагерей. Так люди в глубинке Америки не оказывают никакого влияния на то, что Соединенные Штаты делают за рубежом. Их тошнит от Джо Байдена и других политиков, отправляющих миллиарды долларов всем этим разнообразным странам вроде Украины, ничего при этом не предлагая людям дома, у которых есть сложности с едой, у которых закрыты или не отремонтированы школы. Мы отправляем десятки и сотни миллиардов долларов в Афганистан, на Украину, в Израиль и говорим людям дома, что для них у нас ничего нет.Но в Соединенных Штатах есть и другой контингент. Я вырос в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, где люди гораздо больше политизированы — типичные либералы, они работают в политике, они работают на военные компании. И поэтому они склонны, как мы говорим в США, drink the Kool-Aid (слепо верить, не требуя доказательств, делать, что велят и не рассуждать — прим. ред.), склонны видеть в России объявленного мейнстримными СМИ врага, а значит и необходимость отправлять деньги Украине. В моем районе вы все еще можете прогуляться и увидеть людей, размахивающими украинскими флагами, сине-желтыми флагами. Даже если поговорить с молодежью на улице или в колледжах, вы все еще увидите мышление холодной войны — любая другая страна, кроме собственной, является врагом. Это прискорбно, но я думаю, что, если пропаганда перестанет работать, люди перестанут так думать. И я думаю, что в более бедных рабочих районах страны, в глубинке, такой тип мышления начинает разрушаться. Мы видим его разрушение даже среди прибрежного либерального класса в отношении конфликта в Палестине, что, я думаю, является позитивным изменением.— В Европе сейчас проблематично выйти на 9 мая со Знаменем Победы, с георгиевской лентой, зато украинским праворадикальным активистам позволено почти все. В США так же?— Понимание истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах в принципе очень сумбурное. Прежде всего, мы не представляем ее как Великую Отечественную. Я имею в виду, что США потеряли, мне кажется, меньше миллиона солдат в той войне (меньше полумиллиона — прим. ред.), тогда как Советский Союз потерял 27 миллионов (вместе с гражданскими — прим. ред.). Это невозможно сравнивать. И это было где-то очень далеко. Многие войны, в которых мы участвовали, шли очень далеко. В мае этого года я поехал на День Победы в Вашингтон, чтобы отпраздновать гордую историческую дату, когда Соединенные Штаты в союзе с СССР победили фашизм. Но американцы, с которыми я там разговаривал, совершенно не подозревали, что этот день следует отмечать. Я говорил с одной французской парой, которая знала об этом, но они, по-видимому, праздновали 8 мая. Что же касается 22 июня или любого другого из этих памятных для россиян дней, американцы на самом деле вообще о них не знают. Были попытки даже забыть о вкладе Советского Союза в эту войну или каким-то образом приравнять действия Сталина к действиям Гитлера. Это просто отвратительная ревизия истории, против которой мы выступаем и с которой постоянно пытаемся бороться. Что касается украинских активистов, то в Вашингтоне они могут стать проблемой. К счастью, пока они меня не слишком оскорбляли или нападали на меня, но я видел, как они громко заявляли о себе на некоторых акциях протеста. Если мы проводим акцию в поддержку России или пытаемся заставить наш Конгресс прекратить посылать деньги на Украину, там могут быть люди с украинскими флагами, и они могут сказать нам что-то оскорбительное. Я уже отмечал, что, если вы прогуляетесь по Вашингтону или его пригородам, вы увидите людей с украинскими флагами. Вы не увидите никого с российскими флагами, это уж точно. Они могут быть немного агрессивными, хотя я уверен, что это совсем не похоже на то, что вы бы увидели на Украине. Но да, для антивоенного, антиимпериалистического активиста в Соединенных Штатах сейчас не лучшее время.— Вы слышали что-нибудь о MAGA-коммунизме, трампистском коммунизме? Что вы о нем думаете?— Мне кажется, что MAGA-коммунизм — это больше интернет-история, чем реальное движение. Но, знаете, я рассматриваю MAGA-коммунизм в целом как попытку достучаться до любого пролетария, который есть в Соединенных Штатах. Какими бы ошибочными ни были их посылы в определенные моменты, я думаю, что люди, которые являются частью движения MAGA, люди, которые голосуют за Трампа, являются частью рабочего класса. Соответственно, они устали от войн, они страдают от деиндустриализации в своих регионах, они страдают от закрытия школ, больниц, и они нутром чуют, что возможно нечто лучшее. Они, конечно, не марксисты-ленинцы. Если они услышат слово "коммунизм", они его отвергнут. Точно так же, как, многие люди, которые считают себя коммунистами в Америке, услышав слово MAGA, полностью отвергнут его. Так что брэндинг — это сложная задача. Но в целом, в той мере, в какой это может быть попыткой навести мосты между разделенными людьми, я думаю, что поддерживаю эту идею.Кроме того, нельзя отрицать, что политики, которые являются частью движения MAGA, Марджори Тейлор Грин, Мэтт Гетц и другие, были в первых рядах, пытаясь заставить США прекратить отправлять деньги на Украину. Это просто невозможно отрицать. Выходит, что их усилия спасали жизни в Луганске и Донецке, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, пока финансирование не было выделено. Ничего идеального не бывает, но попытку навести мосты между американскими трудящимися, которые поддерживают коммунистов и которые поддерживают Трампа, я считаю позитивной.— Почему мы не слышим такой же критики поставок оружия Украине от левого Берни Сандерса, как слышим от правой Марджори Тейлор Грин?— Я лично присутствовал на двух митингах Берни Сандерса около года назад в Питтсбурге, в Пенсильвании. Мы с коллегой довольно близко подошли к Берни и задали ему именно этот вопрос — что ты делаешь, Берни, почему ты посылаешь десятки миллиардов долларов настоящим нацистам на Украине, в то время как люди по всей Америке могли бы использовать эти деньги на благие цели? И у него не было ответов. Все, что он смог, это спросить, кто нам платит. Ну, знаете, намекая на то, что нам платит российское правительство. Ирония в том, что мой коллега раньше работал на самого Берни Сандерса и Берни в буквальном смысле слова платил ему. Так что Берни всегда поддерживал американский империализм, по крайней мере, в течение последних 25 лет после бомбардировок Югославии.— А что вы думаете по этом поводу, Крис?— Я столкнулся с тем же самым во время выборов 2020 года. Я спорил со многими кандидатами от разных партий о финансировании батальона "Азов"* и о том, что мы в то время, до начала специальной военной операции, считали фашистским киевским режимом, потому что мы были свидетелями убийств на Донбассе. И никто об этом не говорил. Я был единственным, кто баллотировался в Конгресс в 2020 году и говорил о трагедии в ЛНР и ДНР. И когда я обращался к другим политикам, они вели себя по отношению к Украине как к "священной корове" (идиома, означающая кого-то, кого запрещено критиковать — прим. ред.) — нет, нет, мы должны поддержать Украину. Сейчас мнения некоторых разделились. Но тогда, до начала специальной военной операции, мнение было одно —Россия агрессивна, Россия незаконно захватила Крым, Россия незаконно захватывает власть в Луганской и Донецкой Народных Республиках, и мы должны поддержать Украину. С тех пор, начиная с 2022 года, ситуация изменилась, и некоторые политики изменили свою позицию. И мы по-прежнему считаем важным обсуждать обоснованность поддержки Украины с нашими политическими лидерами, будь то Берни Сандерс или Александрия Окасио-Кортес с одной стороны, или кто-то вроде Марджори Тейлор Грин или Мэтта Гетца с другой. Всем следует задуматься над этим, потому что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Мы не имеем права допустить эскалацию, потому что она может привести нас к ядерной войне.*запрещено в РФО поездке делегации американских правозащитников в Луганск — в материале "Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну".
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056170331_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_48a8354763b6cb02171e07302b6b2305.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, берни сандерс, дональд трамп, коммунистическая партия, нато, сергей лавров, сво, ядерная война, фашизм, антифашисты, интервью
Россия, Украина, США, Берни Сандерс, Дональд Трамп, коммунистическая партия, НАТО, Сергей Лавров, СВО, ядерная война, фашизм, антифашисты, Интервью

Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами

15:05 15.07.2024
 
© Валерия ЕмельяноваАмериканские правозазитники
Американские правозазитники
© Валерия Емельянова
Читать в
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Секретарь международного отдела Коммунистической партии США Кристофер Хелали и член Компартии США Джонатан Блейзер в эксклюзивной интервью изданию "Украина.ру" о состоянии левого движения в Америке, отношении американских левых к конфликту на Украине и необходимости предотвратить ядерную войну.
Кристофер, в марте вы посетили Международный фестиваль молодежи в России. Как вам удалось туда попасть и каковы впечатления?
— Мы с товарищами смогли туда попасть, потому что у нас всегда были теплые отношения с Россией, потому что мы верим, что русские нам друзья. Меня попросили быть вице-председателем американской делегации. Мы выбрали для поездки около 15 молодых людей из США, некоторые из них были русскими американцами, у некоторых не было никаких связей с Россией, но было желание узнать о России, приехать в Россию, увидеть Россию. Это фантастический опыт и великолепная возможность. Я имею в виду, кто я такой, а ведь я имел возможность встретиться с Сергеем Лавровым, Дмитрием Песковым, пообщаться с людьми со всего мира на всевозможные темы, которые волнуют нас как молодых людей. Мне кажется, что Россия инвестирует в молодежь, инвестирует в будущее мира и сотрудничества. И я верю, что это принесет много плодов в будущем, потому что фестиваль посетили 20 тысяч молодых людей, которые построят свои карьеры в политике, в правительстве, в технологиях, в инженерии, в академической сфере, в журналистике. Они придут в профессию с отличным опытом, который получили на мероприятии, и со связями, которые помогут им построить более справедливую и мирную среду для всех людей.
О мире и справедливости. Вы представляете американскую Компартию. Для нас в России это довольно загадочная организация. Расхожие представления о современных левых на Западе – это воукизм, ЛГБТ*, мигранты, феминизм и т.д. Компартии США близки классические идеи Маркса о борьбе за интересы рабочего класса или скорее то, что сегодня называют левым либерализмом?
— Левые разделены и идет борьба за то, что значит быть коммунистом в Соединенных Штатах, что значит быть социалистом, что значит выступать в защиту нового общества и нового мира. Конечно, многие левые озабочены так называемыми социальными вопросами: ЛГБТ*, расизм, феминизм. Конечно, некоторые из них важны. В США очень тяжелая история рабства, и поэтому борьба с расизмом очень важна. Даже Советский Союз критиковал расизм. Но на некоторые другие социальные проблемы мы не смотрим как на приоритетные. Приоритетным мы считаем вопрос рабочего класса, который тесно связан с борьбой против империализма и войны. И причина этого в том, что американские рабочие делают оружие, которые используются против России, против палестинцев в Газе, против людей в Йемене, против людей в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Так что это мы видим высшим приоритетом. Высший приоритет, это быть вовлеченным в борьбу рабочего класса и показать, что интересы рабочего класса не должны быть связаны с интересами правящего класса в Соединенных Штатах, среди которых война, гегемония и милитаризм. Рабочий класс заинтересован в мире, в кооперации, в таком мире, где рабочие в Америке имеют одинаковые интересы с рабочими России, с рабочими Китая, с рабочими Кореи. Это именно то, за что мы боремся.
Конечно, это очень сложно, в связи с тем, что так много молодых людей воспитаны в наших университетских системах, которые выступают совсем за иное. Они выступают на стороне милитаризма, на стороне войны, на стороне большого бизнеса, но с радужными флагами. Так что вы можете быть ЛГБТ* и одновременно в "Боинге", или "Рейтеоне", или "Локхид-Мартине" (американские военные). Это не то, что соответствует общественным целям и задачам. Наши общие задачи – быть с трудящимися всего мира в борьбе против империализма, против НАТО и против всех этих международных групп, которые продолжают причинять насилие людям. После того, как мы разберемся с этим, можно будет поговорить о других проблемах. Но приоритетная задача сегодня – именно эта.
Среди американских левых очевиден конфликт касательно понимания сущности войны на Украине. Некоторые видят эту войну как борьбу двух больших империалистических систем, как они считают – России и США – и единственная сторона, которой можно в этом конфликте сочувствовать, это Украина. Другие считают, что идет национально-освободительная борьба на Донбассе, борьба против украинских нацистов, бандеровцев. Какова позиция ваша по этому поводу и почему?
— Конечно, этот конфликт реален и левые разделены с 2014 года. Много левых групп поддержали Майдан, поддержали фашистский переворот, который произошел в Киеве. Люди самых разных убеждений: социал-демократы, троцкисты и даже коммунисты, поддержали новое украинское правительство, но мы считаем его фашистским. И мы одна из немногих партий, которые с самого начала поддержали право народа Донбасса и Крыма на самоопределение, пытались привлечь внимание мира к преступлениям, совершенным фашистским режимом и его парамилитарными группировкам: сожжение Дома профсоюзов в Одессе, запрет коммунистической партии, аресты профсоюзных активистов, журналистов, коммунистов, социалистов, антивоенных активистов, даже тех людей, которые не имели четких политических убеждений, но кто выступал против войны. Мы всегда говорили о них и ставили вопрос о том, что Украина растоптала демократию и права человека, возродила Бандеру, возродила дивизию СС "Галиция"*, всех этих преступников, которые принимали участие в холокосте, которые принимали участие в убийствах евреев, коммунистов, украинцев, поляков, всех национальных меньшинств. Русскоязычные люди были у них под прицелом во Второй мировой войне. А теперь они герои для украинского правительства. Для нас это неприемлемо. И это происходит параллельно с событиями в Газе. Странно ведут себя левые, которые выступают за людей в Палестине, говорят: больше никакого оружия Израилю, и в то же время требуют больше оружия Украине для борьбы с русским империализмом. Мы же не видим Россию как империалистическую силу. Точно также мы не видим империализм в Китае. Это у Соединенных Штатов более тысячи военных баз. У России и Китая вместе их по всему миру меньше тридцати. Тысяча против тридцати! И мне скажут, что Россия и США одинаковые? Они не одинаковые, они совершенно не равны.
И поэтому я считаю очень зафиксировать, что, мы, как американские коммунисты, не считаем эту войну империалистической, мы не считаем ее схваткой двух буржуазий. Это схватка между фашистами и антифашистами. Это схватка людей, которые хотят сохранить наследие Великой Отечественной войны, наследие Великой Победы, антифашистской победы народов, с режимом, который хочет насадить населению свои фашистские практики, лишить население его прав, его языка, его культуры и его истории. Они хотят переписать историю, провести ревизию. Мы не принимаем этого. И мы утверждаем, что, хотя по размеру мы и малая часть левого движения, наш голос и наше влияние достаточно сильны, чтобы убеждать других, что права людей на Донбассе, права людей на Украине, которые хотят мира, которые не желают фашистского правительства, их права следует уважать и прекратить финансировать украинских неонацистов, прекратить поставлять им вооружения. Следует призывать к немедленному прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный путь, чтобы остановить конфликт.
— Джонатан, нам в России часто кажется, что американское общество настроено по отношению к нам весьма враждебно. Как реально обстоят дела?
— С 2007 по 2010 год я работал профессиональным музыкантом и объехал все Соединенные Штаты, 90 разных городов, почти каждый штат, встречался со всевозможными людьми. Поэтому я точно знаю, что большая часть американцев — это хорошие работящие люди, которые просто хотят, чтобы их оставили в покое и дали жить мирно. Американцы везде примерно одинаковые, особенно в конце рабочего дня. Не важно, голосуют они за республиканцев или демократов, а многие американцы вообще ни за кого не голосуют, на какую компанию они работают, в какую ходят школу, они просто хотят жить в мире, и хотят, чтобы их оставили в покое. Но в меру того, что люди знают о российско-украинском конфликте, я думаю, они разделяются на несколько разных лагерей. Так люди в глубинке Америки не оказывают никакого влияния на то, что Соединенные Штаты делают за рубежом. Их тошнит от Джо Байдена и других политиков, отправляющих миллиарды долларов всем этим разнообразным странам вроде Украины, ничего при этом не предлагая людям дома, у которых есть сложности с едой, у которых закрыты или не отремонтированы школы. Мы отправляем десятки и сотни миллиардов долларов в Афганистан, на Украину, в Израиль и говорим людям дома, что для них у нас ничего нет.
Но в Соединенных Штатах есть и другой контингент. Я вырос в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, где люди гораздо больше политизированы — типичные либералы, они работают в политике, они работают на военные компании. И поэтому они склонны, как мы говорим в США, drink the Kool-Aid (слепо верить, не требуя доказательств, делать, что велят и не рассуждать — прим. ред.), склонны видеть в России объявленного мейнстримными СМИ врага, а значит и необходимость отправлять деньги Украине. В моем районе вы все еще можете прогуляться и увидеть людей, размахивающими украинскими флагами, сине-желтыми флагами. Даже если поговорить с молодежью на улице или в колледжах, вы все еще увидите мышление холодной войны — любая другая страна, кроме собственной, является врагом. Это прискорбно, но я думаю, что, если пропаганда перестанет работать, люди перестанут так думать. И я думаю, что в более бедных рабочих районах страны, в глубинке, такой тип мышления начинает разрушаться. Мы видим его разрушение даже среди прибрежного либерального класса в отношении конфликта в Палестине, что, я думаю, является позитивным изменением.
— В Европе сейчас проблематично выйти на 9 мая со Знаменем Победы, с георгиевской лентой, зато украинским праворадикальным активистам позволено почти все. В США так же?
— Понимание истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах в принципе очень сумбурное. Прежде всего, мы не представляем ее как Великую Отечественную. Я имею в виду, что США потеряли, мне кажется, меньше миллиона солдат в той войне (меньше полумиллиона — прим. ред.), тогда как Советский Союз потерял 27 миллионов (вместе с гражданскими — прим. ред.). Это невозможно сравнивать. И это было где-то очень далеко. Многие войны, в которых мы участвовали, шли очень далеко. В мае этого года я поехал на День Победы в Вашингтон, чтобы отпраздновать гордую историческую дату, когда Соединенные Штаты в союзе с СССР победили фашизм. Но американцы, с которыми я там разговаривал, совершенно не подозревали, что этот день следует отмечать. Я говорил с одной французской парой, которая знала об этом, но они, по-видимому, праздновали 8 мая. Что же касается 22 июня или любого другого из этих памятных для россиян дней, американцы на самом деле вообще о них не знают. Были попытки даже забыть о вкладе Советского Союза в эту войну или каким-то образом приравнять действия Сталина к действиям Гитлера. Это просто отвратительная ревизия истории, против которой мы выступаем и с которой постоянно пытаемся бороться. Что касается украинских активистов, то в Вашингтоне они могут стать проблемой. К счастью, пока они меня не слишком оскорбляли или нападали на меня, но я видел, как они громко заявляли о себе на некоторых акциях протеста. Если мы проводим акцию в поддержку России или пытаемся заставить наш Конгресс прекратить посылать деньги на Украину, там могут быть люди с украинскими флагами, и они могут сказать нам что-то оскорбительное. Я уже отмечал, что, если вы прогуляетесь по Вашингтону или его пригородам, вы увидите людей с украинскими флагами. Вы не увидите никого с российскими флагами, это уж точно. Они могут быть немного агрессивными, хотя я уверен, что это совсем не похоже на то, что вы бы увидели на Украине. Но да, для антивоенного, антиимпериалистического активиста в Соединенных Штатах сейчас не лучшее время.
— Вы слышали что-нибудь о MAGA-коммунизме, трампистском коммунизме? Что вы о нем думаете?
— Мне кажется, что MAGA-коммунизм — это больше интернет-история, чем реальное движение. Но, знаете, я рассматриваю MAGA-коммунизм в целом как попытку достучаться до любого пролетария, который есть в Соединенных Штатах. Какими бы ошибочными ни были их посылы в определенные моменты, я думаю, что люди, которые являются частью движения MAGA, люди, которые голосуют за Трампа, являются частью рабочего класса. Соответственно, они устали от войн, они страдают от деиндустриализации в своих регионах, они страдают от закрытия школ, больниц, и они нутром чуют, что возможно нечто лучшее. Они, конечно, не марксисты-ленинцы. Если они услышат слово "коммунизм", они его отвергнут. Точно так же, как, многие люди, которые считают себя коммунистами в Америке, услышав слово MAGA, полностью отвергнут его. Так что брэндинг — это сложная задача. Но в целом, в той мере, в какой это может быть попыткой навести мосты между разделенными людьми, я думаю, что поддерживаю эту идею.
Кроме того, нельзя отрицать, что политики, которые являются частью движения MAGA, Марджори Тейлор Грин, Мэтт Гетц и другие, были в первых рядах, пытаясь заставить США прекратить отправлять деньги на Украину. Это просто невозможно отрицать. Выходит, что их усилия спасали жизни в Луганске и Донецке, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, пока финансирование не было выделено. Ничего идеального не бывает, но попытку навести мосты между американскими трудящимися, которые поддерживают коммунистов и которые поддерживают Трампа, я считаю позитивной.
— Почему мы не слышим такой же критики поставок оружия Украине от левого Берни Сандерса, как слышим от правой Марджори Тейлор Грин?
— Я лично присутствовал на двух митингах Берни Сандерса около года назад в Питтсбурге, в Пенсильвании. Мы с коллегой довольно близко подошли к Берни и задали ему именно этот вопрос — что ты делаешь, Берни, почему ты посылаешь десятки миллиардов долларов настоящим нацистам на Украине, в то время как люди по всей Америке могли бы использовать эти деньги на благие цели? И у него не было ответов. Все, что он смог, это спросить, кто нам платит. Ну, знаете, намекая на то, что нам платит российское правительство. Ирония в том, что мой коллега раньше работал на самого Берни Сандерса и Берни в буквальном смысле слова платил ему. Так что Берни всегда поддерживал американский империализм, по крайней мере, в течение последних 25 лет после бомбардировок Югославии.
— А что вы думаете по этом поводу, Крис?
— Я столкнулся с тем же самым во время выборов 2020 года. Я спорил со многими кандидатами от разных партий о финансировании батальона "Азов"* и о том, что мы в то время, до начала специальной военной операции, считали фашистским киевским режимом, потому что мы были свидетелями убийств на Донбассе. И никто об этом не говорил. Я был единственным, кто баллотировался в Конгресс в 2020 году и говорил о трагедии в ЛНР и ДНР. И когда я обращался к другим политикам, они вели себя по отношению к Украине как к "священной корове" (идиома, означающая кого-то, кого запрещено критиковать — прим. ред.) — нет, нет, мы должны поддержать Украину. Сейчас мнения некоторых разделились. Но тогда, до начала специальной военной операции, мнение было одно —Россия агрессивна, Россия незаконно захватила Крым, Россия незаконно захватывает власть в Луганской и Донецкой Народных Республиках, и мы должны поддержать Украину. С тех пор, начиная с 2022 года, ситуация изменилась, и некоторые политики изменили свою позицию. И мы по-прежнему считаем важным обсуждать обоснованность поддержки Украины с нашими политическими лидерами, будь то Берни Сандерс или Александрия Окасио-Кортес с одной стороны, или кто-то вроде Марджори Тейлор Грин или Мэтта Гетца с другой. Всем следует задуматься над этим, потому что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Мы не имеем права допустить эскалацию, потому что она может привести нас к ядерной войне.
*запрещено в РФ
О поездке делегации американских правозащитников в Луганск — в материале "Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну".
 
РоссияУкраинаСШАБерни СандерсДональд Трампкоммунистическая партияНАТОСергей ЛавровСВОядерная войнафашизмантифашистыИнтервью
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Американские коммунисты: На Украине не империалистическая война, а схватка фашистов с антифашистами
14:57"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки
14:50Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию Олимпиады
14:42Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
14:19Мука на Украине подорожала на 2 тыс. гривен, на очереди – скачок цен на хлеб
14:07Бесхозяйная недвижимость Новороссии. Что происходит с правом собственности в новых регионах России
13:52"Положительная тенденция": Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в 2 раза
13:12Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян
13:07В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть
13:06В школах выбирают русский, уклонист — это гордость, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
12:28Орбан поделился с лидерами ЕС мирным планом по Украине
12:22Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
11:59В России усовершенствуют модуль коррекции для ФАБ-3000 для увеличения дальности применения
11:43Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины
11:30"Цена безопасности": в Польше приступили к строительству бомбоубежищ
10:51Байден случайно назвал соперника "бывшим Трампом" и допустил другие оговорки в речи про покушение
10:46В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"
10:03Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату
09:38СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен
09:23Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля
Лента новостейМолния