https://ukraina.ru/20240714/1056247054.html

Покушение на Трампа. Казалось бы, причём здесь Украина?

Покушение на Трампа. Казалось бы, причём здесь Украина? - 14.07.2024 Украина.ру

Покушение на Трампа. Казалось бы, причём здесь Украина?

"Покушение на Трампа – ужасное преступление, показывающее, насколько серьёзные вызовы стоят сейчас перед демократией. Насилие не должно побеждать. Желаю скорейшего восстановления Трампу и сил всем пострадавшим", – редкий случай, когда пресс-служба украинского уже не президента выдала вполне адекватный текст. И даже ухитрилась не обвинить Россию

2024-07-14T13:33

2024-07-14T13:33

2024-07-14T13:33

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терроризм

теракт

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Само собой разумеется, мы не ожидали от Зеленского, что он признает "вызовом демократии" то, что он сам занимает пост президента без всяких на то оснований, но с другой стороны – где Украина, а где демократия?Особого вызова для демократии в покушении на Трампа на самом деле нет – в США только при исполнении обязанностей были убиты четыре президента (Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям МакКинли и Джон Кеннеди), неудавшихся же покушения и покушений на кандидатов – порядка двух десятков. В том числе вполне скандальных, как, например, убийство в 1935 году демократа-популиста Хью Лонга, который считался серьёзным конкурентом Франклина Рузвельта. Не будет преувеличением сказать, что терроризм – естественная составляющая американского политического процесса, или, как сказала спикер российского МИД Мария Захарова, "в этой системе убийство президента, покушение на убийство президента являются, к сожалению, традицией, переходящей в норму".Правда, если уж быть честными, в России такая "традиция" тоже наличествует. Напомним, что за 300 лет правления династии Романовых заговорщиками были убиты Пётр III, Павел I и Александр II. При желании в список можно добавить Николая II, который юридически на момент убийства императором уже не был. Это не считая многочисленных неудачных покушений и покушений на членов императорской семьи.Причём же здесь Украина?У украинского руководства есть основания опасаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США – оно полагает, что новый президент сократит объёмы военной помощи и попытается договориться о прекращении конфликта за счёт Украины.Зеленский неоднократно высказывал такого рода опасения.Декабрь 2023 года:"Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход (войны на Украине — Ред.), американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы".Июль 2024 года:"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать. (…) Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни".У нас нет оснований полагать, что угроза для украинской власти столь уж серьёзна, но достаточно уже того, что Зеленский прямо признаётся в том, что боится избрания Трампа.Технически и политически возможности для организации покушения есть.Во-первых, киевский режим уже многократно демонстрировал свой террористический характер – жертвами спланированных терактов не только на освобождённых территориях, но и на "старой" территории России стали десятки человек. Начальник ГУР Кирилл Буданов совершенно свободно рассуждает о покушениях на Владимира Путина (справедливости ради надо отметить – он не утверждал, что эти покушения, если они действительно были, готовились ГУР).Это не говоря о том, что на Украине официально героизирована Организация украинских националистов*, занимавшаяся преимущественно террором.Во-вторых, возможности дистанционно организовать покушение, без отправки в США условных Петренко и Боширенко, у украинской стороны есть и так. Большая часть диверсий на территории России осуществляется с использование социальных сетей. В конце концов, а США немалая украинская диаспора, часть которой наверняка контактируется украинскими спецслужбами.В-третьих, политических "тормозов" у Киева нет. Украинские власти уже привыкли, что им прощают вообще всё, включая прямое вмешательство во внутренние дела США. Но даже если на организацию теракта не решатся официальные украинские власти, на них вполне может решиться любая из радикальных групп.В общем, оснований для конспирологических схем, увязывающих покушение на Трампа с украинским руководством, более чем достаточно.Другое дело, что эта конспирология в данном случае выглядит избыточной. Дело не только в явном непрофессионализме как самого террориста (не убить девятью пулями со 150-ти метров – это за гранью), так и контртеррористических служб (вариант с самострелом я отметаю – слишком опасно). Дело ещё и в том, что сама по себе нынешняя ситуация в США, которую даже американские эксперты иногда называют преддверием гражданской войны, создаёт атмосферу предполагающую террор. В том числе и против политиков.Важной составляющей этой атмосферы является украинский фактор – противники Трампа в основном сторонники предоставления помощи Украине. В социальных сетях очень быстро появился заголовок страницы одного из людей, подозреваемых в том, что это "стрелок из Пенсильвании", где центральное место занимает изображение украинского флага с надписью "стоим вместе с Украиной".Так что прямого участия Украины и не нужно – она в любом случае причастна к покушению.* Террористическая организация, запрещённая в России.О террористической сущности современной Украины можно прочитать в статье Владимира Скачко "Украина — государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делать"

https://ukraina.ru/20240708/1056131599.html

https://ukraina.ru/20231117/1051098751.html

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мнения, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, терроризм, теракт