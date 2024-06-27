Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию - 27.06.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию
Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию - 27.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию
Сотрудничество РФ и Северной Корее неспособно помешать планам США, которые у них есть на Евразию, заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
2024-06-27T04:04
2024-06-27T04:04
новости
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На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил с визитом КНДР. Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве, в том числе в военной сфере. По мнению Ющука, Северная Корея - это прокси-страна Китая. Она играет роль плохого парня, который на всех бросается. Если Пекину нужно на кого-то надавить, он использует Северную Корею по принципу: "Это другая страна, к ней претензии и предъявляйте", уточнил он. "То, что мы усилили сотрудничество с КНДР, никакие планы США на Евразию не обрушает. Это лишь означает, что у нас будет с вооружениями достаточно неплохо и что Китай мягко поддерживает нас по Украине", - заявил эксперт.США интересуют не Россия и не Украина. Соединенные Штаты опасаются, что в Евразии образуется пояс между Европой, Россией и Китаем, после чего Америка останется никому не нужной страной, которая находится где-то далеко за океаном, подытожил собеседник издания.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, китай, кндр, евразия
Новости, Россия, США, Китай, КНДР, Евразия

Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию

04:04 27.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Сотрудничество РФ и Северной Корее неспособно помешать планам США, которые у них есть на Евразию, заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил с визитом КНДР. Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве, в том числе в военной сфере.
По мнению Ющука, Северная Корея - это прокси-страна Китая. Она играет роль плохого парня, который на всех бросается. Если Пекину нужно на кого-то надавить, он использует Северную Корею по принципу: "Это другая страна, к ней претензии и предъявляйте", уточнил он.
"То, что мы усилили сотрудничество с КНДР, никакие планы США на Евразию не обрушает. Это лишь означает, что у нас будет с вооружениями достаточно неплохо и что Китай мягко поддерживает нас по Украине", - заявил эксперт.
США интересуют не Россия и не Украина. Соединенные Штаты опасаются, что в Евразии образуется пояс между Европой, Россией и Китаем, после чего Америка останется никому не нужной страной, которая находится где-то далеко за океаном, подытожил собеседник издания.
Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
 
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Заголовок открываемого материала
04:04Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию
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