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Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию

Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию - 27.06.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию

Сотрудничество РФ и Северной Корее неспособно помешать планам США, которые у них есть на Евразию, заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук

2024-06-27T04:04

2024-06-27T04:04

2024-06-27T04:04

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил с визитом КНДР. Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве, в том числе в военной сфере. По мнению Ющука, Северная Корея - это прокси-страна Китая. Она играет роль плохого парня, который на всех бросается. Если Пекину нужно на кого-то надавить, он использует Северную Корею по принципу: "Это другая страна, к ней претензии и предъявляйте", уточнил он. "То, что мы усилили сотрудничество с КНДР, никакие планы США на Евразию не обрушает. Это лишь означает, что у нас будет с вооружениями достаточно неплохо и что Китай мягко поддерживает нас по Украине", - заявил эксперт.США интересуют не Россия и не Украина. Соединенные Штаты опасаются, что в Евразии образуется пояс между Европой, Россией и Китаем, после чего Америка останется никому не нужной страной, которая находится где-то далеко за океаном, подытожил собеседник издания.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, китай, кндр, евразия