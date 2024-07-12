Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
09:22 12.07.2024 (обновлено: 09:47 12.07.2024)
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп намерен способствовать завершению украинского конфликта мирным путем, сообщил после встречи с ним премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Накануне оба политика встретились в Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО, где обсудили пути урегулирования ситуации на Украине.
"Хорошая новость дня: он (Трамп — Ред.) собирается решить ее (проблему мирного урегулирования — Ред.)!" — написал венгерский премьер в соцсети Х.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская сторона серьезно относится к заявлениям Трампа об имеющемся мирном плане для завершения боевых действий на Украине, однако не знакома с его содержанием. Российский лидер также не сомневается в том, что бывший хозяин Белого дома говорит о стремлениях к миру искренне.
8 июля, 17:08План Трампа по УкраинеПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить