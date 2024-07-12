Орбан сообщил о планах Трампа по Украине - 12.07.2024 Украина.ру
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Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине - 12.07.2024 Украина.ру
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп намерен способствовать завершению украинского конфликта мирным путем, сообщил после встречи с ним премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2024-07-12T09:22
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Накануне оба политика встретились в Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО, где обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров Орбан назвал Трампа президентом. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская сторона серьезно относится к заявлениям Трампа об имеющемся мирном плане для завершения боевых действий на Украине, однако не знакома с его содержанием. Российский лидер также не сомневается в том, что бывший хозяин Белого дома говорит о стремлениях к миру искренне. Подробнее о том, стоит ли России делать ставку на Трампа читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, виктор орбан, нато, россия, сша, сво, президентские выборы
Новости, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, НАТО, Россия, США, СВО, президентские выборы

Орбан сообщил о планах Трампа по Украине

09:22 12.07.2024 (обновлено: 09:47 12.07.2024)
 
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Читать в
Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп намерен способствовать завершению украинского конфликта мирным путем, сообщил после встречи с ним премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Накануне оба политика встретились в Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО, где обсудили пути урегулирования ситуации на Украине.
"Хорошая новость дня: он (Трамп — Ред.) собирается решить ее (проблему мирного урегулирования — Ред.)!" — написал венгерский премьер в соцсети Х.
По итогам переговоров Орбан назвал Трампа президентом.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская сторона серьезно относится к заявлениям Трампа об имеющемся мирном плане для завершения боевых действий на Украине, однако не знакома с его содержанием. Российский лидер также не сомневается в том, что бывший хозяин Белого дома говорит о стремлениях к миру искренне.
Подробнее о том, стоит ли России делать ставку на Трампа читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп
8 июля, 17:08
План Трампа по УкраинеПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить
 
НовостиУкраинаДональд ТрампВиктор ОрбанНАТОРоссияСШАСВОпрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
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