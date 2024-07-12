https://ukraina.ru/20240712/1056203853.html

Орбан сообщил о планах Трампа по Украине

Орбан сообщил о планах Трампа по Украине - 12.07.2024 Украина.ру

Орбан сообщил о планах Трампа по Украине

Лидирующий кандидат на пост президента США Дональд Трамп намерен способствовать завершению украинского конфликта мирным путем, сообщил после встречи с ним премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

2024-07-12T09:22

2024-07-12T09:22

2024-07-12T09:47

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Накануне оба политика встретились в Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО, где обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров Орбан назвал Трампа президентом. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская сторона серьезно относится к заявлениям Трампа об имеющемся мирном плане для завершения боевых действий на Украине, однако не знакома с его содержанием. Российский лидер также не сомневается в том, что бывший хозяин Белого дома говорит о стремлениях к миру искренне. Подробнее о том, стоит ли России делать ставку на Трампа читайте в интервью президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240708/1056131599.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, виктор орбан, нато, россия, сша, сво, президентские выборы