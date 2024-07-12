https://ukraina.ru/20240712/1056202152.html

Война не за территории, а за деНАТОфикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты

Война не за территории, а за деНАТОфикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты - 12.07.2024 Украина.ру

Война не за территории, а за деНАТОфикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты

В украинском экспертном сообществе начали задумываться, за что воюют украинцы, насколько надёжен для киевского режима коллективный Запад в качестве союзника и надолго ли его хватит.

2024-07-12T06:20

2024-07-12T06:20

2024-07-12T06:21

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На Западе сейчас говорят о том, на сколько лет противостояния хватит сил у России. Но каков запас прочности у самого Запада? Такой вопрос задаёт украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, "ключевая проблема Запада — это не Путин или не Китай, это собственные политические элиты, которые фактически деградируют устрашающими темпами".Внутренняя деградация политэлит и является основной угрозой для Запада, подчеркнул аналитик в эфире одного из ютуб-каналов. По его словам, эта внутренняя деструкция со временем будет только развиваться.Кущ отметил, что Запад пока не вполне осознаёт эту проблему, между тем можно говорить о зарождении очень серьёзных тенденций, "которые уже в течение ближайших нескольких лет могут кристаллизоваться в колоссальные системные вызовы для Запада".В частности, речь идёт о кристаллизации глобального "Евразийского острова" в составе Китая, России, КНДР, Ирана, Центральной Азии, ряда других стран, пояснил эксперт. По его словам, к "острову" фактически присоединяется уже и Индия.А заявление Турции о желании вступить в БРИКС? Это страна-член НАТО, страна, стоящая в очереди в ЕС, и вдруг такое заявление. Это говорит о происходящих сейчас колоссальных геополитических процессах, считает Кущ.А что происходит с Украиной? О мирном плане Зеленского можно уже забыть, как нужно оставить мечты о границах 1991 года, считает украинский политолог Вадим Карасёв.Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ, появившиеся перед вашингтонским саммитом НАТО, в которых расставлены точки над "и": о границах 91 года забудьте, война идёт не за территории, а за то, будет ли Украина в атлантическом мире и — в перспективе — в НАТО, либо не будет.По словам эксперта, Россия тоже борется не за территории, а "за внеблоковость Украины, за влияние на Украину, за деНАТОфикацию Украины — в том смысле, чтобы здесь не было военных баз, военных инструкторов и военной накачки, как они говорят, со стороны стран НАТО Украине".То есть, война идёт за формат государства, за геополитическую идентичность Украины, продолжил Карасёв. Он описал возможные сценарии: либо это будет буферная серая зона между Россией и ЕС, НАТО и атлантическим миром, либо - "нейтралитет, но в сфере влияния Запада", без утраченных уже территорий.Однако России нужны не отдельные территории, а вся Украина, считает политолог. По его мнению, для Запада важно, чтобы Россия не взяла сейчас больше территорий, именно для этого Киеву и дают в ограниченном количестве вооружения.Но в целом демократы в США понимают, что военное решение вопроса невозможно, потому хотят завершить войну и сделать Байдена "миротворцем", не отдавать этой чести Трампу.Политолог подчеркнул, что хотя "огневая", горячая война на Украине завершается, но сразу же начинается холодная война между Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. Он обратил внимание на то, что в коммюнике саммита НАТО закреплена эта связка.Вести горячую войну с Россией и Китаем Запад сегодня не готов, потому и Украину в НАТО пока не берут. Кроме того, продолжил Карасёв, саму Украину надо переучредить для того, чтобы со временем она стала более "западной", надо провести реформы, вообще многое изменить. Отсюда и бронь от мобилизации для 133 грантовых организаций — это будущая элита, отметил эксперт.Прежней Украины более не будет, ведь и Россия хочет переформатировать Украину, только по-своему (пусть она, Украина, будет нейтральная и внеблоковая). За это и развернётся борьба, считает Карасёв. По его мнению, нынешние украинские элиты могут и задуматься, какой вариант их на самом деле больше устраивает.Подробнее о геополитической ситуации в материале Павла Волкова "Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну".

https://ukraina.ru/20240711/1056194190.html

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, вадим карасев, алексей кущ, владимир путин, нато, ес, брикс, эксклюзив