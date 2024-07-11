https://ukraina.ru/20240711/1056197690.html

Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал

Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал - 11.07.2024 Украина.ру

Зеленскому Запад ищет замену. Но это - на всякий случай, который пока не настал

Служба внешней разведки России опубликовала информацию относительно поиска Западом замены Зеленскому. Информация несколько противоречива, но вывод очевиден – рано или поздно придётся восстанавливать на Украине легитимную власть и делать это надо будет не с Зеленским

2024-07-11T20:45

2024-07-11T20:45

2024-07-11T20:46

эксклюзив

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украина

запад

андрей ермак

валерий залужный

владимир зеленский

служба внешней разведки

президент украины

вооруженные силы украины

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Сообщение СВР сводится к трём пунктам:1. "На Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность В. Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается".2. Отставка Зеленского нежелательна, поскольку на него "завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений".3. "Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым". Кроме того, ведётся работа с Петром Порошенко и Виталием Кличко.Ничего неожиданного в этой информации "сварщиков" (то есть сотрудников СВР - Ред.) безусловно нет, но мы бы обратили внимание на несколько важных моментов.Прежде всего действительно не ясно, когда и как будет решаться вопрос с пребыванием гражданина Зеленского на посту президента и чем это для него закончится.Скорее всего Зеленского попытаются навязать России как сторону переговоров о мирном урегулировании – именно потому, что его полномочия истекли и какие-либо подписанные с ним соглашения не будут иметь юридической силы. Однако реализовать эти планы не удастся.Во-первых, Москва не признаёт Зеленского президентом и вести переговоры с ним не будет.Во-вторых, сам Зеленский не собирается заключать какие-либо соглашения с Россией – даже если они не будут иметь юридической силы.То, что Зеленского удалось уговорить на признание самой возможности переговоров – наибольший успех США в этой схеме. Можно только восхититься убедительностью американской стороны.Если переговоры будут вестись какой-то новой властью, то возникает вопрос – как снять Зеленского и как провести новые выборы? Представить себе эту схему очень трудно.Есть вариант, связанный с изменением самой политической системы Украины в смысле возвращения к парламентско-президентской республики – отставка нынешнего правительства и формирования нового во главе с Ермаком (возможно даже коалиционного). Однако, в этом случае за внешнюю политику всё равно отвечает президент Зеленский и подписывать соглашения придётся ему.Заставить Зеленского просто так, без прекращения боевых действий и отмены военного положения провести выборы скорее всего нереально. Остаётся только наблюдать за происходящим.Что касается потенциальных кандидатов, то в своей основной массе они просто не имеют рейтинга. Ни Порошенко, ни Кличко, ни Разумков не в состоянии бороться за пост президента.Рейтинг есть у Залужного, но он уже продемонстрировал полное отсутствие мотивации к участию в политической борьбе, что скорее всего уже отразилось на его популярности. Переезд же по месту работы в Лондон создаст юридические препятствия для участия в выборах (Ст. 103 Конституции гласит, что кандидат на пост президента должен проживать на территории Украины в течение десяти последних перед днём ​​выборов лет). В принципе он, конечно, может согласиться на выдвижение своей кандидатуры, но только в том случае, если ему не придётся действительно бороться за получения поста президента.Ермак в общем-то тоже не имеет рейтинга, но его выдвижение будет означать, по сути, сохранение власти нынешнего дуумвирата. Ну разве что Зеленский скорее всего воздержится от того, чтобы становиться главой Офиса президента у Ермака и не факт, что захочет быть председателем Рады или премьер-министром. Этот вариант должен представляться Западу наименее травматичным – власть в стране не меняется, но сменяемость власти демонстрируется. При этом можно говорить, что сам по себе факт занятия президентского поста Ермаком является "победой" над Россией.Так или иначе, ничего особенно срочного в избрании преемника Зеленского нет – вопрос может быть решён до конца года. просто потому, что решать судьбу украинского президента должна новая администрация, неважно, кто её возглавит. Правда, в случае неизбежности победы Трампа у демократов есть теоретическая возможность организовать переизбрание на второй срок Зеленского, но… вряд ли это будет нерешаемой проблемой для Трампа.О перспективах Андрея Ермака можно прочитать в статье Владимира Скачко "Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера"

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

https://ukraina.ru/20240403/1054278022.html

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