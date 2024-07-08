https://ukraina.ru/20240708/1056118243.html
Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира
Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира - 08.07.2024 Украина.ру
Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира
На Украине эксперты и политики обдумывают обнаружившуюся проблему сокращения объёмов помощи, которую украинцы оказывают ВСУ. То ли люди стали беднее, то ли изменилось их отношение к происходящему, то ли и то и другое вместе
2024-07-08T12:13
2024-07-08T12:13
2024-07-08T13:15
украина
запад
россия
владимир зеленский
константин бондаренко
алексей арестович
вооруженные силы украины
верховная рада
эксклюзив
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По-прежнему обсуждают возможность (или невозможность) достижения каких-либо договорённостей о прекращении огня и о перемирии. Особенно эти разговоры оживились после визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев и в Москву. Кроме того, появилась информация о других будто бы продвигаемых планах достижения мира — например, так называемый в украинских СМИ план Колокольцева и др.В украинском экспертном сообществе заговорили (одни с надеждой, другие с явным беспокойством) о возможности прекращения огня и даже перемирия.Особое беспокойство высказал украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД), где сочли, что "Россия начала информационную операцию "Мир", целью которой является размывание украинской Формулы мира в инфопространстве Запада, глобального Юга и Украины".В ЦПД пришли к выводу, что признаками такой операции — "вброс плеяды фейковых мирных планов с разными предложениями..."Известный украинский политолог Константин Бондаренко в связи с этим заявлением отметил, что он чуть ли не впервые согласен с ЦПД. Эксперт считает, что говорить о мирных планах рано."Пока нет никаких "мирных планов". Есть отдельные предложения, спорадические встречи в разных форматах, пиар, заявления, ультиматумы. Одним словом, информационный шум. А вот именно реалистичных мирных планов, с которыми можно работать и которые можно брать за основу для завершения войны, нет ни у одной стороны", — написал политолог в своём телеграм-канале, комментируя заявления украинского Центра противодействия дезинформации.В одном из интервью Бондаренко отметил, что "никакого мирного договора между Украиной и Россией в обозримом будущем не будет". По его мнению, возможен договор между Россией и США, где пропишут определённые пункты об Украине, "а дальше будет некая видимость международного решения по Украине".А вот покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что замирение возможно уже осенью, к американским выборам, "потому что любому кандидату придётся что-то предъявить".Он напомнил, что Трамп обещает прекратить эту войну (украинский конфликт. — Ред.) еще до того, как станет президентом. Речь идёт о периоде до инаугурации — то есть, если всё сложится, это ноябрь-декабрь или начало января, пояснил эксперт. Логика, по его словам, вполне понятна: Украина с таким состоянием энергетики просто не пройдёт зимний период."Если немножко её добить, то это конец всему, это замёрзшая страна и одичалые (люди. — Ред.)", — сказал Арестович* в эфире политического блога Юрия Романенко**. Он добавил, что на месте Зеленского сделал бы так: "остановил войну сейчас, летом, потом объявил бы выборы и ушёл бы, оставив зиму новому правительству".Экс-советник ОП также отметил, что он не знает, будут ли в офисе Зеленского цепляться за власть. Он рассказал, что все без исключения его собеседники на Западе считают, что Зеленский уйдёт в течение полугода.Тем временем ситуация на фронте критическая, но и в украинским тылу не всё в порядке — нарастает разочарование, которое находит выражение не только в увеличении числа уклонистов и возрастающем сопротивлении военкомам, но и в сокращении помощи ВСУ.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник в ОП, что "донаты в июне от населения упали до исторического минимума, а волонтеры массово прекращают свою деятельность".Авторы канала поясняют, что именно "мобилизация стала фактором для украинцев в отказе поддерживать ВСУ, причем тенденция одинаковая как внутри страны так и за границей.Об этом говорит и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв."Резидент" также сообщает, что офис Зеленского согласовал схему с арестом имущества и счетов украинцев, если они не обновят данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). При этом схема будет широко применяться и к украинцам, находящимся за границей. Их тоже будут лишать имущества за игнорирование процесса мобилизации.По некоторым данным, только в Европе находятся не менее полутора миллионов украинцев-мужчин призывного возраста. Остаётся только догадываться, как они воспримут такие новшества.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, запад, россия, владимир зеленский, константин бондаренко, алексей арестович, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив
Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира
12:13 08.07.2024 (обновлено: 13:15 08.07.2024)
На Украине эксперты и политики обдумывают обнаружившуюся проблему сокращения объёмов помощи, которую украинцы оказывают ВСУ. То ли люди стали беднее, то ли изменилось их отношение к происходящему, то ли и то и другое вместе
По-прежнему обсуждают возможность (или невозможность) достижения каких-либо договорённостей о прекращении огня и о перемирии. Особенно эти разговоры оживились после визитов премьера Венгрии Виктора Орбана
в Киев и в Москву. Кроме того, появилась информация о других будто бы продвигаемых планах достижения мира — например, так называемый в украинских СМИ план Колокольцева
и др.
В украинском экспертном сообществе заговорили (одни с надеждой, другие с явным беспокойством) о возможности прекращения огня и даже перемирия.
Особое беспокойство высказал украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД), где сочли, что "Россия начала информационную операцию "Мир", целью которой является размывание украинской Формулы мира в инфопространстве Запада, глобального Юга и Украины".
В ЦПД пришли к выводу, что признаками такой операции — "вброс плеяды фейковых мирных планов с разными предложениями..."
Известный украинский политолог Константин Бондаренко
в связи с этим заявлением отметил, что он чуть ли не впервые согласен с ЦПД. Эксперт считает, что говорить о мирных планах рано.
"Пока нет никаких "мирных планов". Есть отдельные предложения, спорадические встречи в разных форматах, пиар, заявления, ультиматумы. Одним словом, информационный шум. А вот именно реалистичных мирных планов, с которыми можно работать и которые можно брать за основу для завершения войны, нет ни у одной стороны", — написал политолог в своём телеграм-канале, комментируя заявления украинского Центра противодействия дезинформации.
В одном из интервью
Бондаренко отметил, что "никакого мирного договора между Украиной и Россией в обозримом будущем не будет". По его мнению, возможен договор между Россией и США, где пропишут определённые пункты об Украине, "а дальше будет некая видимость международного решения по Украине".
А вот покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович
* считает, что замирение возможно уже осенью, к американским выборам, "потому что любому кандидату придётся что-то предъявить".
Он напомнил, что Трамп
обещает прекратить эту войну (украинский конфликт. — Ред.) еще до того, как станет президентом. Речь идёт о периоде до инаугурации — то есть, если всё сложится, это ноябрь-декабрь или начало января, пояснил эксперт. Логика, по его словам, вполне понятна: Украина с таким состоянием энергетики просто не пройдёт зимний период.
"Если немножко её добить, то это конец всему, это замёрзшая страна и одичалые (люди. — Ред.)", — сказал Арестович* в эфире политического блога Юрия Романенко
**. Он добавил, что на месте Зеленского
сделал бы так: "остановил войну сейчас, летом, потом объявил бы выборы и ушёл бы, оставив зиму новому правительству".
Экс-советник ОП также отметил, что он не знает, будут ли в офисе Зеленского цепляться за власть. Он рассказал, что все без исключения его собеседники на Западе считают, что Зеленский уйдёт в течение полугода.
Тем временем ситуация на фронте критическая, но и в украинским тылу не всё в порядке — нарастает разочарование, которое находит выражение не только в увеличении числа уклонистов и возрастающем сопротивлении военкомам, но и в сокращении помощи ВСУ.
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник в ОП, что "донаты в июне от населения упали до исторического минимума, а волонтеры массово прекращают свою деятельность".
Авторы канала поясняют, что именно "мобилизация стала фактором для украинцев в отказе поддерживать ВСУ, причем тенденция одинаковая как внутри страны так и за границей.
Об этом говорит и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
"Похоже, что главной причиной для украинцев в их решении перестать поддерживать ВСУ стало даже не дальнейшее массовое обнищание населения, а ужесточение мобилизации и беспредел военкоматов. Сыграли свою роль и скандалы с волонтёрами, многие из которых работают прежде всего на собственное обогащение", — читаем в телеграм-канале политика.
"Резидент" также сообщает, что офис Зеленского согласовал схему с арестом имущества и счетов украинцев, если они не обновят данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). При этом схема будет широко применяться и к украинцам, находящимся за границей. Их тоже будут лишать имущества за игнорирование процесса мобилизации.
По некоторым данным, только в Европе находятся не менее полутора миллионов украинцев-мужчин призывного возраста. Остаётся только догадываться, как они воспримут такие новшества.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.