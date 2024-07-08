https://ukraina.ru/20240708/1056118243.html

Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира

Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира - 08.07.2024 Украина.ру

Помощь ВСУ упала до исторического минимума. Украинские эксперты об усталости общества и вариантах мира

На Украине эксперты и политики обдумывают обнаружившуюся проблему сокращения объёмов помощи, которую украинцы оказывают ВСУ. То ли люди стали беднее, то ли изменилось их отношение к происходящему, то ли и то и другое вместе

2024-07-08T12:13

2024-07-08T12:13

2024-07-08T13:15

украина

запад

россия

владимир зеленский

константин бондаренко

алексей арестович

вооруженные силы украины

верховная рада

эксклюзив

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По-прежнему обсуждают возможность (или невозможность) достижения каких-либо договорённостей о прекращении огня и о перемирии. Особенно эти разговоры оживились после визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев и в Москву. Кроме того, появилась информация о других будто бы продвигаемых планах достижения мира — например, так называемый в украинских СМИ план Колокольцева и др.В украинском экспертном сообществе заговорили (одни с надеждой, другие с явным беспокойством) о возможности прекращения огня и даже перемирия.Особое беспокойство высказал украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД), где сочли, что "Россия начала информационную операцию "Мир", целью которой является размывание украинской Формулы мира в инфопространстве Запада, глобального Юга и Украины".В ЦПД пришли к выводу, что признаками такой операции — "вброс плеяды фейковых мирных планов с разными предложениями..."Известный украинский политолог Константин Бондаренко в связи с этим заявлением отметил, что он чуть ли не впервые согласен с ЦПД. Эксперт считает, что говорить о мирных планах рано."Пока нет никаких "мирных планов". Есть отдельные предложения, спорадические встречи в разных форматах, пиар, заявления, ультиматумы. Одним словом, информационный шум. А вот именно реалистичных мирных планов, с которыми можно работать и которые можно брать за основу для завершения войны, нет ни у одной стороны", — написал политолог в своём телеграм-канале, комментируя заявления украинского Центра противодействия дезинформации.В одном из интервью Бондаренко отметил, что "никакого мирного договора между Украиной и Россией в обозримом будущем не будет". По его мнению, возможен договор между Россией и США, где пропишут определённые пункты об Украине, "а дальше будет некая видимость международного решения по Украине".А вот покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что замирение возможно уже осенью, к американским выборам, "потому что любому кандидату придётся что-то предъявить".Он напомнил, что Трамп обещает прекратить эту войну (украинский конфликт. — Ред.) еще до того, как станет президентом. Речь идёт о периоде до инаугурации — то есть, если всё сложится, это ноябрь-декабрь или начало января, пояснил эксперт. Логика, по его словам, вполне понятна: Украина с таким состоянием энергетики просто не пройдёт зимний период."Если немножко её добить, то это конец всему, это замёрзшая страна и одичалые (люди. — Ред.)", — сказал Арестович* в эфире политического блога Юрия Романенко**. Он добавил, что на месте Зеленского сделал бы так: "остановил войну сейчас, летом, потом объявил бы выборы и ушёл бы, оставив зиму новому правительству".Экс-советник ОП также отметил, что он не знает, будут ли в офисе Зеленского цепляться за власть. Он рассказал, что все без исключения его собеседники на Западе считают, что Зеленский уйдёт в течение полугода.Тем временем ситуация на фронте критическая, но и в украинским тылу не всё в порядке — нарастает разочарование, которое находит выражение не только в увеличении числа уклонистов и возрастающем сопротивлении военкомам, но и в сокращении помощи ВСУ.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник в ОП, что "донаты в июне от населения упали до исторического минимума, а волонтеры массово прекращают свою деятельность".Авторы канала поясняют, что именно "мобилизация стала фактором для украинцев в отказе поддерживать ВСУ, причем тенденция одинаковая как внутри страны так и за границей.Об этом говорит и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв."Резидент" также сообщает, что офис Зеленского согласовал схему с арестом имущества и счетов украинцев, если они не обновят данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). При этом схема будет широко применяться и к украинцам, находящимся за границей. Их тоже будут лишать имущества за игнорирование процесса мобилизации.По некоторым данным, только в Европе находятся не менее полутора миллионов украинцев-мужчин призывного возраста. Остаётся только догадываться, как они воспримут такие новшества.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

украина, запад, россия, владимир зеленский, константин бондаренко, алексей арестович, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив