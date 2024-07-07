https://ukraina.ru/20240707/1056057096.html

Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена

Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена - 07.07.2024 Украина.ру

Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена

Вице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом, ведь мышь, загнанная в угол, обычно атакует

2024-07-07T07:10

2024-07-07T07:10

2024-07-07T07:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. И Камала Харрис - целиком и полностью представитель deep state, отметил Бардин."Четыре года назад поговаривали, что Байден через пару лет может уйти в отставку по состоянию здоровья, и президентом страны станет именно Камала Харрис. Много писали о том, что Камала жесткий бескомпромиссный политик, который будет закручивать гайки, в том числе, и Европе. Но по каким-то причинам проекция не сработала. Все 3,5 года Камала Харрис вела себя тише воды и ниже травы. Только недавно сделала несколько заявлений, но как говорится, лучше бы их не было", - сказал собеседник издания.Он добавил, что сейчас у Харрис беспрецедентный антирейтинг, а с ним на выборы никак нельзя. Более того, отметил Байрдин, Харрис прекрасно понимает, что если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии".Он уточнил, что поскольку Харрис не может пойти на выборы, она попытается стать президентом без выборов. А для этого ей нужно уговорить deep state сделать на нее ставку.Удастся ли ей сместить Байдена и по закону занять его место Максим Бардин ответил в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.А вот президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский не согласен с этим мнением. Ранее в интервью изданию Украина.ру он заявил, что Харрис может попытаться сесть в президентское кресло, но руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240702/1056002859.html

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новости, сша, камала харрис, джо байден, украина.ру, политолог