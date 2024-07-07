Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена - 07.07.2024 Украина.ру
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Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена
Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена - 07.07.2024 Украина.ру
Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена
Вице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом, ведь мышь, загнанная в угол, обычно атакует
2024-07-07T07:10
2024-07-07T07:10
новости
сша
камала харрис
джо байден
украина.ру
политолог
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. И Камала Харрис - целиком и полностью представитель deep state, отметил Бардин."Четыре года назад поговаривали, что Байден через пару лет может уйти в отставку по состоянию здоровья, и президентом страны станет именно Камала Харрис. Много писали о том, что Камала жесткий бескомпромиссный политик, который будет закручивать гайки, в том числе, и Европе. Но по каким-то причинам проекция не сработала. Все 3,5 года Камала Харрис вела себя тише воды и ниже травы. Только недавно сделала несколько заявлений, но как говорится, лучше бы их не было", - сказал собеседник издания.Он добавил, что сейчас у Харрис беспрецедентный антирейтинг, а с ним на выборы никак нельзя. Более того, отметил Байрдин, Харрис прекрасно понимает, что если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии".Он уточнил, что поскольку Харрис не может пойти на выборы, она попытается стать президентом без выборов. А для этого ей нужно уговорить deep state сделать на нее ставку.Удастся ли ей сместить Байдена и по закону занять его место Максим Бардин ответил в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.А вот президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский не согласен с этим мнением. Ранее в интервью изданию Украина.ру он заявил, что Харрис может попытаться сесть в президентское кресло, но руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, камала харрис, джо байден, украина.ру, политолог
Новости, США, Камала Харрис, Джо Байден, Украина.ру, политолог

Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена

07:10 07.07.2024
 
© РИА Новости . Юки Ивамура / Перейти в фотобанкВыборы президента США
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
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Вице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом, ведь мышь, загнанная в угол, обычно атакует
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. И Камала Харрис - целиком и полностью представитель deep state, отметил Бардин.
"Четыре года назад поговаривали, что Байден через пару лет может уйти в отставку по состоянию здоровья, и президентом страны станет именно Камала Харрис. Много писали о том, что Камала жесткий бескомпромиссный политик, который будет закручивать гайки, в том числе, и Европе. Но по каким-то причинам проекция не сработала. Все 3,5 года Камала Харрис вела себя тише воды и ниже травы. Только недавно сделала несколько заявлений, но как говорится, лучше бы их не было", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что сейчас у Харрис беспрецедентный антирейтинг, а с ним на выборы никак нельзя. Более того, отметил Байрдин, Харрис прекрасно понимает, что если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии".

"Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - уверен Бардин.

Он уточнил, что поскольку Харрис не может пойти на выборы, она попытается стать президентом без выборов. А для этого ей нужно уговорить deep state сделать на нее ставку.
Удастся ли ей сместить Байдена и по закону занять его место Максим Бардин ответил в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
А вот президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский не согласен с этим мнением. Ранее в интервью изданию Украина.ру он заявил, что Харрис может попытаться сесть в президентское кресло, но руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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