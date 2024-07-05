https://ukraina.ru/20240705/1056099815.html

Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине

Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине - 05.07.2024 Украина.ру

Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине

Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касался мира на Украине, но Киев и Европа отмежевались от главы венгерского правительства и осудили Орбана

2024-07-05T18:30

2024-07-05T18:30

2024-07-05T18:30

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На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир."Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны [на Украине], в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир", - заявил Орбан.Путин же подчеркнул необходимость вывода украинских войск из Донбасса и Новороссии, напомнив о том, что его мирные инициативы были изложены совсем недавно на встрече президента РФ с руководством российского МИД."Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моём выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это всё - предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", - отметил Путин.При этом президент России отметил, что судя по переданному Орбаном, украинское руководство не готово к миру."Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца", - отметил Путин.По его словам, связано это и с внутренней политикой Украины."Киев не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения и придется проводить выборы", - указал Путин.Орбан же заявил, что будет продолжать работу по урегулированию на Украине. По словам премьер-министра Венгрии, "нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны"."Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении", - добавил Орбан.Премьер-министр Венгрии отметил, что хотел услышать мнение Путина по трём важным вопросам."Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Я благодарен господину президенту за откровенную и честную беседу", - отметил премьер-министр Венгрии.В Киеве его визит, который призван обеспечить мир на Украине, вызвал раздражение. В МИД заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной."Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договорённостей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - заявило министерство иностранных дел Украины.МИД Украины отметил, что "единственный реалистичный путь" к восстановлению мира на Украине - "формула мира Зеленского"."Как показал первый глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также и Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН", - заявил МИД Украины.При этом в министерстве указали, что Украина "остаётся конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев".Такая реакция МИД Украины вызвала возмущение в России."Киев отчитал Орбана за визит в Москву. Украинский МИД возмущён визитом Орбана в Москву, так как он не был согласован с Киевом. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства. Оказывается, чтобы съездить в Россию, западным политикам теперь нужно подавать челобитную Зеленскому. Просроченный фюрер, мягко говоря, попутал берега и всерьёз возомнил себя субъектом, а не объектом международной политики. И МИД ему под стать - дипломатия уровня детского сада. С такими заходами недолго и близких союзников растерять", - отметил российский военкор Александр Коц.В Европе также осудили визит Орбана. Притом ещё до его начала."Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы. Визит в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией. В настоящее время Венгрия является страной — членом ЕС, председательствующей в Совете по ротации. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства Союза", — заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.Его преемница на этом посту, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что Орбан не представляет ЕС."В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту. ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии", — отметила Каллас, которая возглавит дипслужбу ЕС осенью 2024 года.Глава Евросовета Шарль Мишель указал, что у председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией."У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский совет ясно заявляет: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины", — заявил Мишель.Такая реакция ЕС рассмешила россиян."Дико смешно наблюдать за лидерами ЕС, которые, опережая друг друга, шлют телеграммы: Орбан - сам по себе, свой собственный Орбан, мы вообще этих венгров первый раз видим!" - отметил российский журналист Александр Анучкин.На Украине же огорчились неумелыми действиями украинских дипломатов."Кремль разыгрывает дипломатическую партию для дискредитации Украины. Визиты Орбана (главного друга Путина в Европе) должны отбелить репутацию российского лидера и показать его "миротворцем", у которого достаточно ответственности для завершения кровопролитной войны. Украина же, которая отказалась от условий венгерского лидера, теперь выглядит чуть ли не единственным инициатором продолжения боевых действий. Лидеры Турции, Индии, и Китая уже давно солидализировались с позицией РФ. А перфоманс Орбана дал им очередной аргумент в пользу поддержки Путина. В случае сохранения президентского кресла за демократами, Россия может начать новую крупную фазу войны, отталкиваясь от отказа Киева пойти на мирные переговоры. В случае же прихода Трампа, нас ждёт вероятный договорняк. Который устроит всех, кроме Украины. В очередной раз команда Зеленского демонстрирует высший пилотаж в дипломатии, помогая врагам Украины продвигаться в своих геополитических целях…", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" указал на то, что Орбан "не хочет повторить политическую судьбу" премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона, чьи политсилы т.ч. и из-за своей поддержки Украины потерпели поражение на выборах.О поражении Сунака — в статье Сергея Котвицкого "Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?"

https://ukraina.ru/20240705/1056088750.html

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Егор Леев

эксклюзив, владимир путин, виктор орбан, венгрия, россия, украина, владимир зеленский, ес, мид, хроники