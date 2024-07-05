Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
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Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине
Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине - 05.07.2024 Украина.ру
Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине
Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касался мира на Украине, но Киев и Европа отмежевались от главы венгерского правительства и осудили Орбана
2024-07-05T18:30
2024-07-05T18:30
эксклюзив
владимир путин
виктор орбан
венгрия
россия
украина
владимир зеленский
ес
мид
хроники
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На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир."Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны [на Украине], в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир", - заявил Орбан.Путин же подчеркнул необходимость вывода украинских войск из Донбасса и Новороссии, напомнив о том, что его мирные инициативы были изложены совсем недавно на встрече президента РФ с руководством российского МИД."Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моём выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это всё - предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", - отметил Путин.При этом президент России отметил, что судя по переданному Орбаном, украинское руководство не готово к миру."Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца", - отметил Путин.По его словам, связано это и с внутренней политикой Украины."Киев не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения и придется проводить выборы", - указал Путин.Орбан же заявил, что будет продолжать работу по урегулированию на Украине. По словам премьер-министра Венгрии, "нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны"."Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении", - добавил Орбан.Премьер-министр Венгрии отметил, что хотел услышать мнение Путина по трём важным вопросам."Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Я благодарен господину президенту за откровенную и честную беседу", - отметил премьер-министр Венгрии.В Киеве его визит, который призван обеспечить мир на Украине, вызвал раздражение. В МИД заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной."Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договорённостей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - заявило министерство иностранных дел Украины.МИД Украины отметил, что "единственный реалистичный путь" к восстановлению мира на Украине - "формула мира Зеленского"."Как показал первый глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также и Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН", - заявил МИД Украины.При этом в министерстве указали, что Украина "остаётся конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев".Такая реакция МИД Украины вызвала возмущение в России."Киев отчитал Орбана за визит в Москву. Украинский МИД возмущён визитом Орбана в Москву, так как он не был согласован с Киевом. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства. Оказывается, чтобы съездить в Россию, западным политикам теперь нужно подавать челобитную Зеленскому. Просроченный фюрер, мягко говоря, попутал берега и всерьёз возомнил себя субъектом, а не объектом международной политики. И МИД ему под стать - дипломатия уровня детского сада. С такими заходами недолго и близких союзников растерять", - отметил российский военкор Александр Коц.В Европе также осудили визит Орбана. Притом ещё до его начала."Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы. Визит в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией. В настоящее время Венгрия является страной — членом ЕС, председательствующей в Совете по ротации. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства Союза", — заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.Его преемница на этом посту, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что Орбан не представляет ЕС."В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту. ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии", — отметила Каллас, которая возглавит дипслужбу ЕС осенью 2024 года.Глава Евросовета Шарль Мишель указал, что у председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией."У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский совет ясно заявляет: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины", — заявил Мишель.Такая реакция ЕС рассмешила россиян."Дико смешно наблюдать за лидерами ЕС, которые, опережая друг друга, шлют телеграммы: Орбан - сам по себе, свой собственный Орбан, мы вообще этих венгров первый раз видим!" - отметил российский журналист Александр Анучкин.На Украине же огорчились неумелыми действиями украинских дипломатов."Кремль разыгрывает дипломатическую партию для дискредитации Украины. Визиты Орбана (главного друга Путина в Европе) должны отбелить репутацию российского лидера и показать его "миротворцем", у которого достаточно ответственности для завершения кровопролитной войны. Украина же, которая отказалась от условий венгерского лидера, теперь выглядит чуть ли не единственным инициатором продолжения боевых действий. Лидеры Турции, Индии, и Китая уже давно солидализировались с позицией РФ. А перфоманс Орбана дал им очередной аргумент в пользу поддержки Путина. В случае сохранения президентского кресла за демократами, Россия может начать новую крупную фазу войны, отталкиваясь от отказа Киева пойти на мирные переговоры. В случае же прихода Трампа, нас ждёт вероятный договорняк. Который устроит всех, кроме Украины. В очередной раз команда Зеленского демонстрирует высший пилотаж в дипломатии, помогая врагам Украины продвигаться в своих геополитических целях…", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" указал на то, что Орбан "не хочет повторить политическую судьбу" премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона, чьи политсилы т.ч. и из-за своей поддержки Украины потерпели поражение на выборах.О поражении Сунака — в статье Сергея Котвицкого "Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?"
https://ukraina.ru/20240705/1056088750.html
https://ukraina.ru/20240705/1056082214.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир путин, виктор орбан, венгрия, россия, украина, владимир зеленский, ес, мид, хроники
Эксклюзив, Владимир Путин, Виктор Орбан, Венгрия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, МИД, Хроники

Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине

18:30 05.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касался мира на Украине, но Киев и Европа отмежевались от главы венгерского правительства и осудили Орбана
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир.
"Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны [на Украине], в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир", - заявил Орбан.
Путин же подчеркнул необходимость вывода украинских войск из Донбасса и Новороссии, напомнив о том, что его мирные инициативы были изложены совсем недавно на встрече президента РФ с руководством российского МИД.
"Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моём выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской Народных Республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это всё - предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", - отметил Путин.
При этом президент России отметил, что судя по переданному Орбаном, украинское руководство не готово к миру.
"Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца", - отметил Путин.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
13:00
Челночная дипломатия Орбана, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 июляВ Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
По его словам, связано это и с внутренней политикой Украины.
"Киев не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения и придется проводить выборы", - указал Путин.
Орбан же заявил, что будет продолжать работу по урегулированию на Украине. По словам премьер-министра Венгрии, "нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны".
"Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении", - добавил Орбан.
Премьер-министр Венгрии отметил, что хотел услышать мнение Путина по трём важным вопросам.
"Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Я благодарен господину президенту за откровенную и честную беседу", - отметил премьер-министр Венгрии.
В Киеве его визит, который призван обеспечить мир на Украине, вызвал раздражение. В МИД заявили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договорённостей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", - заявило министерство иностранных дел Украины.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
09:44
Налёт беспилотников, гасить пожар жизнями солдат. Главное на Украине на утро 5 июляУкраина совершила атаку на ряд регионов России при помощи БПЛА, в результате погибла девочка в Краснодарском крае. Украинские СМИ сообщили о том, как командование ВСУ решает
МИД Украины отметил, что "единственный реалистичный путь" к восстановлению мира на Украине - "формула мира Зеленского".
"Как показал первый глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также и Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН", - заявил МИД Украины.
При этом в министерстве указали, что Украина "остаётся конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев".
Такая реакция МИД Украины вызвала возмущение в России.
"Киев отчитал Орбана за визит в Москву. Украинский МИД возмущён визитом Орбана в Москву, так как он не был согласован с Киевом. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства. Оказывается, чтобы съездить в Россию, западным политикам теперь нужно подавать челобитную Зеленскому. Просроченный фюрер, мягко говоря, попутал берега и всерьёз возомнил себя субъектом, а не объектом международной политики. И МИД ему под стать - дипломатия уровня детского сада. С такими заходами недолго и близких союзников растерять", - отметил российский военкор Александр Коц.
В Европе также осудили визит Орбана. Притом ещё до его начала.
"Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы. Визит в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией. В настоящее время Венгрия является страной — членом ЕС, председательствующей в Совете по ротации. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства Союза", — заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
Его преемница на этом посту, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что Орбан не представляет ЕС.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Вчера, 18:50
Народ озадачат и обездолят. Итоги 4 июля на УкраинеВладимир Зеленский решил переложить ответственность за потерю Украиной регионов с власти на рядовых граждан. На Украине задумались о сокращении социальных выплат
"В Москве Виктор Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту. ЕС един и однозначно стоит за Украину и против российской агрессии", — отметила Каллас, которая возглавит дипслужбу ЕС осенью 2024 года.
Глава Евросовета Шарль Мишель указал, что у председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией.
"У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский совет ясно заявляет: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины", — заявил Мишель.
Такая реакция ЕС рассмешила россиян.
"Дико смешно наблюдать за лидерами ЕС, которые, опережая друг друга, шлют телеграммы: Орбан - сам по себе, свой собственный Орбан, мы вообще этих венгров первый раз видим!" - отметил российский журналист Александр Анучкин.
На Украине же огорчились неумелыми действиями украинских дипломатов.
"Кремль разыгрывает дипломатическую партию для дискредитации Украины. Визиты Орбана (главного друга Путина в Европе) должны отбелить репутацию российского лидера и показать его "миротворцем", у которого достаточно ответственности для завершения кровопролитной войны. Украина же, которая отказалась от условий венгерского лидера, теперь выглядит чуть ли не единственным инициатором продолжения боевых действий. Лидеры Турции, Индии, и Китая уже давно солидализировались с позицией РФ. А перфоманс Орбана дал им очередной аргумент в пользу поддержки Путина. В случае сохранения президентского кресла за демократами, Россия может начать новую крупную фазу войны, отталкиваясь от отказа Киева пойти на мирные переговоры. В случае же прихода Трампа, нас ждёт вероятный договорняк. Который устроит всех, кроме Украины. В очередной раз команда Зеленского демонстрирует высший пилотаж в дипломатии, помогая врагам Украины продвигаться в своих геополитических целях…", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада" указал на то, что Орбан "не хочет повторить политическую судьбу" премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона, чьи политсилы т.ч. и из-за своей поддержки Украины потерпели поражение на выборах.
О поражении Сунака — в статье Сергея Котвицкого "Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?"
 
ЭксклюзивВладимир ПутинВиктор ОрбанВенгрияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЕСМИДХроники
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине
18:30Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре
17:46Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию
17:35Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
17:25Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну
17:18Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
17:01Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине
16:43Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины
16:41Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил Киев
16:06В ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ
16:00Балет на льду, принцесса и немецкий пулемёт – как в Киеве детскую сказку снимали
15:35Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн
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15:03Эрдоган верит в восстановление зерновой сделки и мир на Украине
14:17"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
14:17Смешной – уже не страшный. Стул из-под Байдена уже выбивают свои
14:05Особенная встреча. Путин ознакомится с позицией Орбана по мирному урегулированию на Украине
13:57Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ
13:55Избиения военкомов и очередной заговор против Зеленского. Что происходит в Прикарпатье
13:24"Война сама не закончится": Орбан ответил на предупреждение Борреля о визите в Россию
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