https://ukraina.ru/20240702/1056017296.html

США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО

США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО - 02.07.2024 Украина.ру

США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО

Вашингтон объявит об усилении систем противовоздушной обороны на Украине до саммита НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Институте Брукингса

2024-07-02T18:11

2024-07-02T18:11

2024-07-02T18:11

новости

украина

вашингтон

сша

энтони блинкен

нато

пво

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ffccb8b6e23d483b6f933c1dcffa9d73.jpg

По словам Блинкена, у экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях.Накануне, 30 июня, Владимир Зеленский признал бессилие систем противовоздушной обороны Patriot перед российскими авиабомбами.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. The NewYork Times ранее сообщило, что украинские власти, а также некоторые страны Центральной Европы "горячо надеялись", что Киеву предложат переговоры о членстве в Североатлантическом альянсеАмериканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в июне заявил, что украинцы "сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых". По его словам, Украина могла бы стать самой богатой страной в Европе, если бы США помогли ей.* - признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее в материале Василия Стоякина И ещё раз о членстве Украины в НАТО

украина

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вашингтон, сша, энтони блинкен, нато, пво, зрк patriot