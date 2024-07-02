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США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО
США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО - 02.07.2024 Украина.ру
США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО
Вашингтон объявит об усилении систем противовоздушной обороны на Украине до саммита НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Институте Брукингса
2024-07-02T18:11
2024-07-02T18:11
2024-07-02T18:11
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По словам Блинкена, у экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях.Накануне, 30 июня, Владимир Зеленский признал бессилие систем противовоздушной обороны Patriot перед российскими авиабомбами.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. The NewYork Times ранее сообщило, что украинские власти, а также некоторые страны Центральной Европы "горячо надеялись", что Киеву предложат переговоры о членстве в Североатлантическом альянсеАмериканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в июне заявил, что украинцы "сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых". По его словам, Украина могла бы стать самой богатой страной в Европе, если бы США помогли ей.* - признан террористом и экстремистом в РФ.Подробнее в материале Василия Стоякина И ещё раз о членстве Украины в НАТО
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Украина.ру
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новости, украина, вашингтон, сша, энтони блинкен, нато, пво, зрк patriot
Новости, Украина, Вашингтон, США, Энтони Блинкен, НАТО, ПВО, ЗРК Patriot
США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО
Вашингтон объявит об усилении систем противовоздушной обороны на Украине до саммита НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Институте Брукингса
По словам Блинкена
, у экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях.
"Разумеется, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, нужно обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции. Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, в преддверии саммита НАТО на следующей неделе", - сказал Блинкен.
Накануне, 30 июня, Владимир Зеленский признал
бессилие систем противовоздушной обороны Patriot перед российскими авиабомбами.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.
The NewYork Times ранее сообщило
, что украинские власти, а также некоторые страны Центральной Европы "горячо надеялись", что Киеву предложат переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе
Американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм
* в июне заявил
, что украинцы "сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых". По его словам, Украина могла бы стать самой богатой страной в Европе, если бы США помогли ей.
* - признан террористом и экстремистом в РФ.
Подробнее в материале Василия Стоякина И ещё раз о членстве Украины в НАТО