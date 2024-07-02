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Ярослав Манцевич: кто он

Ярослав Манцевич: кто он - 02.07.2024 Украина.ру

Ярослав Манцевич: кто он

Помощник сенатора России Эдуарда Исакова, заместитель председателя Союза ветеранов Свердловской области по работе с участниками СВО, ветеран боевых действий в зоне СВО, главный специалист координационного центра Министерства социальной политики Свердловской области в центре социальной реабилитации участников СВО

2024-07-02T17:27

2024-07-02T17:27

2024-07-02T17:29

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Ярослав Манцевич родился 24 апреля 1985 года в поселке Комсомольском Тюменской области.В 2003 г. из Югорска переехал в Екатеринбург.До начала спецоперации работал главным инженером управляющей компании ЖКХ в Екатеринбурге и успешно боролся с мошенниками в этой сфере.Был временно исполняющим обязанности командира роты российского добровольческого батальона "Барс-13". С декабря 2022 года воевал под Артемовском и на направлении Сватово–Кременная, несмотря на то, что был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья.Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 2-й степени; медалью Министерства обороны за участие в СВО; Цареградским крестом; медалью "За заслуги"; Медалью "За помощь фронту".Сегодня ветеран СВО сотрудничает с правоохранительными органами и общественниками в поимке преступников.

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новости