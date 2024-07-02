Ярослав Манцевич: кто он
17:27 02.07.2024 (обновлено: 17:29 02.07.2024)
© из личного архиваЯрослав Манцевич
© из личного архива
Помощник сенатора России Эдуарда Исакова, заместитель председателя Союза ветеранов Свердловской области по работе с участниками СВО, ветеран боевых действий в зоне СВО, главный специалист координационного центра Министерства социальной политики Свердловской области в центре социальной реабилитации участников СВО
Ярослав Манцевич родился 24 апреля 1985 года в поселке Комсомольском Тюменской области.
В 2003 г. из Югорска переехал в Екатеринбург.
До начала спецоперации работал главным инженером управляющей компании ЖКХ в Екатеринбурге и успешно боролся с мошенниками в этой сфере.
Был временно исполняющим обязанности командира роты российского добровольческого батальона "Барс-13".
С декабря 2022 года воевал под Артемовском и на направлении Сватово–Кременная, несмотря на то, что был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 2-й степени; медалью Министерства обороны за участие в СВО; Цареградским крестом; медалью "За заслуги"; Медалью "За помощь фронту".
Сегодня ветеран СВО сотрудничает с правоохранительными органами и общественниками в поимке преступников.