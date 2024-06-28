https://ukraina.ru/20240628/1055895022.html

Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом

Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом - 28.06.2024 Украина.ру

Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом

Бывший президент США и кандидат на этот же пост Дональд Трамп в ходе дебатов с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом вновь раскритиковал Владимира Зеленского и Вашингтон за безразмерную поддержку киевского режима

2024-06-28T09:22

2024-06-28T09:22

2024-06-28T10:03

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Также Трамп считает Зеленского "величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков". Кандидат на пост главы государства возмущен тем, что Вашингтон тратит так много средств на Киев. Байден в ходе дебатов то и дело переходил на личности, оскорбляя оппонента. В частности, американский лидер назвал Трампа "лохом и неудачником" (sucker and loser), а также обвинил его в сексуальной связи с порнозвездой, уточнив, что в этот период его супруга была беременна. В свою очередь Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории и указал, что в случае его повторной победы на выборах "от США ничего не останется".По данным CNN, 67% зрителей дебатов заявили, что Трамп одержал победу. Только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента.Ранее Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте. Чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров читайте в интервью политолога, американиста Грега Вайнера изданию Украина. ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055855419.html

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новости, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, сша, вашингтон, киев, cnn, дебаты, президентские выборы