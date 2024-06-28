Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом
09:22 28.06.2024 (обновлено: 10:03 28.06.2024)
дебаты Байден-Трамп
Бывший президент США и кандидат на этот же пост Дональд Трамп в ходе дебатов с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом вновь раскритиковал Владимира Зеленского и Вашингтон за безразмерную поддержку киевского режима
"Зеленский — торгаш. Каждый раз, как он приезжает в США, везет 60 миллиардов долларов с собой в кармане", — сказал он.
Также Трамп считает Зеленского "величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков". Кандидат на пост главы государства возмущен тем, что Вашингтон тратит так много средств на Киев.
Байден в ходе дебатов то и дело переходил на личности, оскорбляя оппонента. В частности, американский лидер назвал Трампа "лохом и неудачником" (sucker and loser), а также обвинил его в сексуальной связи с порнозвездой, уточнив, что в этот период его супруга была беременна.
В свою очередь Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории и указал, что в случае его повторной победы на выборах "от США ничего не останется".
По данным CNN, 67% зрителей дебатов заявили, что Трамп одержал победу. Только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента.
Ранее Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте.
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