Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом - 28.06.2024 Украина.ру
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Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом
Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом - 28.06.2024 Украина.ру
Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом
Бывший президент США и кандидат на этот же пост Дональд Трамп в ходе дебатов с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом вновь раскритиковал Владимира Зеленского и Вашингтон за безразмерную поддержку киевского режима
2024-06-28T09:22
2024-06-28T10:03
новости
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Также Трамп считает Зеленского "величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков". Кандидат на пост главы государства возмущен тем, что Вашингтон тратит так много средств на Киев. Байден в ходе дебатов то и дело переходил на личности, оскорбляя оппонента. В частности, американский лидер назвал Трампа "лохом и неудачником" (sucker and loser), а также обвинил его в сексуальной связи с порнозвездой, уточнив, что в этот период его супруга была беременна. В свою очередь Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории и указал, что в случае его повторной победы на выборах "от США ничего не останется".По данным CNN, 67% зрителей дебатов заявили, что Трамп одержал победу. Только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента.Ранее Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте. Чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров читайте в интервью политолога, американиста Грега Вайнера изданию Украина. ру.
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новости, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, сша, вашингтон, киев, cnn, дебаты, президентские выборы
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, Вашингтон, Киев, CNN, дебаты, президентские выборы

Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом

09:22 28.06.2024 (обновлено: 10:03 28.06.2024)
 
дебаты Байден-Трамп
дебаты Байден-Трамп
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Бывший президент США и кандидат на этот же пост Дональд Трамп в ходе дебатов с нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом вновь раскритиковал Владимира Зеленского и Вашингтон за безразмерную поддержку киевского режима
"Зеленский — торгаш. Каждый раз, как он приезжает в США, везет 60 миллиардов долларов с собой в кармане", — сказал он.
Также Трамп считает Зеленского "величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков". Кандидат на пост главы государства возмущен тем, что Вашингтон тратит так много средств на Киев.
Байден в ходе дебатов то и дело переходил на личности, оскорбляя оппонента. В частности, американский лидер назвал Трампа "лохом и неудачником" (sucker and loser), а также обвинил его в сексуальной связи с порнозвездой, уточнив, что в этот период его супруга была беременна.
В свою очередь Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории и указал, что в случае его повторной победы на выборах "от США ничего не останется".
По данным CNN, 67% зрителей дебатов заявили, что Трамп одержал победу. Только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента.
Ранее Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте.
Чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров читайте в интервью политолога, американиста Грега Вайнера изданию Украина. ру.
Дональд Трамп
26 июня, 12:41
"Мирный план" Трампа, как предвыборная афераПрезидент США обладает огромными полномочиями, в некоторых случаях превосходящих возможности абсолютных монархов "старого режима". В то же время, Конгресс, если он обладает надёжным и действенным большинством, может заблокировать практически любую инициативу президента.
 
НовостиДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийСШАВашингтонКиевCNNдебатыпрезидентские выборы
 
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