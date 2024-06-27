https://ukraina.ru/20240627/1055857162.html
Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров - 27.06.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру порассуждал, чем экс-президент США Дональд Трамп может вооружить Украину в случае отказа России сесть за стол переговоров
2024-06-27T05:20
2024-06-27T05:20
2024-06-27T05:20
дональд трамп
новости
украина
россия
киев
грег вайнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_0:24:450:277_1920x0_80_0_0_9cda016e88d55da0af44b58842b2e340.jpg
"Думаю, речь идет об американском оружии для ВСУ, которое в рамках пакета на 60 миллиардов долларов утвердил ранее Конгресс США. Сегодня Киев получает вооружения порционно: на миллионы или миллиард. А так передадут сразу большую партию. А если Киев не пойдет на переговоры, то не получит вообще ничего. Речь идет о "морковке" для Украины, которую она заслужит в случае, если выполнит указания Трампа", - сказал политолог.Если Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах, он может подписать мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сообщило 25 июня Reuters.Согласно указанному плану, подготовленному советниками Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Россией. Москве пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае отказа.Подробнее о предвыборных обещаниях Трампа - в материале Анны Черкасовой Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_25:0:425:300_1920x0_80_0_0_e3f92fb873bb11df7124c222df37cc46.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, новости, украина, россия, киев, грег вайнер
Дональд Трамп, Новости, Украина, Россия, Киев, Грег Вайнер
Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру порассуждал, чем экс-президент США Дональд Трамп может вооружить Украину в случае отказа России сесть за стол переговоров
"Думаю, речь идет об американском оружии для ВСУ, которое в рамках пакета на 60 миллиардов долларов утвердил ранее Конгресс США. Сегодня Киев получает вооружения порционно: на миллионы или миллиард. А так передадут сразу большую партию. А если Киев не пойдет на переговоры, то не получит вообще ничего. Речь идет о "морковке" для Украины, которую она заслужит в случае, если выполнит указания Трампа", - сказал политолог.
Если Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах, он может подписать мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сообщило 25 июня Reuters.
Согласно указанному плану, подготовленному советниками Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Россией. Москве пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае отказа.