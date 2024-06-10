https://ukraina.ru/20240610/1055570840.html

"Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов

"Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов - 10.06.2024 Украина.ру

"Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов

В украинском экспертном сообществе думают о том, насколько велика может быть цена иллюзий. Обсуждают, куда может привести эскалация вокруг украинского кризиса и размышляют над тем, удастся ли вытащить страну из тьмы.

2024-06-10T06:28

2024-06-10T06:28

2024-06-10T06:28

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британия

владимир зеленский

кость бондаренко

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Украинский политолог Кость Бондаренко напомнил о Карибском кризисе и отметил, что тогда нашлись ответственные политики. Он выразил надежду на то, что такие политики найдутся и сейчас. При этом политолог отметил, что есть силы, которые очень хотят, чтобы полномасштабная война Запада и России началась. В частности, по его мнению, Британия таким образом хотела бы ослабить и Россию, и ЕС.Ранее Зеленский после телефонного разговора с премьером Британии Риши Сунаком заявил о разрешении Лондона на нанесение ударов по военным целям на российской территории (об этом сообщается на сайте Зеленского).Относительно саммита в Швейцарии эксперт отметил, что "формула Зеленского" не имеет смысла, как не имеют смысла любой саммит и разговоры о мире без участия России. Как и разговоры о членстве Украины в НАТО и в ЕС – это на сегодняшний день просто утопия. Иллюзии могут быть красивы, но надо исходить из реалий, ведь вопрос в том, что каждый день войны – это десятки и сотни жертв, это горе и страдание людей, поэтому надо в этом всем как-то ставить точку, сказал Бондаренко в эфире интернет-канала "Да это так".По его мнению, у Зеленского будет шанс сказать на саммите, что - раз весь мир просит, то мы (киевский режим – Ред.) пойдем на переговоры. Эксперт добавил, что ссылаться на то, что радикалы на Украине просто не дадут Зеленскому этого сделать, не стоит, потому что радикалы на самом деле полностью подконтрольны власти.Обсуждают ужесточение мобилизации. Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий в своем блоге отметил нововведения и намерения властей: люди с двойным гражданством и видом на ПМЖ не могут выехать из страны, а скоро в дома украинцев смогут врываться представители ТЦК или военной полиции (соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте), чтобы поискать там уклонистов."Как раньше, знаете, евреев искали нацисты. Вот так же сейчас будут переворачивать кровати, наверное. И плюс, обсуждается – и конечно же, примется – вознаграждение тем, кто сдает уклониста", - сказал Шарий. Он предложил обменять один к одному "мордатых патриотов", которые "бегают в Канадах, в Штатах выходят вот с этими флажками", на "непатриотов", желающих выехать."И непатриот, получается, сможет выехать из страны… а патриот сможет вернуться в свою ненаглядную нэньку", - отметил блогер, подчеркнув абсурдность ситуации.Потребность в мобилизации украинцев в 2024 году составляет 110 тысяч человек, заявил депутат Рады Руслан Горбенко."Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе в этом году составляет 100-110 тыс. человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тыс. новобранцев", - сказал депутат, чьи слова приводит украинское издание "Страна".В свою очередь, Кость Бондаренко, комментируя методы сотрудников ТЦК, отметил, что народ озлоблен, он видит, что "оказался между молотом и наковальней". Мобилизация крайне непопулярна в народе, а это подрывает доверие граждан к власти.Сотрудники ТЦК не понимают, что народ их ненавидит, им главное, что их любит власть. Но если война закончится крахом иллюзий, народ вспомнит все, считает эксперт.Говорят, конечно, и о реальной перспективе блэкаута на Украине. Депутат Рады Алексей Кучеренко считает, что украинцам не стоит возмущаться по поводу отключений, поскольку страна воюет. Все привыкли к комфорту, пора менять привычки, "все мы воины энергетического фронта", заявил политик. Он добавил, что и соблюдение графиков отключений никто не может гарантировать. И призвал ввести в сфере энергетики режим чрезвычайного положения.Ситуация в энергетике очень тяжелая констатирует глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский."Так называемая большая энергетика понесла очень большие потери. Два года назад мы потеряли контроль над Запорожской атомной станцией, 6 гигаватт выпали из энергосистемы. Последние события все знают – почти 9 гигаватт повреждены. У нас получается, что разрушены почти все тепловые станции – это очень серьезно для нашей энергетики. Наша солнечная энергетика является частью энергосистемы Украины, она также страдает – не менее 15% промышленных солнечных станций повреждены, несколько дней назад была направленная атака на Покровскую солнечную электростанцию – это больше 200 мегаватт", - сказал Соколовский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".Он подчеркнул, что даже если получат деньги и оборудование, все равно возникнут вопросы с установкой солнечных электростанций, поскольку из-за мобилизации уже сейчас есть дефицит опытных монтажников в возрасте от 25 до 35 лет, дефицит составляет 30-35%.Директор "Укргидроэнгерго" Игорь Сирота заявил, что ситуация в Украине идет к энергетической катастрофе, отключения света будут продолжаться, а зимой ситуация будет значительно тяжелее, информирует УНИАН. При этом до зимы отключения света будут сохраняться.Подробнее о событиях на Украине и вокруг читайте в статье Ростислава Ищенко Мертвая армия Зеленского идёт в бой"

https://ukraina.ru/20240609/1055563834.html

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Зуев Сергей

украина, россия, британия, владимир зеленский, кость бондаренко, анатолий шарий, ес, рада, нато