Мёртвая армия Зеленского идёт в бой - 30.05.2024 Украина.ру
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Мёртвая армия Зеленского идёт в бой
Мёртвая армия Зеленского идёт в бой - 30.05.2024 Украина.ру
Мёртвая армия Зеленского идёт в бой
Помню накануне начала СВО, и сразу после её начала, много рассказывали об американских биолабораториях на Украине, в которых якобы готовятся страшные вирусы для бактериологической войны против России.
2024-05-30T14:21
2024-05-30T14:21
мнения
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина
всу
россия
сша
вооруженные силы украины
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Почему американцы занимаются этим именно на Украине, а не в Китае, Казахстане и иных странах, где у них также полно биолабораторий, так как проведение подобных исследований на территории США запрещено законодательно, никто не объяснял, но шума вокруг бактериологической опасности было много. Благо только-только ковид отгулял и свидетели "ложной эпидемии" тогда ещё колебались – популярен было вариант теории заговора, согласно которому США пытались заразить ковидом Китай, но заразились сами.По мере того, как всё больше людей погибало от обычных пуль и снарядов, а эпидемия всё не приходила и не приходила, о "страшных" биолабораториях и "всеразоблачающих" документах, якобы в них найденных, давно и прочно забыли. Реальная опасность всегда привлекает больше внимания, чем виртуальная. Но беда, как правило, приходит тогда, когда её ждать перестали.Давайте вспомним условия, необходимые и достаточные для прихода чумы (средневековой "чёрной смерти").Во-первых, чуме всегда предшествовало быстрое сверхнормативное размножение грызунов, особенно крыс.Во-вторых, распространению эпидемии способствовала общая антисанитария и банальная нехватка квалифицированных врачей – стандартная для средних веков ситуация.В-третьих, весьма желательными сопутствующими факторами, были голод, война и прочие бедствия, ослаблявшие социальную ткань общества, а также физически ослаблявшие каждый отдельно взятый человеческий организм.Что мы имеем сейчас на освобождаемых территориях?1. О засилье грызунов в окопах рассказывают уже почти год с обеих сторон линии фронта. Кому-то с ними удаётся более успешно бороться, кому-то менее, но они есть и их много – сверхнормативному размножению способствовали стихийные помойки, остающиеся на покинутых войсками биваках и процветающие в разрушенных городах. А так же отсутствие в местах боевых действий засеянных зерновыми полей, которые ранее, в мирное время, были кормовой базой мышей-полевок.2. Общая антисанитария также присутствует. Войска ещё периодически отводятся на отдых, моются, чистятся, стираются. Население, живущее в городах, годами находящимися в зоне боевых действий, с давно деградировавшей инфраструктурой, зачастую лишено необходимых объёмов воды, а также не имеет доступа к лекарствам и медицинской помощи. То, что периодически доставляют волонтёры, расходится практически моментально, да и не в состоянии закрыть все потребности. При этом, если Россия активно занимается эвакуацией и обеспечением первичных потребностей уцелевшего населения, освобождённых населённых пунктов, то Украина в лучшем случае (и то не всегда) вывозит из зоны боевых действий детей (разлучая их с родителями, отчего многие такому вывозу противятся), а также выгребает в армию остатки мужского населения.3. Большинство врачей или давно выехало (в Европу и в Россию) или призвано в армию лечить постоянно увеличивающийся поток раненных. Гражданскими постепенно становится некому заниматься даже в Киеве и других крупных городах. Это ещё не полный коллапс медицины, но какие-то аптекари и врачи и в средневековых городах практиковали. Никогда не было так, чтобы совсем уж никого не было, просто наличных медиков не хватало для обеспечения растущего по экспоненте количества заболевших.4. Поля и лесные посадки полны неубранных трупов, на которых жируют брошенные в разрушенных сёлах собаки, кошки и вездесущие грызуны. На днях в оставленных украинской морской пехотой Крынках, в подвалах частных домов, были обнаружены целые склады трупов военнослужащих ВСУ, оставленных украинцами при отступлении. Примерно половина всех потерь ВСУ числится среди пропавших без вести. Есть населённые пункты, где из призванных в армию пять пропавших без вести на одного погибшего. Эти "пропавшие", как раз и догнивают под кустиками да в балочках, кормят рыбу и раков в водоёмах. И это не сто, не тысяча, даже не десять тысяч тел – гораздо больше.Украина ждёт летом начала массированного российского наступления, а США пытаются параллельно спровоцировать Россию на более жёсткие действия по подавлению вооружённого сопротивления ВСУ. Значит в ближайшее время, как раз к летней жаре и высокой активности грызунов, трупов в полях станет больше, а убирать их будут меньше. Одни будут слишком быстро бежать, другие активно преследовать – не до организации похоронных команд всем будет.Власти украинских городов (больших и маленьких) уже сейчас понимают, что для них наступают последние славные денёчки. Единицы рассчитывают сохранить свою должность и привычки с приходом России, остальные торопятся забрать всё, что ещё осталось, оторвать приклеенное, отвинтить прикрученное, сложить в мешки и убыть на Запад. Всё, что ещё из инфраструктуры не добито, к приходу ВС РФ будет добито. Врачей тоже станет меньше. Кто-то, разумеется, останется, но кто-то уйдёт вместе с армией, призванный в её ряды, а кто-то эмигрирует.Мы давно констатировали, что нам собираются оставить выжженную землю. Но это будут не просто по кирпичику разобранные сёла, в которые после многомесячных боёв сейчас входит российская армия. В ближайшей перспективе нам грозит увидеть полумёртвые города (бывшие миллионники или областные центры с 300-900 тысячами населения), с разрушенной инфраструкутрой, отсутствием элементарных условий для жизни оставшегося населения, сотнями тысяч неубранных трупов, гниющих в окрестных полях, лесопосадках и сельских подвалах, а также жирующих на этих трупах грызунов, свободно перемещающихся между ними и городами.Чума может и не прийти. Всё может закончиться лёгким испугом и локальными вспышками кишечных инфекций. Но может и ударить со всей силой. Учитывая же практику массового перемещения населения освобождённых районов в глубокий российский тыл (где их можно разместить и прокормить), вывоз тысяч детей на отдых из новых регионов в "старую" Россию, постоянное перемещение между фронтом и тылом тысяч отпускников, раненных, возвращающихся в строй, заключивших новый контракт, волонтёров и т.д., в случае вспышки инфекции карантинные мероприятия могут серьёзно запоздать, а то и вообще не сработать.Давно говорим, что Украина – американская лаборатория, а население её – подопытные морские свинки. К сожалению это распространяется не только на их готовность умереть за дело большого американского брата, но ещё и после смерти, валяться и вонять под дверью "москаля", чтобы своим посмертным духом ему аппетит портить.Такова неприятная нагрузка к освобождаемым территориям. Это просто надо иметь в виду и не ждать, каких-то хитрых вирусов из американских пробирок, когда у нас под носом США поставили огромный автоклав, набитый гниющими трупами. Просто надо быть готовыми к некоторым неприятным последствиям приближающейся победы. Кровь и грязь всегда убирают выжившие, чтобы самим не превратиться в кровь и грязь.Если обойдётся без большой эпидемии, будем радоваться, но чтобы обошлось с большей вероятностью, меры надо принимать уже сейчас. А то иногда мертвые кусают живых.Ою особенностях нынешних боевых действий с той и другой стороны - в интервью Александра Бородая Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20240529/1055345707.html
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Ростислав Ищенко
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мнения, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина, всу, россия, сша, вооруженные силы украины
Мнения, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина, ВСУ, Россия, США, Вооруженные силы Украины

Мёртвая армия Зеленского идёт в бой

14:21 30.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКрыса
Крыса - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Помню накануне начала СВО, и сразу после её начала, много рассказывали об американских биолабораториях на Украине, в которых якобы готовятся страшные вирусы для бактериологической войны против России.
Почему американцы занимаются этим именно на Украине, а не в Китае, Казахстане и иных странах, где у них также полно биолабораторий, так как проведение подобных исследований на территории США запрещено законодательно, никто не объяснял, но шума вокруг бактериологической опасности было много. Благо только-только ковид отгулял и свидетели "ложной эпидемии" тогда ещё колебались – популярен было вариант теории заговора, согласно которому США пытались заразить ковидом Китай, но заразились сами.
По мере того, как всё больше людей погибало от обычных пуль и снарядов, а эпидемия всё не приходила и не приходила, о "страшных" биолабораториях и "всеразоблачающих" документах, якобы в них найденных, давно и прочно забыли. Реальная опасность всегда привлекает больше внимания, чем виртуальная. Но беда, как правило, приходит тогда, когда её ждать перестали.
Давайте вспомним условия, необходимые и достаточные для прихода чумы (средневековой "чёрной смерти").
Во-первых, чуме всегда предшествовало быстрое сверхнормативное размножение грызунов, особенно крыс.
Во-вторых, распространению эпидемии способствовала общая антисанитария и банальная нехватка квалифицированных врачей – стандартная для средних веков ситуация.
В-третьих, весьма желательными сопутствующими факторами, были голод, война и прочие бедствия, ослаблявшие социальную ткань общества, а также физически ослаблявшие каждый отдельно взятый человеческий организм.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Что мы имеем сейчас на освобождаемых территориях?
1. О засилье грызунов в окопах рассказывают уже почти год с обеих сторон линии фронта. Кому-то с ними удаётся более успешно бороться, кому-то менее, но они есть и их много – сверхнормативному размножению способствовали стихийные помойки, остающиеся на покинутых войсками биваках и процветающие в разрушенных городах. А так же отсутствие в местах боевых действий засеянных зерновыми полей, которые ранее, в мирное время, были кормовой базой мышей-полевок.
2. Общая антисанитария также присутствует. Войска ещё периодически отводятся на отдых, моются, чистятся, стираются. Население, живущее в городах, годами находящимися в зоне боевых действий, с давно деградировавшей инфраструктурой, зачастую лишено необходимых объёмов воды, а также не имеет доступа к лекарствам и медицинской помощи.
То, что периодически доставляют волонтёры, расходится практически моментально, да и не в состоянии закрыть все потребности. При этом, если Россия активно занимается эвакуацией и обеспечением первичных потребностей уцелевшего населения, освобождённых населённых пунктов, то Украина в лучшем случае (и то не всегда) вывозит из зоны боевых действий детей (разлучая их с родителями, отчего многие такому вывозу противятся), а также выгребает в армию остатки мужского населения.
3. Большинство врачей или давно выехало (в Европу и в Россию) или призвано в армию лечить постоянно увеличивающийся поток раненных. Гражданскими постепенно становится некому заниматься даже в Киеве и других крупных городах. Это ещё не полный коллапс медицины, но какие-то аптекари и врачи и в средневековых городах практиковали. Никогда не было так, чтобы совсем уж никого не было, просто наличных медиков не хватало для обеспечения растущего по экспоненте количества заболевших.
4. Поля и лесные посадки полны неубранных трупов, на которых жируют брошенные в разрушенных сёлах собаки, кошки и вездесущие грызуны. На днях в оставленных украинской морской пехотой Крынках, в подвалах частных домов, были обнаружены целые склады трупов военнослужащих ВСУ, оставленных украинцами при отступлении. Примерно половина всех потерь ВСУ числится среди пропавших без вести. Есть населённые пункты, где из призванных в армию пять пропавших без вести на одного погибшего. Эти "пропавшие", как раз и догнивают под кустиками да в балочках, кормят рыбу и раков в водоёмах. И это не сто, не тысяча, даже не десять тысяч тел – гораздо больше.
Украина ждёт летом начала массированного российского наступления, а США пытаются параллельно спровоцировать Россию на более жёсткие действия по подавлению вооружённого сопротивления ВСУ. Значит в ближайшее время, как раз к летней жаре и высокой активности грызунов, трупов в полях станет больше, а убирать их будут меньше. Одни будут слишком быстро бежать, другие активно преследовать – не до организации похоронных команд всем будет.
Власти украинских городов (больших и маленьких) уже сейчас понимают, что для них наступают последние славные денёчки. Единицы рассчитывают сохранить свою должность и привычки с приходом России, остальные торопятся забрать всё, что ещё осталось, оторвать приклеенное, отвинтить прикрученное, сложить в мешки и убыть на Запад. Всё, что ещё из инфраструктуры не добито, к приходу ВС РФ будет добито. Врачей тоже станет меньше. Кто-то, разумеется, останется, но кто-то уйдёт вместе с армией, призванный в её ряды, а кто-то эмигрирует.
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Вчера, 02:32
Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВОКогда СВО только начиналось, я писал, что нам не стоит использовать эвфемизмы и изобретать некие новые названия для войны. Если мы не хотим объявлять её официально (по причине трудностей с трактовкой таких действий международным правом), то можно просто говорить о боевых действиях на Украине
Мы давно констатировали, что нам собираются оставить выжженную землю. Но это будут не просто по кирпичику разобранные сёла, в которые после многомесячных боёв сейчас входит российская армия. В ближайшей перспективе нам грозит увидеть полумёртвые города (бывшие миллионники или областные центры с 300-900 тысячами населения), с разрушенной инфраструкутрой, отсутствием элементарных условий для жизни оставшегося населения, сотнями тысяч неубранных трупов, гниющих в окрестных полях, лесопосадках и сельских подвалах, а также жирующих на этих трупах грызунов, свободно перемещающихся между ними и городами.
Чума может и не прийти. Всё может закончиться лёгким испугом и локальными вспышками кишечных инфекций. Но может и ударить со всей силой. Учитывая же практику массового перемещения населения освобождённых районов в глубокий российский тыл (где их можно разместить и прокормить), вывоз тысяч детей на отдых из новых регионов в "старую" Россию, постоянное перемещение между фронтом и тылом тысяч отпускников, раненных, возвращающихся в строй, заключивших новый контракт, волонтёров и т.д., в случае вспышки инфекции карантинные мероприятия могут серьёзно запоздать, а то и вообще не сработать.
Давно говорим, что Украина – американская лаборатория, а население её – подопытные морские свинки. К сожалению это распространяется не только на их готовность умереть за дело большого американского брата, но ещё и после смерти, валяться и вонять под дверью "москаля", чтобы своим посмертным духом ему аппетит портить.
Такова неприятная нагрузка к освобождаемым территориям. Это просто надо иметь в виду и не ждать, каких-то хитрых вирусов из американских пробирок, когда у нас под носом США поставили огромный автоклав, набитый гниющими трупами. Просто надо быть готовыми к некоторым неприятным последствиям приближающейся победы. Кровь и грязь всегда убирают выжившие, чтобы самим не превратиться в кровь и грязь.
Если обойдётся без большой эпидемии, будем радоваться, но чтобы обошлось с большей вероятностью, меры надо принимать уже сейчас. А то иногда мертвые кусают живых.
Ою особенностях нынешних боевых действий с той и другой стороны - в интервью Александра Бородая Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
 
МненияРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВСУРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
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14:21Мёртвая армия Зеленского идёт в бой
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