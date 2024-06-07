https://ukraina.ru/20240607/1055548202.html

Жмёт на больное место Зеленского. Почему Банковая ополчилась на посла США и к чему это приведёт

Жмёт на больное место Зеленского. Почему Банковая ополчилась на посла США и к чему это приведёт - 07.06.2024 Украина.ру

Жмёт на больное место Зеленского. Почему Банковая ополчилась на посла США и к чему это приведёт

Посол США на Украине Бриджит Бринк раздражает местных чиновников, поскольку поднимает неприятные для них темы,. Владимир Зеленский нелицеприятно отзывается о ней в беседе с госсекретарём Энтони Блинкеном, однако дипломат пользуется поддержкой президента США Джо Байдена

2024-06-07T14:58

2024-06-07T14:58

2024-06-07T14:58

эксклюзив

сша

украина

коррупция

владимир зеленский

бриджит бринк

посол

джо байден

энтони блинкен

россия

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Отношения Киева и Вашингтона переживают не лучшие времена. Более того, по мнению некоторых чиновников, они находятся "в самой низкой точке". Украинские власти недовольны задержками в финансировании и поставках оружия, президент США Джо Байден даже на конференцию в Швейцарию не поедет (хотя днём ранее будет в Италии на саммите G7, а оттуда до Бюргенштока рукой подать), а Владимир Зеленский очень рассчитывал на присутствие американского лидера, на чьё мнение ориентируются многие европейские государства.В былые времена здание посольства США в Киеве было для прозападных украинских активистов и политиков местом, где им всегда рады, где их всегда поддержат и помогут в их начинаниях. Именно то, что нужно нынешнему руководству страны, оказавшемуся в сложной ситуации из-за разногласий с рядом зарубежных партнёров и проблем ВСУ на фронте. Но нет – с нынешней главой американской миссией отношения у Банковой складываются не так, как им хотелось бы.Как рассказали телеканалу NBC News действующие и бывшие чиновники, украинские власти особенно раздражены послом США Бриджит Бринк из-за того, что она поднимает проблему коррупции в стране. По словам источников, близких к правительству, некоторые украинские официальные лица говорят, что посол США создаёт ненужную напряжённость и упускает из виду главный приоритет — победу на поле боя.Например, в интервью телеканалу Fox News 1 ноября 2023 года Бринк заявила, что проблемы с коррупцией на Украине имеют долгую историю, а также отметила, что после начала СВО украинское общество стало менее терпимо к коррупции, именно поэтому мы больше это видим и чаще слышим об этом, что, по мнению дипломата, хорошо.Кроме того, на Украину приезжала группа генеральных инспекторов из Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию* (USAID), чтобы проверить, как расходуется предоставленная военная помощь. Об их прибытии посол сообщала на своей странице в соцсетях, написав "Их встречи с исполнителями, партнёрами и украинским правительством будут способствовать усилению подотчётности и надзора за помощью Украине со стороны США".Что это за люди и в чём заключаются их функция, читайте в материале Ревизор из США. Инспектор Пентагона начинает проверку американской военной помощи УкраинеАмериканский чиновник подтвердил наличие напряжённости в отношениях с Украиной из-за усилий Вашингтона по борьбе с коррупцией.А уже по информации близких к Банковой источников украинского издания "Страна", в последнее время отношения Зеленского и западных структур достаточно сложные, что, в частности, проявилось во время визита в Киев в середине мая госсекретаря США Энтони Блинкена. Дипломат выдвинул ряд требований, в том числе касающихся кадровых перестановок, которые утративший легитимность президент Украины выполнить отказался и в свою очередь озвучил претензии в адрес Бринк, которая поддерживает тесные связи с активистами вроде главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина."У Зеленского позиция такая: "Я общаюсь напрямую с лидерами западных стран, они ничего такого не требуют, поэтому, если какие-то требования выставляют западные послы и прочие клерки, и мы считаем эти требования неприемлемыми, мы их будем игнорировать", - рассказал источник.Вот только Бринк, на которую, как пишет NBC News, приходится основная тяжесть разочарования украинского правительства, пользуется полной поддержкой как Блинкена, так и Байдена в том, что она заостряет внимание на проблеме коррупции. Солидарны с Белым домом по этим вопросам и ключевые американские законодатели, убеждённые, что "необходимо держать руку на пульсе борьбы с коррупцией и демократическим управлением.На текущей неделе у Бринк запланировано выступление в Конгрессе, она проинформирует американских конгрессменов о ситуации на Украине.В Киеве, конечно же, все упрёки в разгуле коррупции отвергают и утверждают, что Зеленский на этом направлении добился успехов. Хотя в мае генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что уровень коррупции на Украине один из высочайших в Европе, а правительство страны - одно из самых непрозрачных.На совместной пресс-конференции с Блинкеным в Киеве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу спросили, стоит ли американцам беспокоиться о коррупции на Украине, поскольку они продолжают отправлять ей помощь."Всегда есть очень простой критерий: если бы мы были настолько коррумпированы, как кажется, нам бы просто не давали денег, Соединённые Штаты не доверяли бы Украине", — заявил он.Во-первых, а доверяют ли США Украине? Далеко не факт.Во-вторых, деньги американские власти дают Киеву не потому, что он чист, как слеза ребёнка, а для того, чтобы достичь желаемой цели – навредить России, не замарав при этом собственные руки, пусть всё сделают украинцы.В-третьих, коррупция – это тот инструмент, который демократическая администрация, тесно взаимодействовавшая с Банковой, может использовать для давления на украинские власти, поскольку прекрасно знает, как в реальности обстоят дела. И как никто это знает Байден: ещё в бытность вице-президентом США он в 2015 году на пресс-конференции по итогам встречи с бывшим тогда президентом Украины Петром Порошенко заявил, что ни в одной другой стране мира раковая опухоль коррупции не процветает так, как на Украине.И нынешняя публикация NBC News, судя по всему, появилась не случайно. Прежде всего для того, чтобы умерить пыл Зеленского, который на фоне ухудшения положения ВСУ на поле боя позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес западных политиков, которые продолжают спонсировать его страну. Кроме того, Украина становится достаточно неликвидным активом для США, особенно в преддверии президентских выборов. А Байдену точно ткнут в лицо огромными расходами на Киев, когда у собственных граждан проблем хватает. И через публичное напоминание о высоком уровне коррупции на Украине могут постепенно подготовить почву как минимум для сокращения выделяемой ей помощи в разы. Полностью финансирование и вооружение не остановят, потому что США не оставляет мысли о противостоянии с Россией.* организация, признанная в РФ нежелательной

https://ukraina.ru/20240605/1055493798.html

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эксклюзив, сша, украина, коррупция, владимир зеленский, бриджит бринк, посол, джо байден, энтони блинкен, россия