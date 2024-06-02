Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ - 02.06.2024 Украина.ру
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Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ
Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ - 02.06.2024 Украина.ру
Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ
Европа в настоящий момент не готова к прямому военному противостоянию с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-06-02T05:59
2024-06-02T05:59
новости
россия
алексей подберезкин
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
польша
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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж со временем может отправить французских военных для участия в боевых действиях на Украине. По мнению Подберезкина, Франция может направить на восточный фронт один корпус, по сути дивизию. Если к этому подключится Польша, продолжил он, то она может выставить четыре дивизии. Все это без авиации и сил ПВО, подчеркнул эксперт. "Поэтому никакой войны они не выдержат. Им для этого нужно провести тотальную мобилизацию, вернуть призыв в армию, запастись оружием. Они хотят это сделать в 2025–2027 годах. Сейчас у них нет ни оружия, ни боеприпасов", - отметил Подберезкин. Это все есть у американцев на складах. Но американцы не хотят своими войсками рисковать на фронте, они прекрасно понимают, чем все это заканчивается, подытожил собеседник издания.Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, алексей подберезкин, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, польша
Новости, Россия, Алексей Подберезкин, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Польша

Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ

05:59 02.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
Европа в настоящий момент не готова к прямому военному противостоянию с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Париж со временем может отправить французских военных для участия в боевых действиях на Украине.
По мнению Подберезкина, Франция может направить на восточный фронт один корпус, по сути дивизию.
Если к этому подключится Польша, продолжил он, то она может выставить четыре дивизии. Все это без авиации и сил ПВО, подчеркнул эксперт.
"Поэтому никакой войны они не выдержат. Им для этого нужно провести тотальную мобилизацию, вернуть призыв в армию, запастись оружием. Они хотят это сделать в 2025–2027 годах. Сейчас у них нет ни оружия, ни боеприпасов", - отметил Подберезкин.
Это все есть у американцев на складах. Но американцы не хотят своими войсками рисковать на фронте, они прекрасно понимают, чем все это заканчивается, подытожил собеседник издания.
Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАлексей ПодберезкинЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныПольша
 
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