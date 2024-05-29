https://ukraina.ru/20240529/1055353455.html

Госпреступление Зеленского, обстрел Энергодара, эффект бумеранга. Главное на Украине на 13:00 29 мая

Госпреступление Зеленского, обстрел Энергодара, эффект бумеранга. Главное на Украине на 13:00 29 мая - 29.05.2024 Украина.ру

Госпреступление Зеленского, обстрел Энергодара, эффект бумеранга. Главное на Украине на 13:00 29 мая

Украина.ру, 29.05.2024

2024-05-29T13:00

2024-05-29T13:00

2024-05-29T13:12

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дмитрий песков

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Володин указал на государственное преступление Зеленского, а Песков отметил: на Украине "закон – что дышло". ВСУ пытаются атаковать российские регионы, однако терпят поражение. Макрона предупредили об эффекте бумеранга из-за призыва бить по РоссииПредседатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в среду напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек еще на прошлой неделе. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение.По словам Володина, оставшись у власти после истечения срока полномочий Зеленский совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы.Он отметил, что "главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении": встречаться с Зеленским они смогут, "но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия".По словам Володина, в настоящий момент Зеленский "вне закона", так как срок его полномочий завершился, и сейчас на Украине кризис власти."В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной Рады. Но ее спикер (Руслан) Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше", - добавил спикер ГД.Накануне президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся ситуация в сфере украинского законодательства, касающаяся легитимности киевских властей, требует юридической квалификации."Сейчас ситуация, которая не терпит отсутствия квалификации, должна быть юридическая квалификация, это то, о чем говорил президент", - отметил Песков, комментируя тему легитимности украинских властей.По его словам, атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, однако он указал на определенные противоречия.Песков также отметил, что законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам."И уж там точно "закон - что дышло", - ответил Песков на вопрос о том, что на Украине "что только не творили" с Конституцией и законами.Атаки и провалы ВСУГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале проинформировал, что украинские войска предприняли массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской.Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки."Также прошу автомобилистов, следующих до Энергодара, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки. Над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника", - подчеркнул он.Кроме этого, Киев направил безэкипажные катера ВМС Украины к Крыму. По данным Минобороны России, морская авиация уничтожила два катера в северо-западной части Черного моря.Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу Петровский район Донецка и Горловку "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 06.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - уточнили в представительстве.В 09.40 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Также представительство указало, что число пострадавших от украинских обстрелов мирных граждан в ДНР за минувшие сутки увеличилось до четырех – в Марьинке ранены еще двое гражданских лиц при обстреле с беспилотника.Ранее представительство сообщило, что при обстреле Марьинки ранена шестилетняя девочка в машине, а в Старомлиновке пострадал мужчина от детонации взрывоопасного предмета, позже ведомство уточнило, что ранения были получены в результате сбросов снарядов с беспилотника."По уточненным данным ранены еще два человека – женщина 1981 года рождения, мужчина 1985 года рождения. Таким образом общее количество пострадавших за 28 мая составляет четыре гражданских лица", - добавили в представительстве.При этом в четырех областях Украины звучит воздушная тревога. Она объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ информировали о взрыве в городе Конотоп Сумской области.Мэр Харькова в своем телеграм-канале писал о взрыве в городе.Эффект бумеранга из-за ударов по РФДепутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, который выступает за удары по России западным дальнобойным оружием, стоит помнить об эффекте бумеранга."Неугомонный Макрон в своем стремлении поддержать американскую гегемонию в итоге обязательно познает тайны эффекта бумеранга. Макрон стремится не только угодить США, но и поживиться на трагедии от искусственно раздуваемого такими как он конфликта на Украине. Но коллективный Запад обязан выучить на зубок хорошую поговорку: что посеешь, то и пожнешь", - сказал Шеремет.При этом, по его мнению, поддержка Украины скоро выйдет западным странам боком."Вскоре они получат лишь болезненный рикошет с территории нашпигованной ими своим оружием Украины, целенаправленно поставляемого для незаконно удерживающему власть киевскому режиму. Такой сценарий будет справедлив и не вызовет возмущения у международного сообщества, став актом противостояния спланированной в Брюсселе западной агрессии, так как боеприпасы и новые образцы оружия поставляются Западом с целью массового убийства российских и украинских граждан", - добавил Шеремет.Ранее Макрон заявил, что Украине нужно разрешить поражать на территории России только те военные объекты, откуда ведутся обстрелы. Кроме того, по его мнению, передача Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не является эскалацией конфликта.Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник предупредил в среду, что накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям.Он призвал немедленно начать переговоры по Украине и заверил, что минская площадка открыта для этого.Сийярто также заявил, что путь к миру на Украине лежит через немедленное прекращение огня и последующие переговоры."Мы желаем мира. Для нас совершенно очевидно, что путь, который приведет к миру на Украине, - это сиюминутное прекращение огня. Продолжением должны стать мирные переговоры", - сказал министр.Несмотря на предупреждения, советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак подтвердил, что Киев получил разрешение Лондона применять поставляемые Британией ракеты Storm Shadow для ударов по территории России и уже пользуется этой возможностью."У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем", - сказал Сак в интервью агентству Блумберг, комментируя обсуждения в ЕС возможности разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории.Он также заверил, что Украина создает собственное оружие, которое они используют для нанесения ударов в РФ.Накануне газета Washington Post сообщала, что Великобритания до сих пор официально не объявила о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это.Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором говорится, что глава МИД Великобритании во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако через несколько часов в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также говорил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.

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