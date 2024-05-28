https://ukraina.ru/20240528/1055318824.html

Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт

Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт - 28.05.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт

Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-05-28T04:15

2024-05-28T04:15

2024-05-28T04:15

новости

сша

прибалтика

россия

алексей кочетков

европа

швеция

финляндия

нато

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89d4fb36ea4b4e7f1d56c969bc4f70b3.jpg

Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются заработать как можно больше и сбежать из страны, прежде чем их настигнет справедливое возмездие, рассказал политолог.Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе с Калининградом, Псковом, Новгородом и Санкт-Петербургом, добавил он.Да, второй фронт в Прибалтике — это опасно, потому что это уже Европа. Но США подстраховались. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении РФ, отметил волонтер.И когда Западу будет нужно совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого они могут использовать Прибалтику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

https://ukraina.ru/20240527/1055317139.html

сша

прибалтика

россия

европа

швеция

финляндия

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, прибалтика, россия, алексей кочетков, европа, швеция, финляндия, нато, война, фронт, калининград