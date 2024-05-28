Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются заработать как можно больше и сбежать из страны, прежде чем их настигнет справедливое возмездие, рассказал политолог.
Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе с Калининградом, Псковом, Новгородом и Санкт-Петербургом, добавил он.
"Одним словом, это удобный плацдарм для создания казуса белли, который повлечет за собой ответ России. Их для этого готовили все это время. И именно в таком качестве они сейчас рассматриваются на случай, если США понадобится открыть против нас второй фронт", - уточнил Кочетков.
Да, второй фронт в Прибалтике — это опасно, потому что это уже Европа. Но США подстраховались. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении РФ, отметил волонтер.
И когда Западу будет нужно совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого они могут использовать Прибалтику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
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