Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт - 28.05.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт
Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт - 28.05.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт
Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-05-28T04:15
2024-05-28T04:15
новости
сша
прибалтика
россия
алексей кочетков
европа
швеция
финляндия
нато
война
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Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются заработать как можно больше и сбежать из страны, прежде чем их настигнет справедливое возмездие, рассказал политолог.Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе с Калининградом, Псковом, Новгородом и Санкт-Петербургом, добавил он.Да, второй фронт в Прибалтике — это опасно, потому что это уже Европа. Но США подстраховались. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении РФ, отметил волонтер.И когда Западу будет нужно совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого они могут использовать Прибалтику, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
https://ukraina.ru/20240527/1055317139.html
сша
прибалтика
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, прибалтика, россия, алексей кочетков, европа, швеция, финляндия, нато, война, фронт, калининград
Новости, США, Прибалтика, Россия, Алексей Кочетков, Европа, Швеция, Финляндия, НАТО, война, фронт, Калининград

Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт

04:15 28.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
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© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются заработать как можно больше и сбежать из страны, прежде чем их настигнет справедливое возмездие, рассказал политолог.
Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокаций на границе с Калининградом, Псковом, Новгородом и Санкт-Петербургом, добавил он.
"Одним словом, это удобный плацдарм для создания казуса белли, который повлечет за собой ответ России. Их для этого готовили все это время. И именно в таком качестве они сейчас рассматриваются на случай, если США понадобится открыть против нас второй фронт", - уточнил Кочетков.
Да, второй фронт в Прибалтике — это опасно, потому что это уже Европа. Но США подстраховались. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении РФ, отметил волонтер.
И когда Западу будет нужно совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого они могут использовать Прибалтику, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
Григорий Михайлов интервью
Вчера, 19:30
Григорий Михайлов: Зеленский предложил Средней Азии занять место Украины, но там видят силу России в СВОНи в одной из стран, с которыми мы соседствуем, не обязаны нас любить. Чем хуже новости с фронта, тем хуже отношение к нам. Год назад к нам в Средней Азии было скептическое отношение. Сейчас на фоне успехов ВС России отношение стало более теплым. Средняя Азия ценит силу и эффективность, а не слова.
 
НовостиСШАПрибалтикаРоссияАлексей КочетковЕвропаШвецияФинляндияНАТОвойнафронтКалининград
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Он нам не нужен. Можете его повесить": Ищенко о том, как Зеленский хочет сыграть на обмене пленными
04:15Политолог объяснил, как США хотят устроить casus belli в Прибалтике, чтобы открыть там второй фронт
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