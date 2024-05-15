https://ukraina.ru/20240515/1055070769.html

Проблема переговоров, провалы ВСУ, критика "концерта" Блинкена. Главное на Украине на утро 15 мая

Проблема переговоров, провалы ВСУ, критика "концерта" Блинкена. Главное на Украине на утро 15 мая - 15.05.2024 Украина.ру

Проблема переговоров, провалы ВСУ, критика "концерта" Блинкена. Главное на Украине на утро 15 мая

Украина.ру, 15.05.2024

2024-05-15T09:00

2024-05-15T09:00

2024-05-15T10:48

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

харьковская область

энтони блинкен

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/62/1032786283_0:247:2992:1930_1920x0_80_0_0_39ec1511a202de1280aa7428595295cf.jpg

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине. Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за сложной ситуации на Украине. Блинкена раскритиковали за гитарный "концерт" в киевском бареПрезидент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Текст его интервью перед визитом в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликовали на сайте Кремля."Вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались", — заверил российский лидер.Он назвал главной проблемой переговоров — надежность гарантий.Путин подчеркнул, что переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран."Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта (на Украине.— Ред.) мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы", — объяснил глава государства.Он также отметил, что западные элиты пытаются "наказать" РФ, изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить ее активы."Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", — указал российский лидер.По его словам, Украина и ее западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу."Они (Украина и ее западные покровители. — Ред.) не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учёте интересов друг друга", — сказал Путин.Он также отметил, что предложенные Пекином шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, "который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира".Путин заявил, что РФ положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, в Пекине понимают его первопричины.Сложная ситуация на Украине, провалы ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию из-за сложной ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники."Отмена поездки... связана со сложной ситуацией, в которой находится его страна", — говорится в материале.Он планировал посетить Испанию в пятницу для подписания с премьер-министром страны Педро Санчесом соглашения об обеспечении безопасности.Газета Pais ранее сообщала, что соглашение о безопасности обязывает Мадрид оказывать долгосрочную военную помощь Киеву, сотрудничать в обучении своих вооруженных сил и развитии украинской оборонной промышленности, а также обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности.Помимо этого, Зеленский также отменил поездку в Португалию, которая планировалась на конец этой недели, уточнил телеканал CNN Portugal."Делегация (Зеленского), должно быть, поняла, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности, в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время", — сообщил телеканал.Накануне в вечернем видеообращении Зеленский жаловался на напряженную ситуацию в Харьковской области на фоне продвижения сил РФ на этом направлении."Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР. — Ред.), Харьковская — там, где сейчас труднее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев — работает с бригадами, на боевых позициях… Все достаточно напряженно", — признал Зеленский.В начале недели, заслушав доклады главкома ВСУ Сырского и министра обороны Рустема Умерова, Зеленский уже называл ситуацию в Харьковской области одной из наиболее горячих на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Генштаб ВС Украины также признавал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ информировало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. На прошлой неделе, ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками. По его словам, группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы, ВС РФ подошли к окраинам.Как рассказал штурмовик с позывным "Руда", военнослужащие группировки войск "Север" держат под огневым контролем часть трассы Харьков - Липцы, постоянно обстреливая из различных арторудий противника, направляющегося из Харькова. По его словам, группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение.Генштаб ВСУ признал, что украинские военные были вынуждены переместиться на более выгодные позиции в районе города Волчанск в Харьковской области."На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", - говорится в телеграм-канале ведомства.Штурмовик группировки войск "Север" с позывным "Вин" рассказал, что артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артудары по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области."Нет военных объектов (Пыльное, Харьковская область - ред.), противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Кассеты (кассетные боеприпасы - ред.) запускают, "Грады" (реактивная система залпового огня - ред.) работают", - сказал боец.Он отметил, что артиллерия ВСУ начала отрабатывать примерно через час после оставления позиций."Им безразлично, они как животные, можно сказать так. Им без разницы, кого уничтожать: бабушки, дедушки, дети - без разницы", - добавил боец.По его словам, Вооруженные силы Украины при отступлении планировали произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, инженеры совместно со штурмовиками группировки "Север" ВС РФ произвели разминирование после штурма населенного пункта Пыльная."Зашли успешно, рассредоточились, ...противник оставил заряды на дамбе и... наши саперы успешно предотвратили (разминированием этого объекта - ред.) затопление этого поселка", - сказал "Вин".По его словам, противник не успел произвести подрыв и в срочном порядке бежал в сторону села Липцы.По словам местной жительницы, часть населения в Харьковской области ждет прихода России и не эвакуируется.По ее словам, назначенные киевским режимом местные власти не проводят никакой организованной эвакуации."Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава поселка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сказала женщина.Министерство обороны России в свою очередь сообщило, что десантники-минометчики уничтожили пункт управления БПЛА с расчетом на правом берегу Днепра в Запорожской области."Подразделения десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на правом берегу Днепра в Запорожской области в районе Энергодара. Разведка получила данные об обнаружении пункта управления БПЛА с расчетом противника на участке правобережья реки в зоне ответственности подразделений одного из гвардейских соединений ВДВ", - указали в МО РФ.Уточняется, что обнаружение противника на правом берегу Днепра осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата "Zala", для уничтожения цели было принято решение применить расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномёта."Беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ нанесли удар и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом", сообщили в оборонном ведомстве.Также российские системы ПВО в ночь на среду сбили 17 украинских беспилотников, две ракеты HARM, две бомбы Hammer и два снаряда РСЗО в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями."Две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области", - говорится в материале Минобороны.Кроме прочего, системы ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб Hammer, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - указало Минобороны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек".Позже он написал, что спасатели Севастополя потушили возгорание от упавших осколков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет.Критика "концерта" БлинкенаГоссекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев с необъявленным визитом, во вторник в компании главы украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой "Rockin' In The Free World" и сыграл на гитаре в одном из киевских баров.Украинские интернет-пользователи раскритиковали его "концерт". Часть пользователей социальной сети Х упрекнула американские власти в том, что, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США на фоне того, что "Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации", Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Пользователи также отметили, что это все, что нужно знать "об этих нелюдях и партнерах".Один из пользователей акцентировал внимание на экстренных отключениях света по Украине и многочисленных прилетах в Харькове, в то время как "этот тип играет на гитаре в Киеве".Другая же часть пользователей и вовсе перешла на оскорбления в адрес Блинкена.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский также упрекнул госсекретаря США за "концерт" в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.Дипломат отметил, что выступление американского госсекретаря опровергает заявления об ужасных условиях жизни на Украине из-за "варварских российских обстрелов": музыкальный клуб есть, свет внутри горит, отдыхающие также на месте."А в Газе работают пиццерии? А музыкальные клубы? А почему же вы про Газу заседания не собираете и оружие Израилю поставляете? Вот какие вопросы, скорее всего, возникнут у тех, кто еще не разучился думать. А в Америке таких все еще, слава Богу, достаточно", - подытожил Полянский.Раскритиковал Блинкена и американский сенатор от штата Флорида Рик Скотт."Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками. На кого, черт возьми, он думает, что работает?" - возмутился сенатор в социальной сети Х.

https://ukraina.ru/20240514/1055055490.html

https://ukraina.ru/20240514/1055048389.html

https://ukraina.ru/20240513/1055031397.html

украина

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, харьковская область, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, владимир зеленский, критика