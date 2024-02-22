https://ukraina.ru/20240222/1053471366.html

Прозрачный посол или беспринципное животное? Кто станет новым премьером Украины и переговорщиком с РФ

Прозрачный посол или беспринципное животное? Кто станет новым премьером Украины и переговорщиком с РФ - 22.02.2024 Украина.ру

Прозрачный посол или беспринципное животное? Кто станет новым премьером Украины и переговорщиком с РФ

Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, рассказал недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин

2024-02-22T14:05

2024-02-22T14:05

2024-02-22T14:05

эксклюзив

михаил павлив

владимир зеленский

андрей ермак

денис шмыгаль

переговоры

владимир путин

оксана маркарова

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Тем не менее, запрет на введение переговоров с Россией ранее на законодательном уровне ввел президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Путин."Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались!.. Пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры",— сказал российский лидер.Судя по выступлению Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, запрет на переговоры он или не хочет, или уже не может отменить, боясь потерять лицо перед своими избирателями. Слишком много раз он отзывался о российском лидере, мягко говоря, самым нелицеприятным образом.Но если Владимир Зеленский не в состоянии вести переговоры с Россией, кто тогда будет делать это вместо него, если об этом убедительно попросят заокеанские друзья Киева? Может ли им стать руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак? Ведь он, хотя и обладает большим политическим влиянием, на этой должности, на которой находится, действует из тени. Насколько вероятно, что в рамках ранее заявленных Зеленским больших перестановок в украинском руководстве Ермак займет место нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля?Об этом Украина.ру рассказал украинский политолог и политтехнолог Михаил Павлив.В мае этого года у Зеленского истекают президентские полномочия и он, так или иначе, столкнется с кризисом легитимности, напомнил эксперт. При этом олигархический, политический, оппозиционный консенсус против Зеленского уже сформирован, отметил Павлив."Эти находятся в коммуникации и с европейскими, и с американскими элитами, с британскими элитами. Поэтому в офисе Зеленского есть большие опасения относительно собственного будущего – совершенно очевидно, что все эти люди, достигшие консенсуса против Зеленского, ждут момента, когда можно будет заявить о сомнительности претензий этой команды Зеленский-Ермак на управление страной", - рассказал Павлив.Теперь президент Украины и глава его офиса ведут переговоры с разными группами депутатов, с фракциями и даже с отдельными депутатами для того, чтобы собрать голоса и сменить в марте почти весь кабинет министров, в первую очередь заменить Шмыгаля на Ермака, продолжил политолог."Этот план входит в коренное противоречие с тем, что было ранее согласовано в ходе визитов украинского руководства в Вашингтон. Там планировалось, что Шмыгаля заменят на посла Украины в США Оксану Маркарову. Теперь Зеленский и Ермак задумали предложить американцам Маркарову в тандеме с Ермаком. Маркарова получила бы должность первого вице-премьера с исключительными полномочиями, практически премьерскими", - сказал эксперт.По словам Павлива, Зеленский и Ермак таким образом надеются уговорить американцев. К тому же они готовы гарантировать смену руководителей силовых ведомств, в первую очередь руководителя СБУ Василия Малюка на его заместителя Александра Поклада, добавил политолог."К том же, они будут гарантировать, что в отставку пойдут два заместителя Офиса Зеленского – Олег Татаров и Андрей Смирнов, которые курируют всех правоохранителей и судебную вертикаль", - сказал Павлив.При этом эксперт отметил, что у него большие сомнения на счет реализации этого плана, который американцы вряд ли встретят с одобрением. Дело в том, что Ермак для американцев - "черная лошадка", человек с сомнительными связями (его родственники проживают в России, с чем был связан скандал в 2022 году, когда Ермака подозревали в работе на российские спецслужбы). А вот Маркарова для США абсолютно прозрачна, так как значительную часть своей карьеры сделала в американских или связанных с США финансовых структурах. К тому же и сейчас, являясь послом Украины в США, находится под плотным американским контролем. В общем, если США буду3т за Маркарову, то Зеленский, скорее всего, будет проталкивать Ермака."Поэтому я жду ускорения внутриполитического украинского кризиса. Я хорошо знаю и помню, что за человек Ермак. Мне кажется, что это двойная игра. Он в эту игру уже играл в ходе одного из своих визитов в Вашингтон, предложив себя вместо Зеленского. Если США потребуют проведение переговоров с Россией и Ермак в это время будет премьером, мне кажется, что он просто сдаст Зеленского и пойдет на эти переговоры. Ермак – это абсолютно беспринципное животное, готово на что угодно, лишь бы сохранить личную власть", - заявил Павлив.По его словам, украинское государство с мая по июль окажется в очень непростой ситуации, когда совокупность политического и социально-экономического кризиса будет сочетается с тяжелым положением на фронте и крайне пессимистическим настроением обывателей. Об этом говорят социологические данные, отметил эксперт."Все это может сойтись в одной точке и привести к коллапсу на фронте. Это будет очень тяжелый период для Украины как государства, но хороший для России", - резюмировал Михаил Павлив.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, михаил павлив, владимир зеленский, андрей ермак, денис шмыгаль, переговоры, владимир путин, оксана маркарова