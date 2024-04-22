Выделение без последствий. Помогут ли Украине американские деньги победить Россию
15:45 22.04.2024 (обновлено: 16:48 22.04.2024)
В день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля 2024 года, президенту Украины, еврею Владимиру Зеленскому, американские сенаторы разных рас (в том числе, по Гитлеру, и "неполноценных") выделили почти 61 млрд долл. Чтобы украинцы убивали русских
На сегодняшний день все у них сошлось жутковато, но как нельзя более символично и навыворот. В 30-е годы прошлого века американцы щедро спонсировали Гитлера, чтобы тот убивал русских, а он устроил холокост (в том числе и родичей Зеленского) и стремился убивать как можно больше американцев. Но русские объединились с американцами и спасли весь мир и, разумеется, евреев.
А сейчас американцы, продолжая дело фюрера немецкого народа, но уже без него, на свои деньги так же пичкают оружием уже и украинцев, и евреев на Украине, чтобы те шли войной на Россию. И к этому же традиционно подзуживают немцев в Германии. А сами, как всегда, думают отсидеться далеко за Атлантикой. Но в слепой ненависти к России и русским они готовы спонсировать кого угодно.
И вот в свете решений конгресса США, готовности сената поддержать голосование палаты представителей уже во вторник 23 апреля сего года, обещаний президента Джо Байдена немедленно подписать щедрый закон, а руководства Пентагона — немедленно его выполнить, выделить и переправить оружие на Украину, чрезвычайно актуальными становятся два главных вопроса.
Первый: не опоздали ли США со своим выделением — с военной помощью Украине? Второй: не изменит ли новое вспомоществование коллективного Запада своему инструменту-наконечнику, Украине, готовность России воевать в СВО до выполнения ее главных задач (демилитаризации, денацификации и обеспечения безопасности России на украинском направлении)?
Ответы на это вопросы важны хотя бы потому, что без западной помощи Украина в последние недели значительно просела на фронтах СВО, и только ленивый не заговорил о том, что стоит России усилить натиск, и для Украины все закончится очень скоро и крайне плачевно.
Поэтому представители Запада прямо-таки расстарались, расхваливая решение палаты представителей и его своевременность. Глава комитета сената США по разведке Марк Уорнер заверил всех, что Вашингтон может возобновить военные поставки Киеву уже к концу следующей недели. А "ястребиные" оптимисты вообще уверены, что поставки будут включать и оперативно-тактические ракеты ATACMS, способные бить вглубь территории России и разрушить Крымский мост.
Одним из первых "стрельнул" генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он так и сказал в интервью телеканалу MSNBC: "Еще не слишком поздно". Однако и он вынужден был признать: "…Задержка имеет реальные последствия".
По словам генсека, которые он исторгал из себя и ранее, без американских военных поставок украинская армия существенно уступает российской в огневой мощи. А также испытывают огромную нехватку средств ПВО и артиллерии, а также боеприпасов к ним, и, ясное дело, самолетов. Зеленский все это слезно просил у всех, кто подворачивался ему под руку. И когда ему пообещали искомое и приняли решение о нем, то завопил, что вот теперь-то у Украины точно есть шанс на победу.
Жизнь же, как всегда, способна внести свои коррективы в этот западный оптимизм. Даже американские СМИ (в частности, автор публикации издания Global Times Эусебио Филопатро) признают: у российской армии есть все средства и ресурсы, которые позволят ей нанести сокрушительный удар по Украине.
Российские войска в зоне СВО сейчас действительно наращивают давление практически на всех фронтах и медленно, но уверенно и последовательно освобождают населенные пункты, грозя ВСУ новыми разгромами и котлами.
И как бы предваряя подарок американских конгрессменов Гитлеру, министр обороны России Сергей Шойгу 19 апреля проверил выполнение гособоронзаказа. В Омской области он посетил завод, который производит танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС). И министру рассказали, что за 2023 год на заводе в 2,5 раза увеличили выпуск только ТОС-1А "Солнцепек". Благодаря расширению мощностей, увеличению численности сотрудников, а также переходу завода на круглосуточную работу в две смены.
А после работы этих огнеметов, как признают специалисты, на земле, где был до этого враг, нечего ни трофеить, ни изучать — термобарические снаряды (ТБС) превращают все в труху.
Не говоря уже о танках: если бы Гитлер увидел их число, то застрелился бы намного раньше. Жаль тогда, в 40-х прошлого века, телевидения массового еще не было, а рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс хоть и верещал талантливо, и, хотя тогда уже мало в чем убеждал, но ситуацию запутывал.
Однако зрелище такой прорвы танков может немного приблизить мир и сейчас.
05:13Украина за неделю. Байден наносит ответный ударГлавной новостью прошедшей недели стало голосование палаты представителей конгресса США за выделение военной помощи Украине. Раскол среди республиканцев, нетрампистская часть которых фактически поддержала инициативу демократов, привел к тому, что конгресс проголосовал за. Однако это все равно не означает бесконечной войны
Подтачивают оптимизм Запада еще два обстоятельства. Во-первых, глава Пентагона Ллойд Остин о законе о выделенных деньгах сказал: "Этот закон является важной инвестицией в будущее Америки, поскольку около 50 миллиардов долларов будут направлены непосредственно на нашу оборонно-промышленную базу и создаст рабочие места в более чем 30 штатах, одновременно укрепив долгосрочную безопасность США. …Этот закон сделает Америку более безопасной и спасет жизни".
Но Америку, а не Украину! В переводе на русский язык слова Остина означают, что Украина еще должна дождаться, кода выделенные как бы ей деньги попадут в американский ВПК, тот раскочегарится и начнет давать нужную продукцию. А Украина пока повоюет старьем, которое ей могут спешно поставить. Но могут и не успеть.
Во-вторых, в США и в НАТО уже не скрывают, что если Украина и проиграет в этой войне, то это не страшно. Главное — чтобы она продержалась этот год и, может быть, 2025-й. Начала новые "мясные штурмы" в контрнаступах, вторгалась на российские территории, терроризировала промышленные и социальные объекты.
Короче, тянула время максимально. Чтобы ВПК коллективного Запада мог заработать на полную мощность и дать тем же странам НАТО, чем воевать с Россией. Уже без Украины, которая, как расходный материал, скорее всего, будет израсходована.
Так, собственно, и заканчиваются лживые и фарисейские разговоры о "защите демократии" на Украине, когда мобилизованные украинцы будут утилизированы в СВО...
Ответ на второй вопрос "что делать России и что она будет делать?" тоже уже известен. Она будет воевать до своей победы, и никакие выделения и вливания Запада в Украину не смогут ей в этом помешать. Более того, даже возможные переговоры о мире Россия готова:
а) вести только на своих условиях (ее безопасность на украинском направлении должна быть обеспечена);
б) не останавливая военные действия в зоне СВО.
Глава МИД России Сергей Лавров так и сказал: Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине, а нагнетание темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику. Запада, конечно же.
Для России ее победа носит экзистенциальный характер – речь идет о ее выживании, ибо это Запад, не кроясь, вознамерился нанести ей стратегическое поражение и раздерибанить совсем.
11:57США снова главный милитарист планеты. Вооружать Украину хотят за счет России Траты на оборону в странах мира достигли исторического максимума: за 2023 год на эти нужды было потрачено 2,443 трлн долларов. Судя по всему, данная тенденция сохранится и в текущем году. На днях Соединенные Штаты одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 61 млрд долларов
Союзник России, президент Сирии Башар Асад заявил, кстати, что многие в мире, особенно на Глобальном юге, позицию Москвы понимают и разделяют.
"СВО исправит ход истории, не изменит ее или заново напишет, а именно исправит. Россия, как могучая держава, сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран. Для меня нет разницы в том, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине. Враг-то один. Россия укрепляет мировую стабильность в политическом и военном аспекте, и делает она это, потому что сама пострадала", —сказал он российским СМИ.
В Москве, в руководстве страны на всех уровнях говорят об этом же. Несмотря на все разговоры о якобы наличии "партии мира". Уникальная ситуация – Москва транслирует согласованную точку зрения и следует ей. И не боится никакого западного давления, даже 14 пакета санкций, который сдуру начал мастырить ЕС. Или того, что под давлением Запада к нему начали присоединяться даже союзники и партнеры Москвы.
А мир меж тем готовится-таки воевать серьезно. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете указал: "Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… Траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI".
В десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. И на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 млрд) и Китай (296 млрд) – приходится около половины всех мировых трат на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%.
Россия увы, вынуждена этому соответствовать. По данным SIPRI, российские траты на оборону в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 млрд долл. При этом с 2014 года военные траты России выросли на 57%.
Украина не отстает, занимая восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 млрд долл. При этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%. С одной только разницей – своих денег у Украины нет…
А Зеленский вольно или невольно уже выставил рубежную метку – заявил, что к 9 мая, ко Дню Победы, российские войска возьмут Часов Яр. Ждать осталось недолго: вот и поймем, понимает ли президент Украины хоть что-то хоть в чем-то…