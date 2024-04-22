https://ukraina.ru/20240422/1054649071.html

Выделение без последствий. Помогут ли Украине американские деньги победить Россию

Выделение без последствий. Помогут ли Украине американские деньги победить Россию - 22.04.2024 Украина.ру

Выделение без последствий. Помогут ли Украине американские деньги победить Россию

В день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля 2024 года, президенту Украины, еврею Владимиру Зеленскому, американские сенаторы разных рас (в том числе, по Гитлеру, и "неполноценных") выделили почти 61 млрд долл. Чтобы украинцы убивали русских

2024-04-22T15:45

2024-04-22T15:45

2024-04-22T16:48

сво

запад

сша

россия

военная помощь

украина

мнения

адольф гитлер

владимир зеленский

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/30/1020233036_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_13cdfc69423a2dd52bbf9233c77e18bd.jpg

На сегодняшний день все у них сошлось жутковато, но как нельзя более символично и навыворот. В 30-е годы прошлого века американцы щедро спонсировали Гитлера, чтобы тот убивал русских, а он устроил холокост (в том числе и родичей Зеленского) и стремился убивать как можно больше американцев. Но русские объединились с американцами и спасли весь мир и, разумеется, евреев.А сейчас американцы, продолжая дело фюрера немецкого народа, но уже без него, на свои деньги так же пичкают оружием уже и украинцев, и евреев на Украине, чтобы те шли войной на Россию. И к этому же традиционно подзуживают немцев в Германии. А сами, как всегда, думают отсидеться далеко за Атлантикой. Но в слепой ненависти к России и русским они готовы спонсировать кого угодно.И вот в свете решений конгресса США, готовности сената поддержать голосование палаты представителей уже во вторник 23 апреля сего года, обещаний президента Джо Байдена немедленно подписать щедрый закон, а руководства Пентагона — немедленно его выполнить, выделить и переправить оружие на Украину, чрезвычайно актуальными становятся два главных вопроса. Первый: не опоздали ли США со своим выделением — с военной помощью Украине? Второй: не изменит ли новое вспомоществование коллективного Запада своему инструменту-наконечнику, Украине, готовность России воевать в СВО до выполнения ее главных задач (демилитаризации, денацификации и обеспечения безопасности России на украинском направлении)?Ответы на это вопросы важны хотя бы потому, что без западной помощи Украина в последние недели значительно просела на фронтах СВО, и только ленивый не заговорил о том, что стоит России усилить натиск, и для Украины все закончится очень скоро и крайне плачевно.Поэтому представители Запада прямо-таки расстарались, расхваливая решение палаты представителей и его своевременность. Глава комитета сената США по разведке Марк Уорнер заверил всех, что Вашингтон может возобновить военные поставки Киеву уже к концу следующей недели. А "ястребиные" оптимисты вообще уверены, что поставки будут включать и оперативно-тактические ракеты ATACMS, способные бить вглубь территории России и разрушить Крымский мост.Одним из первых "стрельнул" генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он так и сказал в интервью телеканалу MSNBC: "Еще не слишком поздно". Однако и он вынужден был признать: "…Задержка имеет реальные последствия". По словам генсека, которые он исторгал из себя и ранее, без американских военных поставок украинская армия существенно уступает российской в огневой мощи. А также испытывают огромную нехватку средств ПВО и артиллерии, а также боеприпасов к ним, и, ясное дело, самолетов. Зеленский все это слезно просил у всех, кто подворачивался ему под руку. И когда ему пообещали искомое и приняли решение о нем, то завопил, что вот теперь-то у Украины точно есть шанс на победу.Жизнь же, как всегда, способна внести свои коррективы в этот западный оптимизм. Даже американские СМИ (в частности, автор публикации издания Global Times Эусебио Филопатро) признают: у российской армии есть все средства и ресурсы, которые позволят ей нанести сокрушительный удар по Украине.Российские войска в зоне СВО сейчас действительно наращивают давление практически на всех фронтах и медленно, но уверенно и последовательно освобождают населенные пункты, грозя ВСУ новыми разгромами и котлами.И как бы предваряя подарок американских конгрессменов Гитлеру, министр обороны России Сергей Шойгу 19 апреля проверил выполнение гособоронзаказа. В Омской области он посетил завод, который производит танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС). И министру рассказали, что за 2023 год на заводе в 2,5 раза увеличили выпуск только ТОС-1А "Солнцепек". Благодаря расширению мощностей, увеличению численности сотрудников, а также переходу завода на круглосуточную работу в две смены.А после работы этих огнеметов, как признают специалисты, на земле, где был до этого враг, нечего ни трофеить, ни изучать — термобарические снаряды (ТБС) превращают все в труху.Не говоря уже о танках: если бы Гитлер увидел их число, то застрелился бы намного раньше. Жаль тогда, в 40-х прошлого века, телевидения массового еще не было, а рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс хоть и верещал талантливо, и, хотя тогда уже мало в чем убеждал, но ситуацию запутывал.Однако зрелище такой прорвы танков может немного приблизить мир и сейчас.Подтачивают оптимизм Запада еще два обстоятельства. Во-первых, глава Пентагона Ллойд Остин о законе о выделенных деньгах сказал: "Этот закон является важной инвестицией в будущее Америки, поскольку около 50 миллиардов долларов будут направлены непосредственно на нашу оборонно-промышленную базу и создаст рабочие места в более чем 30 штатах, одновременно укрепив долгосрочную безопасность США. …Этот закон сделает Америку более безопасной и спасет жизни".Но Америку, а не Украину! В переводе на русский язык слова Остина означают, что Украина еще должна дождаться, кода выделенные как бы ей деньги попадут в американский ВПК, тот раскочегарится и начнет давать нужную продукцию. А Украина пока повоюет старьем, которое ей могут спешно поставить. Но могут и не успеть.Во-вторых, в США и в НАТО уже не скрывают, что если Украина и проиграет в этой войне, то это не страшно. Главное — чтобы она продержалась этот год и, может быть, 2025-й. Начала новые "мясные штурмы" в контрнаступах, вторгалась на российские территории, терроризировала промышленные и социальные объекты.Короче, тянула время максимально. Чтобы ВПК коллективного Запада мог заработать на полную мощность и дать тем же странам НАТО, чем воевать с Россией. Уже без Украины, которая, как расходный материал, скорее всего, будет израсходована.Так, собственно, и заканчиваются лживые и фарисейские разговоры о "защите демократии" на Украине, когда мобилизованные украинцы будут утилизированы в СВО...Ответ на второй вопрос "что делать России и что она будет делать?" тоже уже известен. Она будет воевать до своей победы, и никакие выделения и вливания Запада в Украину не смогут ей в этом помешать. Более того, даже возможные переговоры о мире Россия готова:а) вести только на своих условиях (ее безопасность на украинском направлении должна быть обеспечена);б) не останавливая военные действия в зоне СВО. Глава МИД России Сергей Лавров так и сказал: Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях в случае начала переговоров по Украине, а нагнетание темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику. Запада, конечно же.Для России ее победа носит экзистенциальный характер – речь идет о ее выживании, ибо это Запад, не кроясь, вознамерился нанести ей стратегическое поражение и раздерибанить совсем.Союзник России, президент Сирии Башар Асад заявил, кстати, что многие в мире, особенно на Глобальном юге, позицию Москвы понимают и разделяют. "СВО исправит ход истории, не изменит ее или заново напишет, а именно исправит. Россия, как могучая держава, сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран. Для меня нет разницы в том, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине. Враг-то один. Россия укрепляет мировую стабильность в политическом и военном аспекте, и делает она это, потому что сама пострадала", —сказал он российским СМИ.В Москве, в руководстве страны на всех уровнях говорят об этом же. Несмотря на все разговоры о якобы наличии "партии мира". Уникальная ситуация – Москва транслирует согласованную точку зрения и следует ей. И не боится никакого западного давления, даже 14 пакета санкций, который сдуру начал мастырить ЕС. Или того, что под давлением Запада к нему начали присоединяться даже союзники и партнеры Москвы.А мир меж тем готовится-таки воевать серьезно. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете указал: "Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… Траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI".В десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. И на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 млрд) и Китай (296 млрд) – приходится около половины всех мировых трат на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%.Россия увы, вынуждена этому соответствовать. По данным SIPRI, российские траты на оборону в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 млрд долл. При этом с 2014 года военные траты России выросли на 57%.Украина не отстает, занимая восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 млрд долл. При этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%. С одной только разницей – своих денег у Украины нет…А Зеленский вольно или невольно уже выставил рубежную метку – заявил, что к 9 мая, ко Дню Победы, российские войска возьмут Часов Яр. Ждать осталось недолго: вот и поймем, понимает ли президент Украины хоть что-то хоть в чем-то…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240422/1054638641.html

https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html

https://ukraina.ru/20240422/1054645207.html

запад

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

сво, запад, сша, россия, военная помощь, украина, мнения, адольф гитлер, владимир зеленский, ллойд остин, пентагон, сенат, нато, владимир скачко