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"Никаких военных баз": Лавров раскрыл подробности стамбульских договорённостей

"Никаких военных баз": Лавров раскрыл подробности стамбульских договорённостей - 19.04.2024 Украина.ру

"Никаких военных баз": Лавров раскрыл подробности стамбульских договорённостей

В стамбульских соглашениях между Россией и Украиной были оговорены гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"

2024-04-19T15:06

2024-04-19T15:06

2024-04-19T15:06

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Глава МИД РФ рассказал, что за гарантии были прописаны в стамбульском документе. Лавров назвал гарантии "предельно серьёзными", и российская сторона была готова пойти навстречу украинской делегации.Пределом серьёзности считалась статья 5 договора о создании НАТО, сказал Лавров. При этом дословно в документе её не стали воспроизводить. Также было отмечено, что гарантии не распространяются на Крым и Донбасс. "Что означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют", пояснил Лавров.Также в стамбульском документе значилось, что на Украине не будет проводится манёвров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны. То есть включая Россию, Китай. Россия была готова на это пойти, резюмировал он.Лавров обратил внимание, что Россия больше не будет делать пауз во время переговорного процесса. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что боевые действия могли закончится ещё весной 2022 года. Однако киевский режим отказался от договорённостей. Российский лидер напомнил о признании главы украинской делегации на переговорном процессе Давида Арахамии о том, что Киев был готов подписать соглашение с Россией, но Джонсон, который тогда был премьером Британии, "убедил этого не делать", сказав: "давайте просто воевать".Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский подписал декрет, которым запретил вести переговоры с Россией.

https://ukraina.ru/20240417/1054563191.html

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новости, россия, украина, сергей лавров, нато, владимир путин, стамбул, договор, переговоры