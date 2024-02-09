Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей - 09.02.2024 Украина.ру
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Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей
Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей - 09.02.2024 Украина.ру
Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей
Боевые действия на Украине могли прекратиться ещё весной 2022 года, если бы киевский режим не отказался от выполнения заключённых в Стамбуле договорённостей. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин
2024-02-09T05:46
2024-02-09T05:46
новости
владимир путин
такер карлсон
сша
давид арахамия
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По словам главы государства, украинская сторона тогда приняла решение под влиянием бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. Ещё в самом начале эскалации конфликта, сторонам удалось договориться по ряду вопросов, в том числе о том, что "на Украине не будет культивироваться неонацизм". "Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", — подчеркнул Владимир Путин. Однако после того, как ВС РФ отошли от Киева, первые лица Банковой забыли о стамбульских договорённостях. Глава Кремля напомнил о признании лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что Киев был готов подписать соглашение с Россией, но Джонсон, который тогда был премьером Британии, "убедил этого не делать", сказав: "давайте просто воевать". "Они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, что кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли&nbsp;бы остановить эти боевые действия ещё полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. (...) Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается",&nbsp;— сказал президент. Кроме того, Путин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал декрет, которым запретил вести переговоры с Россией. По его мнению, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, а теперь США должны исправлять эту ошибку. Ранее президент России заявлял, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а спецоперация имеет элементы гражданской войны. По его мнению, рано или поздно Киев и Москва договорятся, но для того, чтобы восстановить нормальные отношения между двумя народами, потребуется много времени.
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новости, владимир путин, такер карлсон, сша, давид арахамия
Новости, Владимир Путин, Такер Карлсон, США, Давид Арахамия

Нелепо и печально: Путин назвал виновных в срыве стамбульских договорённостей

05:46 09.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Боевые действия на Украине могли прекратиться ещё весной 2022 года, если бы киевский режим не отказался от выполнения заключённых в Стамбуле договорённостей. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин
По словам главы государства, украинская сторона тогда приняла решение под влиянием бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. Ещё в самом начале эскалации конфликта, сторонам удалось договориться по ряду вопросов, в том числе о том, что "на Украине не будет культивироваться неонацизм".
"Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", — подчеркнул Владимир Путин.
Однако после того, как ВС РФ отошли от Киева, первые лица Банковой забыли о стамбульских договорённостях. Глава Кремля напомнил о признании лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что Киев был готов подписать соглашение с Россией, но Джонсон, который тогда был премьером Британии, "убедил этого не делать", сказав: "давайте просто воевать".
"Они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, что кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия ещё полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. (...) Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается", — сказал президент.
Кроме того, Путин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал декрет, которым запретил вести переговоры с Россией. По его мнению, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, а теперь США должны исправлять эту ошибку.
Ранее президент России заявлял, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а спецоперация имеет элементы гражданской войны. По его мнению, рано или поздно Киев и Москва договорятся, но для того, чтобы восстановить нормальные отношения между двумя народами, потребуется много времени.
 
НовостиВладимир ПутинТакер КарлсонСШАДавид Арахамия
 
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