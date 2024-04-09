Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели - 09.04.2024 Украина.ру
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Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели - 09.04.2024 Украина.ру
Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
Состоявшийся в начале апреля 2024 года разговор между лидерами США и Китая Джо Байденом и Си Цзиньпином, предстоящий вскоре визит в Поднебесную президента России Владимира Путина, укрепление американо-индийских контактов в верхах свидетельствуют: мировые события неотвратимо смещаются в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР)
2024-04-09T15:56
2024-04-09T15:56
россия
китай
сша
индия
москва
пекин
сергей лавров
си цзиньпин
мнения
владимир скачко
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И именно ИТР превращаются в некий новый Бермудский треугольник мировой политики, где могут без следа исчезнуть как претензии США на продолжение собственного мирового господства, так и планы Китая и России с этим гегемонизмом покончить и утвердить новую систему планетарной безопасности, которую уже нарекли "многополярный мир". В том случае, разумеется, если сильным мира сего не удастся удержать конфронтацию под контролем, и мир скатится к Третьей мировой войне, в которой трудно будет найти победителя.Сегодня в ИТР, за рынки и ресурсы которого развернулась нешуточная борьба между США, КНР, Россией и Индией, важны два главных тренда. Первый – заметное укрепление отношений и сотрудничества между Россией и Китаем, к чему очень настороженно относятся США и Индия.Второй – торможение российско-индийских отношений на фоне усиления сотрудничества (в том числе, и военного) между США и Индией.Именно об этом говорит, во-первых, визит в Китай главы МИД России Сергея Лаврова вслед за появлением там министра финансов США Джанет Йеллен, которая приехала туда отдавать приказы и стращать Пекин всякими карами за прагматичные отношения с Москвой.США не может не тревожить, что сближение Китая и России уже вылилось в стремление двух стран принести мир в Европу самым неожиданным образом -- закончить СВО поражением коллективного Запада и в пользу России.Расхождение в подходах уже налицо. Ставленник Запада, президент Украины Владимир Зеленский вместе с коллегой из Швейцарии предложил провести "саммит мира" летом этого года в Альпах и в основу умиротворения СВО положить украинскую так называемую "формулу мира" -- унижение и поражение России, которую планируется просто поставить перед фактом свершившегося.А вот Китай противопоставил украинской "формуле" свой план мирного урегулирования, который предполагает не просто участие в нем России, но и сулит ей геополитические выгоды, предопределенные еще и тем, что она побеждает в СВО. То есть план реальный.И Россия этот план Китая уже поддержала. Лавров перед визитом в Пекин назвал его "самым четким и разумным". По его словам, он (план) в отличие от "формулы мира" Владимира Зеленского, таков, что все 12 пунктов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить, что принципиально для России, которая хочет одного – гарантий безопасности на украинском направлении.Это вопрос назван среди главных на переговорах Лавров с главой МИД Китая Ван И. Потом он перейдет в повестку дня предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, на встрече которых, как уже утверждают СМИ, "ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, включая украинский кризис".А чтобы коллективный Запада убедился в серьезности намерений Китая стать главным миротворцем на планете, Пекин уже сделал весомые шаги по торможения войны в Европе. В частности, уже исключил возможность форсированных и массированных поставок Украине оружия – например, артиллерийских снарядов, без которых все расчеты ВСУ на победу над Россией нереальны.Евросоюз, который фактически перехватил у США эстафету снабжения Украины оружием, не может поставить эти снаряды, так как он столкнулся с проблемами в поиске сырья для производства пороха ─ нитроцеллюлозы, которую синтезируют из хлопка, поставляемого из Китая. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон признал: "Чтобы изготовить порох, вам нужен особый вид хлопка, который в основном поставляется из Китая. …А поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад".Итог известен: в ЕС собираются выпускать ежегодно примерно от 1,5 до 1,7 млн снарядов. Что, по оценкам европейских же чиновников, все равно меньше, чем производит Россия. Но сейчас тупо ищут ингредиенты-заменители китайского хлопка.Однако обращает на себя внимание и другой факт: перебои с порохом и нитроцеллюлозой совпали с мирной миссией спецпредставителя Китая Ли Хуэя в России, Украине и Европе. Товарищ Ли пропагандировал мирный план Китая, а также главное требование РФ к возможным переговорам ─ прекращение поставок Западом оружия на Украину.Другие обозреватели отметили: Китай вообще начал сокращать экспорт вооружений и их компонентов всем своим партнерам потому, что готовит оружие для себя, на случай обострения ситуации между ним и Тайванем.Но в любом случае, как видим, Китай ─ когда хочет ─ умеет уговаривать и быть убедительным.Наметившееся в прошлом году сближение Росси и Китая взволновало не только США, но и естественного конкурента Поднебесной в регионе – Индию, тоже важного партнера России в ИТР. Однако Нью-Дели начал действовать, увы, традиционным в геополитике способом: раз Пекин начал склоняться к Москве, то Индия занялась поиском благосклонности США, которые аж пищат, так рады вбить клин в индийско-российские партнерство.И США уже начали свою разрушительную работу. С одной стороны, они угрожают Индии санкциями за сотрудничество с Россией. С другой ─ соблазняют новыми контрактами, что стало возможным после визита в США летом 2023 года премьер-министра Индии Нарендры Моди.Тогда же и стало известно, что:- американская корпорация General Electric будет производить в Индии двигатели F414 совместно с индийской Hindustan Aeronautics для истребителей Tejas;- Индия купит у США 31 БЛА MQ-9B Sea Guardian стоимостью 3 млрд долл;- Индия может превратится в хаб для ремонта американских кораблей, для чего они смогут останавливаться на индийских верфях (соглашение о ремонте военных кораблей в Индии уже заключено);- производитель микросхем Micron Technology (США) планирует открыть в штате Гуджарат (Индия) подразделение по тестированию и упаковке полупроводников стоимостью 2,7 млрд долл;- США упростят получение и продление виз квалифицированным индийским рабочим;- Индия присоединится к соглашению Artemis Accords под руководством США по исследованию космоса и будет работать с НАСА над совместной миссией на Международную космическую станцию в 2024 году.И ведь это при том, что даже американское Минобороны удовлетворенно констатировало: за последние 20 лет США и Индия не вели торговлю в сфере оборонной промышленности, а одним из основным оружейных партнеров Индии была Россия. Как рассказывал журналистам еще в 2022 году посол России в Индии Денис Алипов, всего в Индию идет четверть российских продаж вооружений за границу. По его словам, выйти на общий объем заказов на сумму 14 млрд долл позволило то, что Москва предложила Нью-Дели "уникальные условия закупок оружия".Но вот началась СВО, США пригрозили новыми санкциями в соответствии с законом CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"), а Моди съездил в США, и дело пошло по несколько иному маршруту. И только закрепило наметившийся тренд. Еще в апреле прошлого года агентство Bloomberg рассказало, что из опасения вторичных санкций Индия не хочет оплачивать счет за поставки российского оружия в долларах, из-за чего поставки оружия были приостановлены. Причем стало известно, что платеж Индии за оружие на сумму более 2 млрд долл задерживается уже примерно на год, сразу после начала СВО.В ответ Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей на сумму около 10 млрд долл и на будущую поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400.Сейчас США запланировали закрутить гайки и мобилизовать союзников в регионе, чтобы совместно противостоять и Китаю, и России, и российско-китайскому сближению, видя в них угрозу собственному господству.По данным издания Financial Times, в ходе госвизита в Вашингтон японского премьера Фумио Кисиды 10 апреля 2024 года будет объявлено, что США и Токио намерены провести крупнейшее обновление двустороннего договора о безопасности, подписанного еще в 1960 году, реструктурировав американское военное командование в Японии для повышения оперативной боеготовности двух стран. Старые союзники открыто объясняют это угрозой со стороны Китая и потенциальным военным конфликтом на Тайване, который Пекин, как уверены его противники, пока не готов начать, но к которому все равно надо готовиться.По инициативе Вашингтона уже 11 апреля в США пройдет первый трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами, главной целью которого будет укрепление сотрудничества в деле противостояния Китаю. Уже на следующей неделе три упомянутые страны также намерены объявить об укреплении связей в сфере безопасности еще и с Великобританией и Австралией, что предполагает сотрудничество в области оборонных технологий и увеличение числа совместных учений пяти стран в ИТР.Японское агентство Kyodo уже сообщило, что американские власти готовят новую встречу на высшем уровне — президента Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи. Она пройдёт в кулуарах июльского саммита НАТО в Вашингтоне, и на ней обсудят политику сдерживания, направленную против Китая, ядерную угрозу со стороны Северной Кореи и углубление военных связей этой страны с Россией. Это фактическое расширения НАТО на страны Азии в пользу США.Из СМИ известно, что США представили законопроект об ускорении поставок оружия на Тайвань. Документ призывает министра обороны США Ллойда Остина обеспечить Тайваню приоритетный доступ к оборонительному оружию и услугам в рамках программы "Торговля продукцией военного назначения с иностранными государствами".Financial Times также сообщила, что США, Великобритания и Австралия намерены расширить так называемый пакт о безопасности AUKUS, включив в него Японию в качестве сдерживающего фактора против Китая.Активизируется и QUAD -- стратегический Четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, США, Японией и – заметьте -- Индией по проблемам безопасности в ИТР. И Индия, как видим, не против. Потому что ищет новые геополитические балансы, сдержки и противовесы.Этим же, как мы видим, занимаются и России с Китаем. И России в этом процессе важно и выгодный мир на Украине по итогам СВО обеспечить, и между Китаем и Индией разумный баланс сохранить и соблюсти, и национальные интересы впредь и навсегда гарантировать. Понимая, что такие же национальные интересы есть у всех, кто составит основу будущего многополярного мира, не сгинув в бермудской пучине вполне возможного ядерного противостояния.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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россия, китай, сша, индия, москва, пекин, сергей лавров, си цзиньпин, мнения, владимир скачко, джо байден, владимир путин, ес, financial times, нато, с-400 «триумф»
Россия, Китай, США, Индия, Москва, Пекин, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Мнения, Владимир Скачко, Джо Байден, Владимир Путин, ЕС, Financial Times, НАТО, С-400 «Триумф»

Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели

15:56 09.04.2024
 
Си и Байден
Си и Байден
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Состоявшийся в начале апреля 2024 года разговор между лидерами США и Китая Джо Байденом и Си Цзиньпином, предстоящий вскоре визит в Поднебесную президента России Владимира Путина, укрепление американо-индийских контактов в верхах свидетельствуют: мировые события неотвратимо смещаются в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР)
И именно ИТР превращаются в некий новый Бермудский треугольник мировой политики, где могут без следа исчезнуть как претензии США на продолжение собственного мирового господства, так и планы Китая и России с этим гегемонизмом покончить и утвердить новую систему планетарной безопасности, которую уже нарекли "многополярный мир". В том случае, разумеется, если сильным мира сего не удастся удержать конфронтацию под контролем, и мир скатится к Третьей мировой войне, в которой трудно будет найти победителя.
Сегодня в ИТР, за рынки и ресурсы которого развернулась нешуточная борьба между США, КНР, Россией и Индией, важны два главных тренда. Первый – заметное укрепление отношений и сотрудничества между Россией и Китаем, к чему очень настороженно относятся США и Индия.
Второй – торможение российско-индийских отношений на фоне усиления сотрудничества (в том числе, и военного) между США и Индией.
Именно об этом говорит, во-первых, визит в Китай главы МИД России Сергея Лаврова вслед за появлением там министра финансов США Джанет Йеллен, которая приехала туда отдавать приказы и стращать Пекин всякими карами за прагматичные отношения с Москвой.
США не может не тревожить, что сближение Китая и России уже вылилось в стремление двух стран принести мир в Европу самым неожиданным образом -- закончить СВО поражением коллективного Запада и в пользу России.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Расхождение в подходах уже налицо. Ставленник Запада, президент Украины Владимир Зеленский вместе с коллегой из Швейцарии предложил провести "саммит мира" летом этого года в Альпах и в основу умиротворения СВО положить украинскую так называемую "формулу мира" -- унижение и поражение России, которую планируется просто поставить перед фактом свершившегося.
А вот Китай противопоставил украинской "формуле" свой план мирного урегулирования, который предполагает не просто участие в нем России, но и сулит ей геополитические выгоды, предопределенные еще и тем, что она побеждает в СВО. То есть план реальный.
И Россия этот план Китая уже поддержала. Лавров перед визитом в Пекин назвал его "самым четким и разумным". По его словам, он (план) в отличие от "формулы мира" Владимира Зеленского, таков, что все 12 пунктов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить, что принципиально для России, которая хочет одного – гарантий безопасности на украинском направлении.
Это вопрос назван среди главных на переговорах Лавров с главой МИД Китая Ван И. Потом он перейдет в повестку дня предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, на встрече которых, как уже утверждают СМИ, "ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, включая украинский кризис".
А чтобы коллективный Запада убедился в серьезности намерений Китая стать главным миротворцем на планете, Пекин уже сделал весомые шаги по торможения войны в Европе. В частности, уже исключил возможность форсированных и массированных поставок Украине оружия – например, артиллерийских снарядов, без которых все расчеты ВСУ на победу над Россией нереальны.
Евросоюз, который фактически перехватил у США эстафету снабжения Украины оружием, не может поставить эти снаряды, так как он столкнулся с проблемами в поиске сырья для производства пороха ─ нитроцеллюлозы, которую синтезируют из хлопка, поставляемого из Китая. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон признал: "Чтобы изготовить порох, вам нужен особый вид хлопка, который в основном поставляется из Китая. …А поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад".
Итог известен: в ЕС собираются выпускать ежегодно примерно от 1,5 до 1,7 млн снарядов. Что, по оценкам европейских же чиновников, все равно меньше, чем производит Россия. Но сейчас тупо ищут ингредиенты-заменители китайского хлопка.
Однако обращает на себя внимание и другой факт: перебои с порохом и нитроцеллюлозой совпали с мирной миссией спецпредставителя Китая Ли Хуэя в России, Украине и Европе. Товарищ Ли пропагандировал мирный план Китая, а также главное требование РФ к возможным переговорам ─ прекращение поставок Западом оружия на Украину.
Другие обозреватели отметили: Китай вообще начал сокращать экспорт вооружений и их компонентов всем своим партнерам потому, что готовит оружие для себя, на случай обострения ситуации между ним и Тайванем.
Но в любом случае, как видим, Китай ─ когда хочет ─ умеет уговаривать и быть убедительным.
США и Китай, флаги
Вчера, 13:20
Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с СШАМинистр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин на встречу с представителями китайского руководства. В основном проводила переговоры с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном
Наметившееся в прошлом году сближение Росси и Китая взволновало не только США, но и естественного конкурента Поднебесной в регионе – Индию, тоже важного партнера России в ИТР. Однако Нью-Дели начал действовать, увы, традиционным в геополитике способом: раз Пекин начал склоняться к Москве, то Индия занялась поиском благосклонности США, которые аж пищат, так рады вбить клин в индийско-российские партнерство.
И США уже начали свою разрушительную работу. С одной стороны, они угрожают Индии санкциями за сотрудничество с Россией. С другой ─ соблазняют новыми контрактами, что стало возможным после визита в США летом 2023 года премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Тогда же и стало известно, что:
- американская корпорация General Electric будет производить в Индии двигатели F414 совместно с индийской Hindustan Aeronautics для истребителей Tejas;
- Индия купит у США 31 БЛА MQ-9B Sea Guardian стоимостью 3 млрд долл;
- Индия может превратится в хаб для ремонта американских кораблей, для чего они смогут останавливаться на индийских верфях (соглашение о ремонте военных кораблей в Индии уже заключено);
- производитель микросхем Micron Technology (США) планирует открыть в штате Гуджарат (Индия) подразделение по тестированию и упаковке полупроводников стоимостью 2,7 млрд долл;
- США упростят получение и продление виз квалифицированным индийским рабочим;
- Индия присоединится к соглашению Artemis Accords под руководством США по исследованию космоса и будет работать с НАСА над совместной миссией на Международную космическую станцию в 2024 году.
И ведь это при том, что даже американское Минобороны удовлетворенно констатировало: за последние 20 лет США и Индия не вели торговлю в сфере оборонной промышленности, а одним из основным оружейных партнеров Индии была Россия. Как рассказывал журналистам еще в 2022 году посол России в Индии Денис Алипов, всего в Индию идет четверть российских продаж вооружений за границу. По его словам, выйти на общий объем заказов на сумму 14 млрд долл позволило то, что Москва предложила Нью-Дели "уникальные условия закупок оружия".
Но вот началась СВО, США пригрозили новыми санкциями в соответствии с законом CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций"), а Моди съездил в США, и дело пошло по несколько иному маршруту. И только закрепило наметившийся тренд.
Еще в апреле прошлого года агентство Bloomberg рассказало, что из опасения вторичных санкций Индия не хочет оплачивать счет за поставки российского оружия в долларах, из-за чего поставки оружия были приостановлены. Причем стало известно, что платеж Индии за оружие на сумму более 2 млрд долл задерживается уже примерно на год, сразу после начала СВО.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
13:49
Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин В Пекине проходит встреча глав МИД России и Китая Сергей Лаврова и Ван И. Среди главных заявлений: никаких переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России быть не может. Это подтвердил и глава внешнеполитического ведомства КНР
В ответ Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей на сумму около 10 млрд долл и на будущую поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400.
Сейчас США запланировали закрутить гайки и мобилизовать союзников в регионе, чтобы совместно противостоять и Китаю, и России, и российско-китайскому сближению, видя в них угрозу собственному господству.
По данным издания Financial Times, в ходе госвизита в Вашингтон японского премьера Фумио Кисиды 10 апреля 2024 года будет объявлено, что США и Токио намерены провести крупнейшее обновление двустороннего договора о безопасности, подписанного еще в 1960 году, реструктурировав американское военное командование в Японии для повышения оперативной боеготовности двух стран. Старые союзники открыто объясняют это угрозой со стороны Китая и потенциальным военным конфликтом на Тайване, который Пекин, как уверены его противники, пока не готов начать, но к которому все равно надо готовиться.
По инициативе Вашингтона уже 11 апреля в США пройдет первый трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами, главной целью которого будет укрепление сотрудничества в деле противостояния Китаю. Уже на следующей неделе три упомянутые страны также намерены объявить об укреплении связей в сфере безопасности еще и с Великобританией и Австралией, что предполагает сотрудничество в области оборонных технологий и увеличение числа совместных учений пяти стран в ИТР.
Японское агентство Kyodo уже сообщило, что американские власти готовят новую встречу на высшем уровне — президента Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи. Она пройдёт в кулуарах июльского саммита НАТО в Вашингтоне, и на ней обсудят политику сдерживания, направленную против Китая, ядерную угрозу со стороны Северной Кореи и углубление военных связей этой страны с Россией. Это фактическое расширения НАТО на страны Азии в пользу США.
Из СМИ известно, что США представили законопроект об ускорении поставок оружия на Тайвань. Документ призывает министра обороны США Ллойда Остина обеспечить Тайваню приоритетный доступ к оборонительному оружию и услугам в рамках программы "Торговля продукцией военного назначения с иностранными государствами".
Financial Times также сообщила, что США, Великобритания и Австралия намерены расширить так называемый пакт о безопасности AUKUS, включив в него Японию в качестве сдерживающего фактора против Китая.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
00:08
Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
Активизируется и QUAD -- стратегический Четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, США, Японией и – заметьте -- Индией по проблемам безопасности в ИТР. И Индия, как видим, не против. Потому что ищет новые геополитические балансы, сдержки и противовесы.
Этим же, как мы видим, занимаются и России с Китаем. И России в этом процессе важно и выгодный мир на Украине по итогам СВО обеспечить, и между Китаем и Индией разумный баланс сохранить и соблюсти, и национальные интересы впредь и навсегда гарантировать. Понимая, что такие же национальные интересы есть у всех, кто составит основу будущего многополярного мира, не сгинув в бермудской пучине вполне возможного ядерного противостояния.
 
РоссияКитайСШАИндияМоскваПекинСергей ЛавровСи ЦзиньпинМненияВладимир СкачкоДжо БайденВладимир ПутинЕСFinancial TimesНАТОС-400 «Триумф»
 
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17:16Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
17:15Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами
17:10Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
16:57Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
16:37Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
16:27Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
16:18СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
16:14Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
15:56США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
15:56Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
15:10Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
14:30Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии
14:20Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС
14:17Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
14:14На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами
14:09Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия
13:49Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин
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