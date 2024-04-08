https://ukraina.ru/20240408/1054359072.html

Украина за неделю. Россия, Китай и Запад в шаге от приемлемого мирного плана

Украина за неделю. Россия, Китай и Запад в шаге от приемлемого мирного плана - 08.04.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Россия, Китай и Запад в шаге от приемлемого мирного плана

На Украине принимают отдельные законы об ужесточении мобилизации. Однако продвижение России на фронте не оказывает положительного воздействия на объемы реальной западной помощи Украине, а "формула мира" Зеленского с возвратом к границам 1991 года больше не обсуждается нигде.

2024-04-08T06:00

2024-04-08T06:00

2024-04-08T06:00

эксклюзив

украина

россия

польша

нато

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ес

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переговоры

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Согласно опросу КМИС, почти половина жителей Украины верит в астрологию, экстрасенсорику и таро. Возможно, такое положение вещей, безусловно связанное с общим падением образования, как-то объясняет решение Института нацпамяти признать "украинофобом" уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова. И ладно бы только сказали, что Булгаков "из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологемам путинизма", но, оказывается, он одновременно "был на позициях русского империализма, белогвардейщины" и "одобрял экспансию русского коммунизма". Без астрологии логику Института нацпамяти, пожалуй, не понять.Зато не нужны экстрасенсорные способности, чтобы увидеть очевидное — продвижение России на фронте не оказывает положительного воздействия на объемы реальной западной помощи Украине, а "формула мира" Зеленского с возвратом к границам 1991 года больше не обсуждается нигде. Мы вам — военных, а вы нам — детейОсновной пакет американской помощи, без которого "крышка", не приблизился к Киеву ни на шаг несмотря на то, что спикер Конгресса Майк Джонсон пообещал вынести соответствующий законопроект на голосование после 9 апреля. Законопроект будет о кредите, а не о гранте, что, скорее всего, будет отвергнуто президентом Байденом, поскольку во время предвыборной кампании будет выглядеть как победа республиканцев.В то же время, тают шансы получить 100 млрд от НАТО. В этом признается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Решение о создании нового фонда для военной помощи Украине на саммите Альянса в Брюсселе принято не было, а фраза "приблизились к консенсусу" как раз и означает, что ждать ничего не следует.Зато страны НАТО создадут миссию Альянса на Украине. Участвовать в боевых действиях пока никто не собирается, но, по словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, части для координации, обучения и планирования действий ВСУ на Украине будут легализованы. Таким образом, несмотря на то, что все европейские политики формально осудили предложение Макрона о вводе войск НАТО на Украину, постепенно этот вопрос будет решаться. И чем дальше продвинутся российские войска, тем больше шансов, что Альянс возьмет под прямой военный контроль часть Украины, прежде всего, связанную с западной границей и выходом к морю.Консультант Госдепа США, военный аналитик Эдвард Люттвак уверяет, что Британия, Франция и страны Северной Европы уже приняли принципиальное решение вводить войска, чтобы не допустить "катастрофического поражения" ВСУ. По его словам, идут приготовления к отправке небольших элитных подразделений и материально-технического и вспомогательного персонала, чтобы снять с ВСУ часть нагрузки в тылу и отправить больше украинских военных на фронт.Чехия, на которую возлагаются большие надежды по закупке снарядов вне ЕС, все еще не собрала необходимую сумму. Пока что средств хватает на 300 тысяч снарядов из обещанных 800 тысяч, но закупка и этого количества все еще не началась. Греция вроде как готова продать Чехии "пригодные для использования" (что бы это ни значило) боеприпасы на 150 млн евро, но парламент продажу еще не одобрил.С некоторой долей сомнения, но все же своеобразной победой Украины можно назвать отказ Польши от запрета транзита украинского зерна. Как известно, протесты польских фермеров на границе уже лишили Киев нескольких миллиардов гривен, поэтому зерновой транзит в ЕС для Украины жизненно важен. Однако, как оказалось, польский Минсельхоз не обратился с требованием прекратить транзит по одной простой причине — Украина сама объявила о минимизации транспортировки своей сельскохозяйственной продукции через Польшу с апреля по июнь 2024 года, а на импорт некоторых культур из Украины и так наложено эмбарго.В отличие от украинского зерна, Европе нужны люди и страны ЕС делают все, чтобы беженцы из Украины не вернулись домой. Так, в Германии обсуждают упрощение трудоустройства украинских беженцев."Мы все еще слишком бюрократичны и негибки, когда дело касается интеграции на рынке труда. "Должна быть возможность начать работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов, — говорит управляющий директор Ассоциации городов и муниципалитетов Андре Берхеггер. — Мы должны быть готовы к тому, что к нам продолжат прибывать беженцы из Украины. Также на данный момент не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время. Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы".Конечно, в нынешних условиях для Германии важны белые, относительно образованные и в достаточной степени бедные эмигранты из Восточной Европы, которые, в отличие от многих приехавших из Африки и Ближнего Востока, готовы работать и очень легко социализируются, так, что в следующих поколениях их от немцев уже будет не отличить.В Польше же пытаются ассимилировать детей из Украины. По словам замминистра образования страны Йоанны Мухи, 50-60 тысяч не охваченных польским образованием детей обяжут ходить в местные школы. "Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона", — сказала Муха.Но одно дело, медленно ассимилировать детей через школы, а другое — просто изымать из семей. Это тоже происходит. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявляет, что соцслужбы стран ЕС изъяли у украинских родителей 255 детей: 71 в Германии, 33 в Польше, 25 в Италии, 24 в Чехии и 17 в Швеции. Причина — отсутствие у родителей надлежащих документов и некорректное поведение (повышение голоса, физическое воздействие, оставление детей без присмотра взрослых)."Психологически обоснованные меры"При всем при том нет никаких причин, почему украинские родители перестанут массово отправлять детей в Европу (и сами по возможности туда перебираться). Так, в этом году Украина должна заплатить МВФ 2,9 млрд долларов за обслуживание старых кредитов, а реструктуризацию долга Фонд отверг. Без поступления денег извне отдавать долги можно только повышая налоги и сборы для населения и запуская печатный станок, чтобы обобрать население еще и с помощью инфляции. Показателем этих процессов являет то, что в марте гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира, заняв 7 место.Усугубляет ситуацию потеря из-за военных действий 80% генерирующих мощностей основной на Украине энергокомпании ДТЭК. Электроэнергии не хватает, ее начали закупать за рубежом, а значит должны снова повыситься тарифы. О том, что это произойдет с 1 мая, заявил председатель НКРЭКУ Тарасюк. Правда чуть позже член комиссии Ольга Бабий сказала, что Тарасюка неправильно поняли. Что это значит, скоро станет ясно по платежкам.А платить людям нечем. Особенно временным переселенцам, которые бежали из охваченных войной регионов. С 1 марта большинство из них лишилось выплат в 2 тысячи гривен (сумма нищенская, но хоть что-то), но Кабмин в каком-то смысле пошел им навстречу, запретив выселять таких людей из временного жилья до конца военного положения и еще полгода после его прекращения.Однако самое страшное, что случилось на Украине на прошлой неделе — подписание Зеленским закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, закона о создании электронного кабинета призывника, который позволит собирать базы данных граждан без их согласия, и закона об отмене статуса "ограниченно годных" (теперь все военнообязанные будут либо "годными", либо "негодными".Как видно, не понадобилось принимать никакого общего закона об ужесточении мобилизации, чтобы сделать все, что планировалось. Впрочем, общий законопроект тоже будут принимать, просто нужно еще время. И, если его примут, на войну, после прохождения недолгой подготовки, можно будет отправлять и 18-летних. Мало того, в законопроект вернули ограничение консульских услуг тем уехавшим за рубеж гражданам, которые не имеют военного билета, а также снова рассмотрят вопросы блокирования счетов, запрета управления автомобилем и выезда за границу для уклонистов. Эти нормы некоторое время назад вызвали скандал и их исключили с помощью правок. Оказывается, ненадолго.При этом, данные опроса Института социальной и политической психологии НАПН Украины говорят, что 53,9% граждан понимают уклонистов, которые прячутся от мобилизации. "Можно понять", потому что "никто не хочет умирать" — так говорят аж 70% опрошенных в южных областях, где идут военные действия. Авторы опроса делают вывод, что "противоречивое отношение к мобилизации является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации".Можно ли считать выстрелы над головой "психологически обоснованными мерами"? Некоторые военные считают, что да.Офицер ВСУ под ником "Ночной Сталкер" рассказал, что практикуют для того, чтобы заставить воевать немотивированного новобранца, который готов сдаться противнику: от беседы до "пиз*юлины" и тюремного срока. "А кому-то и над головой стреляют", — говорит военный, не детализируя, но давая понять, что есть "и более жестокие способы".Действительно есть. Причем еще задолго до "окопной" стадии.Жительница Хмельницкого заявляет, что в ТЦК запытали до смерти ее сына Андрея Панасюка, которого схватили в магазине 27 марта. В военкомате ему угрожали, а когда у Андрея поднялось давление, и он попросил о помощи, ему сказали, что "под Авдеевской помогут". Когда, наконец, Андрея доставили в больницу, было уже поздно, через 2 дня он умер.Тех же, кто помогает таким Андреям спастись от смерти, преследуют в уголовном порядке. Например, задержали сельского депутата из Тернопольской области, который служил в ВСУ и одновременно помог сбежать за границу 70 мужчинам. А на Волыни к 5 годам (правда условно) приговорили женщину, которая вела телеграм-канала о местах выдачи повесток на 22,3 тысячи человек.Сотрудники же ТЦК превратились просто в неподсудную банду уголовников. Так, в Измаильском районе они жестоко задержали на улице 14-летнего подростка и, прикладывая дуло автомата к виску, затолкали в микроавтобус. Внутри подростка несколько раз ударили по спине прикладом и связали руки пластмассовой стяжкой. Когда выяснили, что парень несовершеннолетний, его выбросили на трассе в двух часах пешего пути от дома, пригрозив расправой, если он расскажет об инциденте. Но парень рассказал. Официального ответа правоохранителей нет.Омбудсмен Лубинец признал наличие более тысячи подобных историй в 2023 году и более 300 в 2024-м, но ничего внятного, кроме "это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться" сказать не смог. Правда, он подтвердил, что о реального наказания военкомов за такое поведение нет, потому что "это по-разному может трактоваться" — некоторые считают, что нельзя нарушать гражданские права, а для некоторых тэцэкашники — герои, которые задерживают уклонистов. Такой вот сомневающийся омбудсмен.Стамбул-2 или "германский" вариант?Хотя, больше сомнений должно бы вызывать будущее Зеленского. Опрос группы "Рейтинг" говорит о том, что за последние полгода уровень поддержки президента упал с 42% до 22%, а уровень его неприятия вырос с 9% до 18% в графе "скорее не поддерживаю" и с 7% до 15% в графе "не поддерживаю совсем". И вот, в тяжелые для Зеленского моменты всегда из небытия появляется его "кризис-менеджер" Марьяна Безуглая."Я лично считаю, что если бы победил Петр Порошенко, то полномасштабного вторжения сейчас не было бы, — говорит она. — Дальше бы развивали Минские договоренности, особый статус "Донбасса" и империю Медведчука. О Крыме, который бескровно отдали в 2014, бы молчали вообще, не то, что разрушать там их флот. Россия, как и почти три десятилетия (а еще раньше, века!) до того, крепко бы держала нас своей колонией и сохраняла почти приличную репутацию в мире".Проблема в том, что колонией Украина при России никогда не была (разве из колонии могут выдвигаться и становится руководители метрополии, а само развитие Украины шло всегда вровень с якобы метрополией Россией, а в некоторых случаях, например при создании Южмаша, значительно опережало ее), зато при Зеленском Украина точно стала колонией Запада, чего там никто не скрывает, прямо утверждая, что украинцы умирают, защищая не свои, а западные интересы. И, похоже, колониальное, зависимое от Запада положение Украины становится все более очевидным. Есть информация, что саммит в Швейцарии, где должна обсуждаться "формула мира" Зеленского в ближайшее время не состоится, потому что страны т.н. Глобального Юга отказываются участвовать в бессмысленном, с их точки зрения, мероприятии, на котором не будут учтены позиции всех сторон конфликта. Дело даже не в том, что их не устраивают предложения Украины, а в том, что они не реалистичны для начала переговоров, а значить просто не имеют смысла. Зеленский и Ермак, в свою очередь, не ждут от саммита мирных решений. Им нужно просто продемонстрировать мировую поддержку позиции Украины (в таком случае участие России действительно не целесообразно) и провал саммита станет провалом для пропаганды в стиле "весь мир с нами".Мир же в лице посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя призывает собрать конференцию по Украине "с равным участием всех сторон""Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана", - заявил он.Если России не будет в Швейцарии (а ее не будет), Китай там тоже не появится. Единственный вариант для Украины собрать конференцию — пересмотреть переговорные позиции.Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь по результатам телефонного разговора Си Цзиньпина с Джо Байденом сказал, что в украинском кризисе не должно быть победителей и проигравших, а чтобы избежать обострения (читай — обострения до мировой ядерной войны), следует прекратить конфликт путем переговоров.По-видимому, сейчас это общемировой консенсус, с которым готова согласиться и Россия."Китай на сегодняшний день предложил наиболее четкий и разумный план урегулирования вокруг Украины", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В китайском плане (он же турецкий план, который называют Стамбулом-2) — остановка боевых действий по текущей ЛБС с сохранением сторонами конфликта контроля на фактически контролируемыми территориями плюс демилитаризация и нейтральный статус Украины под гарантии США, РФ, Китая, Франции и Великобритании.На то, что план обсуждается всерьез, намекает и разговор Шойгу с министром вооруженных сил Франции, который, как указывает МО РФ, состоялся "по настоятельной просьбе французской стороны". Шойгу отметил готовность к диалогу по Украине, основываясь на новой стамбульской мирной инициативе. Впрочем, некий неназванный источник Reuters во французском правительстве все опроверг.Особенно, когда, по данным La Repubblica и BILD в НАТО обсуждают "германский" мирный план с сохранением за Россией уже занятых территорий, но с приемом остатков Украины в Альянс. В китайском мирном плане остатки Украины не будут иметь право войти в НАТО. Возможно, этот момент сейчас является предметом торга. Варианты границ 1991 года и даже февраля 2022 года уже никто не обсуждает.

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