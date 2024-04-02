Розалия Землячка: главная фурия партии большевиков

На первый раз ее отпустили под гласный надзор, но через несколько месяцев опять арестовали за подпольную деятельность. Во время второго ареста она вышла замуж за Берлина, который окончательно склонил ее к РСДРП. Вскоре их отправили в ссылку, где ее муж через несколько месяцев застрелился «по необъяснимым причинам».

В Верхоленске, где в то время отбывала ссылку Розалия, находился Троцкий. Восходящая звезда социал-демократии приметил девушку из Киева и по некоторым данным именно он и дал ей самый знаменитый псевдоним — Землячка (сама Землячка иногда называла себя Демоном или Осиповым).

В советскую эпоху Землячка тщательно скрывала близкие отношения с Троцким. Однако именно он благословил ее на путь профессиональной революционерки и отрекомендовал Кржижановскому — личному другу Ленина, который де-факто отвечал за подпольные «искровские» центры.

Так Землячка стала агентом «Искры» в Одессе. Эти агенты не только занимались пропагандой и распространением газет, а также налаживанием типографий. Их задачей был приводить группы на местах к общему знаменателю. Это имел в виду Ленин, когда говорил, что газету можно сравнить со строительными лесами вокруг здания, потому что «газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».