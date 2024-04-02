Розалия Землячка: главная фурия партии большевиков - 02.04.2024 Украина.ру
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Розалия Землячка: главная фурия партии большевиков
Розалия Землячка: главная фурия партии большевиков - 02.04.2024 Украина.ру
Розалия Землячка: главная фурия партии большевиков
Розалия Залкинд, более известная под партийным псевдонимом Землячка, родилась 1 апреля 1876 года. В историю она вошла как одна из самых жестоких женщин в истории ХХ века, настоящая фурия революции. С местом рождения Землячки существуют определённые разночтения
2024-04-02T16:07
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история, киев, одесса, иосиф сталин, xix век, екатеринослав, биография, троцкий, большевики, октябрьская революция (1917)
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Розалия Землячка: главная фурия партии большевиков

16:07 02.04.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанкРозалия Землячка
Розалия Землячка - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов
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Евгений Антонюк
публицист
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Розалия Залкинд, более известная под партийным псевдонимом Землячка, родилась 1 апреля 1876 года. В историю она вошла как одна из самых жестоких женщин в истории ХХ века, настоящая фурия революции. С местом рождения Землячки существуют определённые разночтения

По одной версии родилась она в Могилеве, но вскоре вместе с семьей переехала в Киев. По другой версии родилась она уже в Киеве, где ее богатый отец Самуил Залкинд владел большим доходным домом и галантерейными магазинами. Отец принадлежал к категории купцов самой богатой первой гильдии. 

- РИА Новости, 1920, 18.08.2019
18 августа 2019, 08:55
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К слову, в Минске до сих пор сохранялся дом Залкинда, который, как считается, принадлежал кому-то из близких родственников Самуила, не то брату, не то кузену.

Детство Розалии, как и всех ее братьев и сестер, было беззаботным. Большой доход отца позволял исполнять любые прихоти, регулярно путешествовать и ни в чем себе не отказывать. Розалия училась в гимназии, а вот в какой именно до сих пор точно сказать нельзя.

В различных источниках упоминаются и знаменитая Фундуклеевская (первая в империи гимназия для девочек) и Киево-Подольская женская гимназия. Путаница возникает из-за того, что Киево-Подольская гимназия возникла как филиал Фундуклеевской, но позднее стала совершенно самостоятельным учебным заведением.

Старшие братья Землячки придерживались народовольческих взглядов. Под их влиянием Розалия также записалась в народовольческий кружок, но вскоре отошла от него в связи с «нервным заболеванием». Отец отправил ее лечиться в Швейцарию. В 1897 году она стала слушателем курса в Лионском университете, но в следующем году вернулась в Киев.

В Европе она окончательно увлеклась марксизмом и после возвращения вступила в Киевскую группу социалистов-революционеров. Почти сразу вся группа была арестована, пока шло следствие Землячка несколько месяцев провела в тюрьме, где познакомилась с первым мужем — членом Киевской организации РСДРП Шмулем Берлиным. 

12 октября 2018, 14:28
Кровавый список ГольденбергаПоговорим о бесах. В октябре 1879 г. в Харькове Григорий Гольденберг и Андрей Желябов делали доклады о необходимости террора. Собрались молодые люди из разных сословий, которые очень хотели быстрых и радикальных перемен. Всех собравшихся интересовало выступление человека который за полгода до этого здесь убил местного губернатора князя Кропоткина.

На первый раз ее отпустили под гласный надзор, но через несколько месяцев опять арестовали за подпольную деятельность. Во время второго ареста она вышла замуж за Берлина, который окончательно склонил ее к РСДРП. Вскоре их отправили в ссылку, где ее муж через несколько месяцев застрелился «по необъяснимым причинам».

В Верхоленске, где в то время отбывала ссылку Розалия, находился Троцкий. Восходящая звезда социал-демократии приметил девушку из Киева и по некоторым данным именно он и дал ей самый знаменитый псевдоним — Землячка (сама Землячка иногда называла себя Демоном или Осиповым).

В советскую эпоху Землячка тщательно скрывала близкие отношения с Троцким. Однако именно он благословил ее на путь профессиональной революционерки и отрекомендовал Кржижановскому — личному другу Ленина, который де-факто отвечал за подпольные «искровские» центры.

Так Землячка стала агентом «Искры» в Одессе. Эти агенты не только занимались пропагандой и распространением газет, а также налаживанием типографий. Их задачей был приводить группы на местах к общему знаменателю. Это имел в виду Ленин, когда говорил, что газету можно сравнить со строительными лесами вокруг здания, потому что «газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».

1 сентября 2019, 15:00
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На местах в ячейках РСДРП постоянно шли утомительные дискуссии и споры и Ленину требовалось зачистить ячейки от политических противников. Землячке удалось провернуть это в Одессе, где искровцы встали на ленинскую платформу.

Затем ее перебросили с той же задачей в Екатеринослав. В награду за усердие Землячку кооптировали в состав ЦК. Забавно, что Ленин был против кооптации из-за некоторых личных качеств характера Землячки и позднее из состава ЦК она была исключена.

В биографии Землячки обращает на себя внимание целый поток чудес.

До революции она 20 лет занималась подпольной работой. Несколько раз партийные комитеты, в которые она входила, арестовывались в полном составе. Но Землячке каждый раз удавалось чудом ускользнуть. То она на несколько секунд опередила жандармов, то ее не узнали, то приняли за другую, то арестовали, но она бежала. И каждый раз «чудесным образом» и «по невероятному стечению обстоятельств».

Учитывая зашкаливающее количество чудес и невероятных случайностей логично предположить, что богатые родственники попросту выкупал дочь за большие взятки. 

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В 1904 году она окончательно перебралась в Великороссию, где действовала на Урале, в Москве и Петербурге. В столице ее арестовали и тут связи родни помочь уже не смогли. Впрочем, адвокаты постарались на славу и ей за участие в военной организации РСДРП (по сути прямое участие в вооруженном восстании 1905 года) дали всего год крепости.

В 1910 году Землячка «исчезла с радаров» и вернулась только через пять лет. Что она делала в эти годы не знали даже дотошные биографы. В советские времена так и писали: предположительно была в эмиграции.

К 1917 году Землячка входила в число большевиков 4-5 эшелона. То есть ее роль в партии была далеко не самой значимой. Тем не менее, она имела в партии славу, далеко превосходившую реальный масштаб ее деяний. Все из-за ее невыносимого характера.

Большевик Костицын вспоминал, что когда Землячка была в Европе она так достала всех соратников-эмигрантов, что стала у них именем нарицательным. Мартын Лядов вспоминал, что накануне партийной конференции ему приснился «нос Землячки» и он сразу понял, что конференция закончится сварой и склокой (так и случилось).

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Возвращение Землячки в родные места состоялось уже в составе 8-й армии, где она занимала должность начальника политотдела. Отношения между политработником, командным составом и РВС сразу не сложились. На Землячку не жаловался только ленивый. Когда Ленина уже завалили телеграммами с жалобами на невыносимого товарища Землячку, Ленин отозвал ее в 13-ю армию, действовавшую также в составе Южного фронта. 

Ленин ценил Землячку не только за ее исполнительность и бескомпромиссность. Будучи патологическим тактиком, он постоянно продумывал разные комбинации, сталкивал лбами разные центры влияния, ссорил соратников. Словом, делал все, чтобы никто не укрепился слишком сильно.

Хотя Землячка была обязана Троцкому свое революционной карьерой, в 1918 году она выступила резко против него, войдя в состав военной оппозиции, к которой были близки и Сталин с Ворошиловым. Они выступали против политики Троцкого в армии, против военспецов и традиционной армейской структуры, отстаивая партизанщину.

Ленин в конце концов поддержал Троцкого, но и военную оппозицию бранить не стал, а многих их представителей даже возвысил. Чтобы на всякий случай имелся противовес «вождю красной армии товарищу Троцкому».

Широким массам Землячка известна прежде всего по кампании красного террора в Крыму. Хотя ее роль до сих пор конкретно не установлена. Прежде всего, из-за жуткого бардака в Крыму в первые месяцы советской власти.

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Фактически кампанию террора возглавлял крымский ревком. В составе ревкома были, например, такие личности как Юрий Гавен (он же Янис Дауманьш), Самуил Вульфсон, Сулейман Идрисов, Адольф Лиде. Возглавлял Крымревком Бела Кун.

Землячка же была секретарем Крымского обкома. В состав которого входил, к примеру, Дмитрий Ульянов, родной брат Ленина. При этом в Крыму царил такой бардак, что в этом хаосе до сих пор не до конца разобрались.

Сразу несколько ведомств имело право вершить суд и расстреливать: КрымЧК, Особые отделы, ревкомы и т.д. Собственно Крымский обком занимался по большей части партийными вопросами и организационными моментами. Но фактически Крымский обком стоял и над Крымревкомом и над всеми городскими ревкомами.

В этом случае против Землячки сыграла скорее ее специфическая репутация в партии. К тому же в Крыму она провела всего два месяца, после очередного конфликта с коллегами ее отозвали в Москву.

Это не означает, что Землячка не ответственна за террор, она к нему причастна как один из высших партийных руководителей региона. Но она вовсе не была единоличной вдохновительницей расправ и уже тем более никого не расстреливала лично. Приговоры выносили «на местах», поэтому они могли быть диаметрально противоположными. В одном городе могли приговаривать к расстрелу даже мобилизованных в белую армию. А в других отпускали и офицеров.

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Настоящий взлет Землячки состоялся не при Ленине, а уже при Сталине.

В конце 30-х она возглавила Комиссию советского контроля при СНК — это ведомство пришло на смену Рабкрину и занималось контролем исполнения решений СНК на местах. По совместительству она также стала заместителем председателя СНК, то есть Молотова, а потом и Сталина. Правда, с 1941 года основную часть руководящих функций принял на себя ГКО.

Землячка умерла в 1947 году и была похоронена в Кремлевской стене.

Очень скоро после смерти ее основательно позабыли и практически не вспоминали почти полвека. Она была неприятной женщиной, весьма резкой, нетерпимой к чужому мнению, постоянно устраивавшей склоки с коллегами. Так что в партии ее не любили.

После смерти в нескольких советских городах ее именем назвали улицы на рабочих окраинах (за исключением Москвы, где в честь нее назвали улицу в Замоскворечье, где она руководила партийной организацией). Этим и ограничились. Памятников ей не ставили, фильмов про нее не снимали, книг почти не писали, за исключением работы Овалова. 

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Во всем СССР было только два человека, которые ее любили — полярник Папанин, которому она оказывала протекцию в крымском ЧК и писатель Фадеев, которому она также оказывала протекцию на заре его писательской карьеры.

Однако в перестроечные годы про Землячку внезапно вспомнили, в результате чего она превратилась едва ли не в главный символ революционного террора и одержимости. 

 
Иосиф СталинТроцкийбольшевикиКиевОдессаЕкатеринослав
 
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