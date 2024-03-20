https://ukraina.ru/20240320/1053993749.html

Помощь из-под палки, атаки, французы на фронте. Главное на Украине на утро 20 марта

Помощь из-под палки, атаки, французы на фронте. Главное на Украине на утро 20 марта - 20.03.2024 Украина.ру

Помощь из-под палки, атаки, французы на фронте. Главное на Украине на утро 20 марта

Украина.ру, 20.03.2024

2024-03-20T09:00

2024-03-20T09:00

2024-03-20T09:10

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эксклюзив

украина

россия

франция

анатолий антонов

вячеслав гладков

сергей нарышкин

нато

мид

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США пытаются принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Киеву. Националисты не оставляют попыток атаковать территории РФ. Российские войска уничтожают французских снайперов и инструкторовПосол России в США Анатолий Антонов обвинил американскую администрацию в попытке принудить латиноамериканские страны к поставкам оружия Украине и призвал не рассматривать регион как собственный "задний двор"."Очевидно, что Вашингтон пытается "перетянуть" нейтральный Глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине взамен на якобы "более передовую" американскую ПВН (продукцию военного назначения)", - сказал Антонов.Он отреагировал на соответствующее заявление главы Южного командования Пентагона Лоры Ричардсон. По ее словам, США убеждают девять латиноамериканских стран передать Украине имеющиеся у них вооружения российского производства.Посол также сказал американскому журналу Newsweek, что попытка создать из Украины "анти-Россию" приведет к неизбежному закату этой страны."Простым украинцам... пора отказаться от иллюзий и понять, что создание "анти-России" при полной зависимости от Запада ведет не к расцвету, а к неизбежному закату страны", - сказал он.Антонов выразил уверенность в том, что цели специальной военной операции будут достигнуты и "позволят положить конец многолетней войне киевской хунты с собственным народом".Он добавил, что в феврале 2022 года, когда была начата СВО, России "не оставили выбора, кроме как встать на защиту русскоязычного населения на своих исторических землях, дать отпор нацистам и остановить приближение военной машины НАТО к нашим границам".В свою очередь исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий рассказал, что Россия предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи ракет для ЗРК Patriot Соединенным Штатам Америки, которые, в конечном итоге, могут оказаться на Украине."Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения – ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, - прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима", - сказал Жесткий.По его словам, "естественно, такое содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв".Кроме того, по его словам, МИД России специально пригласил в министерство "находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины".В конце декабря Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявили, что передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине.Атаки ВСУВ ночь на среду российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Саратовской и Белгородской областями.За минувшие сутки украинские войска 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 73 различных боеприпаса.Поступили сведения о ранении шести мирных жителей.Около 02:20 ночи националисты сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Также ночью по городу выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за атак отправит местных школьников на каникулы досрочно."Приняли решение, что до конца этой недели - среда, четверг, пятница - начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ. В колледжах и вузах - дистант без присутствия преподавателей в зданиях университетов", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на текущей неделе не будут работать.За прошедшую неделю по данным Гладкова, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.Французы на фронтеДиректор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин накануне сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных.Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он.Пресс-бюро СВР подчеркнуло, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.США с недоверием отнеслись к заявлениям Нарышкина относительно готовности Франции отправить свои войска на Украину, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину", - сказал Патель на брифинге.Представитель госдепартамента подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в недавнем прошлом высказывал аналогичную позицию.Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент."Информация, распространенная Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", - сообщило ведомство в Х.Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине, задавшись вопросом, а не отказались ли снова французские власти от своих же граждан.Официальные ведомства Франции, в частности МИД, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, уже пытались откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".Минобороны РФ в свою очередь не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал шантажом план французских властей отправить войска на Украину."План французских властей отправить военный контингент на Украину может говорить о том, что Запад таким образом пытается шантажировать Россию и оказывать давление на фоне того, что все больше влиятельных мировых держав говорят о необходимости начала переговоров по Украине с учетом реальной ситуации", - сказал Смирнов.По его словам, в то же время, если сторонники президента Франции Эммануэля Макрона по НАТО поддержат его действия и вмешаются в украинский конфликт, то это будет напрямую угрожать безопасности России, а значит, может привести к применению ядерного оружия и к третьей мировой войне.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригрозил, что французский контингент станет приоритетной целью для российских Вооруженных сил, если окажется на Украине."С горечью отмечаю, что нынешние руководители Франции — наследники французских эсэсовцев из дивизии "Шарлемань", а не воинов-освободителей из полка "Нормандия-Неман". Поэтому уверен, что французские наемники станут приоритетной целью для наших военных, и бить "лягушатников" мы будем со всей "пролетарской ненавистью", — сказал Сальдо.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что французский контингент на Украине ждет верная гибель."Своими преступными намерениями Эммануэль Макрон сам роет свою политическую могилу. Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат на верную погибель в нацистскую Украину, тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна", - сказал Шеремет, отметив, что от народного гнева многочисленная охрана президента Франции его тогда точно не спасет.Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения уже находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья."Французские, немецкие подразделения, польские, к большому сожалению, болгары и чехи являются сегодня активными участниками нацистской Украины, помогают им в сохранении вот этой укрофашистской идеологии. И естественно сегодня они находятся: часть на Купянском направлении и вторая часть в районе Запорожья", - сказал Водолацкий.По его словам, российские военные периодически уничтожают их."Большая часть из них (французских, немецких, польских, болгарских и чешских подразделений - ред.) находится во втором эшелоне, а вот снайперы, инструкторы, они бывают на первой линии и периодически мы их уничтожаем", - уточнил Водолацкий.

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Сергей Зуев

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