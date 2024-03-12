https://ukraina.ru/20240312/1053818217.html

Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе

Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе - 12.03.2024 Украина.ру

Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе

В украинском экспертном сообществе обсуждают вероятность ввода войск стран НАТО на территорию страны и думают о том, кого на самом деле пугает такая перспектива.

2024-03-12T05:13

2024-03-12T05:13

2024-03-12T05:15

эксклюзив

украина

эксперты

россия

эммануэль макрон

кость бондаренко

джо байден

нато

вывод войск

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216902_1175:0:2367:670_1920x0_80_0_0_91d2ddbdaa9c89af9f5337989c5293d4.jpg

О возможности ввода войск на Украину ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Но нельзя сказать, что это заявление вызвало в Европе безоговорочную поддержку. Напротив, многие европейские лидеры поспешили от такой инициативы отмежеваться.Известный украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что в Европе сейчас думают о том, как бы не ухудшить ситуацию в самих европейских государствах, как бы не подорвать доверие к нынешним властным командам перед выборами в Европарламент, "как бы не дать определенный пас крайне правым, крайне левым, разным внесистемным партиям и т.д."."Что касается Макрона, то в этом отношении ему приходится внутри Франции конкурировать с правыми как раз, которые еще более радикальны, чем он, и поэтому его радикализм где-то оправдан. Плюс ко всему, Макрон хочет показать, что он является лидером Европы. После того как Германия потеряла этот статус лидера Европы, он решил подхватить это знамя и стать лидером Европы, некоронованным королем Европы, и он пытается задавать определенный тренд в Европе", - сказал Бондаренко в эфире ютуб-канала "Да это так".Он продолжил: "Понятное дело, что Европа пытается сопротивляться этому самозваному королю, императору Европы, и всячески пытается показать, что он (Макрон — Ред.) является... ничем не лучше, чем остальные лидеры".Поэтому относительно вопроса, будут или не будут посланы европейские войска на Украину, эксперт высказал такое мнение, что скорее всего, этого точно не случится в ближайшие полгода."Это скорее внутриполитическая риторика в Евросоюзе, это внутренние игры Евросоюза и интриги, а не желание действительно помочь Украине и каким-то образом Украину поддержать. Макрон чудесно понимает, что никто никакие войска не пошлет. Но при этом надо же показать, что вот он более крутой, чем Байден, он более крутой, чем Шольц, он более крутой, чем все остальные политики, потому что он проявил готовность. Ну, то, что его не поддержали — это уже такое дело", - сказал Бондаренко.Эксперт также отметил, что российские политики, по его мнению, в течение трех десятилетий перед конфликтом ничего не сделали, чтобы приблизить Украину, в отличие от американцев, которые "запускали разные фонды, развивали программы, вербовали фактически своих сторонников...". Словом, американцы работали, а российские политики сами проспали "АнтиРоссию" на Украине, полагая, что украинцы и так никуда не денутся, считает Бондаренко.Отметим, что относительно перспективы ввода войск стран НАТО высказываются и другие мнения. Так, украинский политолог Тарас Березовец* уверен, что Макрон намерен заявленную им тему "додавить". По мнению эксперта, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, сначала могут ввести, например, контингент для разминирования, поскольку "Украина сейчас самая заминированная страна в мире", потом для обучения украинских танкистов, потом для охраны военных заводов (французский ВПК должен получить свои выгоды)...По прогнозу Березовца, первые контингенты стран НАТО появятся на территории Украины уже до конца 2024 года.А что внутри страны? Украинский политолог Андрей Ермолаев констатировал, что с приходом "зеленой" команды принцип компетентности вообще отложили в сторону, в результате система управления находится в состоянии дезорганизации. По его словам, это видно по примеру с бывшим главкомом ВСУ Залужным, когда "один из признанных военных авторитетов, который критически нужен стране с его опытом… вдруг направляется на дипломатическую службу".В свою очередь, Кость Бондаренко отмечает, что социологами зафиксировано резкое падение рейтинга Зеленского — только за осень прошлого года это падение составило 42 процента. По мнению политолога, такое падение связано с разочарованием по поводу контрнаступления ВСУ - "то, что на протяжении полугода говорили, что сейчас у нас будет серьезное контрнаступление, вы увидите нечто, а потом эта пропагандистская гора родила мышь".По словам эксперта, все это и привело к падению рейтингов Зеленского, но не сказалось на рейтинге Залужного, поскольку "есть мифология, что Залужный хотел, а Зеленский не дал, что… если бы Зеленский не мешал Залужному, Залужный уже стоял бы где-то в районе Хабаровска".Но до Хабаровска далеко, а внутри Украины обостряется экономический кризис. Как отметил в эфире ютуб-канала "Дикий Live" украинский политолог Дмитрий Спивак, никто не думает об экономике. И напомнил о словах Зеленского, сказавшего, что для того, чтобы призвать еще 500 тысяч украинцев в армию, нужно еще три миллиона налогоплательщиков."Потому что каждого военнослужащего обслуживают шесть человек, с точки зрения бюджета. А кто бюджет будет наполнять, работать кто будет по рабочим специальностям? Ну, иди найди сейчас токаря, слесаря, водителя, тракториста — иди найди, все разбежались", - обрисовал он ситуацию. И добавил, что никакой дискуссии об этом в стране не ведется, что нельзя считать правильным.В Европе, по словам эксперта, с экономикой тоже не все хорошо. В этих условиях Макрон решил напугать Путина, но вместо этого напугал всех вокруг — "перепугал всю Европу" и США.Спивак отметил, что Европа сегодня переживает глубокий институциональный кризис, там "полный раздрай, каждый за себя". Макрон, по мнению эксперта, совершил ошибку и "будет заканчивать свою политическую карьеру". Его предложение обнажило сразу несколько линий раскола в Европе и "обнажило неготовность Европы даже к мысли о прямом столкновении" с Россией.По мнению эксперта, в мире начинают приходить к мысли, что эти две войны — в Европе (Украина) и на Ближнем Востоке — пора заканчивать, поскольку "эти два, казалось бы, локальных конфликта могут превратиться в большую взрывоопасную историю, которая может закончить тут полмира". Мировой баланс сил слишком хрупок.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240311/1053804916.html

https://ukraina.ru/20240308/1053777543.html

украина

россия

европа

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, россия, эммануэль макрон, кость бондаренко, джо байден, нато, вывод войск, европа, франция, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины