https://ukraina.ru/20240309/1053791498.html

Война ради мира и мир ради войны. Париж и Берлин хотят обманом принудить Москву к переговорам

Война ради мира и мир ради войны. Париж и Берлин хотят обманом принудить Москву к переговорам - 09.03.2024 Украина.ру

Война ради мира и мир ради войны. Париж и Берлин хотят обманом принудить Москву к переговорам

Самое удивительное, что сейчас приходится наблюдать в мировой политике, заключается в потугах Франции и Германии опередить другу друга в желании… повоевать с Россией. И ввести на ее территорию контингенты войск стран НАТО.

2024-03-09T15:59

2024-03-09T15:59

2024-03-09T15:59

эксклюзив

россия

украина

франция

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владимир путин

нато

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ес

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То есть демонстративно не послушаться президента России Владимира Путина, который недавно прямо напомнил всем, что бывает с теми, кто сдуру вводит всякие контингенты в Россию. Все они жрут в России мерзлую конину и друг друга, загибаются от морозов и распутицы, находят свой бесславный конец на вилах партизан или под ударами российских войск.И во Франции и в Германии это должны были бы помнить в первую очередь. И Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер уже бывали на русской земле и огребли так, что мало не показалось ни Парижу, ни Берлину.Но, походу, подросли новые поколения тупых -- неученых и небитых, в мозгах которых что-то пошло не так. И вот уже Эмманюэль Макрон, относительно молодой президент Франции, напоминающий фарфоровую поделку из дешевого магазина для взрослых утех, говорит, что было бы неплохо ввести в Россию войска НАТО. Потому что Россия не должна победить на полях своей спецвоенной операции (СВО) в Украине, ибо это угроза демократии. Мировой и европейской.Европейцы, особенно в штаб-квартире НАТО, сначала сильно труханули от этих слов французского президента и дружно заявили, что это его личное мнение, а сами они аж никак не горят желанием померяться силами с русским медведем.Но потом, увы, подтвердилось нехорошее предположение прогнозистов о том, что Макрон на просто воинственно балаболил, а пускал пробный шар (как к его идее отнесутся в мире) и легализовал то, что на уме у коллективного Запада - у многих есть желание все же победить Россию и что тайно обсуждается в процессе тайного словоблудия на всевозможных сходнячках.Первыми вскинулись в раже поддержки своего президента французы из того гей-цветника, который Макрон выпестовал в своем окружении. Сперва отдуплился тоже молодой и открытый мальчик-гей и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который подтвердил официальную позицию Парижа: отправка войск не исключена, нельзя допустить победы России. Потому что видите ли, добавил этот сексуально девиантный деятель, "война у дверей Евросоюза".Потом его поддержал то ли муж, то ли жена в этом залихватском тандеме – министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По извращенной логике уже этого (этой?), Киев сейчас не просит об отправке войск Франции на Украину, но готовые помочь французы, конечно, ничего не исключают. И могут послать войска в ближайшие месяцы, потому что Россия не должна победить.А потом некто полковник Аксель Денис, который руководит центром боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции, рассказал американскому изданию Politico, что французская армия готовится к масштабной войне. То есть к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи.Со слов полковника, стало известно, что его лагерь площадью 120 квадратных километров во Франции уникален. Его площадь превышает размер Парижа, и это единственное место, где различные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные учения. Это также единственное место, где круглый год тренируются два десятка танков "Леклерк" -- главной бронебойной мощи Франции.И для начала французы исходят из того, что условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя. Воспроизводятся звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ненастоящие мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.Ну а потом после этих откровений поплыли и немцы, и все остальные. Особенно доставил хлопот канцлер Шольц, который рубашечку рвал на себе до пупка, утверждая, что ноги немецкого солдата не будет в России. Оказывается, что будут и ноги, и все остальное, потому что немцы готовы воевать с Россией, а значит, попадут под российские удары и ноги вместе с головами и руками обязательно полетят в разные стороны.За своим канцлером выступил и глава Минобороны Германии Борис Писториус, который подтвердил: Запад обсуждает вопрос отправки войск на Украину. "Никто не хочет наземных войск на Украине, но, разумеется, это обсуждается", -- заявил министр Писториус.И нет ничего удивительного, что больше всего в этом деле нагнетания военной истерии отметилась Польша. Глава МИД Польши Сикорский, как ему кажется, вообще нашел политико-юридическую основу под вторжение в Украину, чтобы повевать с Россией. Выступая на конференции в польском сейме, Сикорский заявил, что осуждение СВО Генассамблеей ООН является правовым основанием для введения иностранного контингента. А значит, и слова Макрона об отправке западных военных Киеву "полезны для влияния на Россию".По его мнению, присутствие западных войск на Украине не является чем-то немыслимым. "В Корее в 50-х была коалиция стран ООН, которая сражалась против агрессии. Так что нельзя сказать, что это что-то немыслимое. Так что я ценю недавнюю французскую инициативу. Потому что за ней стоят благие намерения, а именно — чтобы президент России спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, чтобы он не был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и потому не мог бы свободно планировать свои сценарии. Эта способность ассиметричной эскалации также должна быть на нашей стороне", — резюмировал он.В США, ясное дело, только приветствовали готовность Европы повевать с Россией – сбывается голубая американская мечта: воюют другие, а дивиденды получают американцы.И из всей этой говорильни об "ассиметричной эскалации" стало очевидно, что коллективный Запад придерживается общей и уже всеми одобренной тактики и стратегии: угрозой военных действий максимально надавить на Россию и вынудить ее к мирным переговорам, а достигнутое перемирие (или мир) потом использовать для подготовки новой войны.Эдакая двухступенчатая обманка-замануха: сначала война ради мира, а потом мир для подготовки новой войны. Дешево и сердито, и, как кажется на Западе, чрезвычайно умно.И Запад в этом направлении сегодня действует последовательно и неуклонно. В первую очередь, конечно же, задействован президент Украины Владимир Зеленский, которого опять пустили по миру пропагандировать его дурацкую "формулу мира" и предлагать всем поучаствовать в саммите мира. О "формуле мира", правда, уже много не говорится, но Зеленский в последние дни активно обрабатывает (ну, так ему и его вдохновителям кажется) страны, которые отвечают за новое мировое большинство.Сперва Зеленский побывал в Саудовской Аравии, одной из ключевых стран Ближнего Востока, где влияние бывшего мирового гегемона – США приближается к уровню городской канализации. Но перед Зеленским поставлена задача – заручиться поддержкой глобального Юга в деле установления мира в Европе, конкретнее – в Украине.А потом Зеленский с той же целью ломанулся в Турцию, где встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который тоже всегда не прочь примерить лавры глобального миротворца. Тем более что первая попытка установить мир в Украине еще в 2022 году связана именно со Стамбулом, и сорвана она, попытка, была именно по вине западного эмиссара -- лохматого .экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.Сейчас Зеленский в Стамбуле для проформы демонстрирует воинственность. Он же не может прямо признать, что ему крайне неуютно оттого, что он проигрывает в Украине все, что только возможно – от войны до собственных политических позиций. И поэтому в Стамбуле он продолжает говорить о мире с Россией с позиции силы. Эрдоган, разумеется, опять предложил посреднические услуги, а Стамбул – местом для мирного саммита по Украине, и с участием России. Точно так же, как до этого Зеленскому сказали саудиты.Но Зеленский выступил против участия России в мирном саммите. "Сначала цивилизованные страны разработают план (мира или перемирия. – Авт.), а уже потом будут приглашены представители РФ", -- сказал Зеленский, как бы предлагая таким образом заставить Россию изначально признать себя проигравшей.Что из этого получится, в принципе, уже известно: что Запада прикажет Зеленскому, то он и сделает. А чтобы фюрер украинского народа не особо артачился и не самоуправствовал, у Запада родилась, кажется, подстраховочная идея. Запад заставил Зеленского отправить послом Украины в Великобританию своего главного политического конкурента – экс-командующего ВСУ генерала Валерия Залужного.С одной стороны, чтобы уберечь этого генерала, уже объявленного умственным калекой (у генерала, говорят, после ранения стоит пластинка в голове), от мести Зеленского и его окружения. И от возможного физического уничтожения.А это вполне возможно: сейчас Зеленский задумал неслабые кадровые усилия по укреплению своей власти? хочет сделать спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука главой Конституционного суда. Чтобы суд это признал легитимность продления полномочий Зеленского после 21 мая сего года, когда срок его президентства истечет окончательно.Ну а для общего отбеливания режима Зеленский хочет вернуть в спикеры Рады своего интеллектуального создателя, уже подзабытого Дмитрия Разумкова, который все эти годы мало политически светился и практически номинально не запятнан преступлениями, совершенными "зелеными" неонацистами. Это кажется и Зеленскому и тем, кто им руководит, вполне здравой идеей.Однако, с другой стороны, Залужный в Лондоне – это практически однозначно ускоренная подготовка будущего сменщика Зеленского в Украине, проведенная под руководством британской спецслужбы МИ-6. И уже не так и важно, согласовано ли это действо с ЦРУ США или нет. Если США при новом президента Дональде Трампе откажутся от неонацистского "проекта Украина", то британцы подхватят его и по-любому поюзают его в своих интересах – не пропадать же "добру", в которое вбухано столько деньжищ. В том числе, и британских. А отдельная игра в Европе – это давняя мечта Лондона, страдающего неизбывными фантомными болями было имперского величия.Вот такие вот дела. И Зеленскому пока остается, как говорится, ночь простоять да день продержатся. Ресурсы его тают на глазах. Вот стало известно, что на украинской темке, не исключено, поживились и шустрые чехи. Президент Чехии Петр Павел недавно заявлял, что его страна сумела собрать деньги для покупки 800 тысяч снарядов для ВСУ за пределами ЕС.Но оказалось, что соврал этот то ли п Петя, то ли Паша. Советник по нацбезопасности Томаш Пояр, который координирует эту инициативу, заявил газете Denik N, что деньги собраны лишь на первую партию. Да и то не все. А значит, не будет для ВСУ ни денег, ни снарядов. И как тут "Путина побеждать", в Киеве совсем не понимают. И страшно, аж жуть.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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