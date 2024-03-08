https://ukraina.ru/20240308/1053780546.html

Майкл Бом: Зеленский сделал всё, чтобы Россия получила союзника в США после выборов

Майкл Бом: Зеленский сделал всё, чтобы Россия получила союзника в США после выборов - 08.03.2024 Украина.ру

Майкл Бом: Зеленский сделал всё, чтобы Россия получила союзника в США после выборов

Один из кандидатов в лидеры США негативно воспринимает Украину. При этом будет раскалывать свою страну и расшатывать партнерство с Европой вне зависимости от того, станет ли президентом.

2024-03-08T18:34

2024-03-08T18:34

2024-03-08T18:39

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Об этом в интервью изданию Украина,ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом.Республиканка Никки Хейли была единственной конкуренткой экс-президента в борьбе за номинацию от партии. После проигранных праймериз она объявила о прекращении своей президентской кампании, однако не призвала сторонников голосовать за Дональда Трампа.— Майкл, как вы оцениваете итоги праймериз в США и что будет дальше?— Никаких сюрпризов на праймериз не было. Все ожидали победу Трампа. Есть только три момента, которые могут добавить драмы до выборов и изменить картину.Во-первых, Никки Хейли выходит из президентской гонки, но пока не ясно, поддержит ли она Трампа и что будет с ее электоратом. Это 25–30% республиканцев. Будут ли они голосовать за Трампа? Если нет, это будет ощутимая угроза для него.Я считаю, это важный вопрос и для Америки, и для России. Потому что Трамп — выгодный кандидат для русских.Во-вторых, менее половины (45%) республиканцев отказались бы голосовать за экс-президента Дональда Трампа, если бы он был осужден за уголовное преступление, свидетельствуют данные опроса, проведенного в августе 2023 года агентством Reuters и компанией Ipsos. Это тоже существенный фактор.Даже если будет половина от этой цифры, все равно Трамп ощутит приличный удар, несмотря на то, что сейчас он лидирует.Третий фактор — роль независимого кандидата Кеннеди. Он будет оттягивать голоса примерно в равной степени и от Байдена, и от Трампа. Потому что в чем-то Кеннеди близок демократам, а где-то его политика и программы схожи с тем, что декларирует Трамп. Скорее всего независимый кандидат все-таки не будет влиять на Трампа.— Вы сказали, что Хейли может не поддержать Трампа. За кого тогда отдадут голоса ее избиратели?— Это дилемма. Мало кто из ее электората будет голосовать за Байдена. Однако, как мы уже упоминали с вами в прошлом интервью, в США есть традиционные республиканцы рейгеновского типа. Именно они отдали свои голоса Хейли на праймериз.Их позиция отличается от того, что заявляет Трамп. Они не могут голосовать за него, несмотря на то, что являются республиканцами. Что они будут делать дальше — вопрос открытый.В то же время, Хейли обязана поддерживать Трампа. Потому что до праймериз на совещании все участники от республиканской партии поклялись в случае проигрыша поддержать выигравшего кандидата. Хейли пока что этого не делает. Получается, что она настолько против Трампа, что готова нарушить данное слово.Я думаю, что это отражает настроения её сторонников против Трампа.— Трамп выгоден для России, упомянули вы. Почему так считаете? Байдена мы знаем, он все время падает, без бумажки текста не может сказать. Трамп же, по моему мнению, "темная лошадка" и от него можно ожидать что угодно, судя по прошлому сроку президентства…— В чем-то, да, Трамп непредсказуем. Но, что касается Украины, он очень даже прогнозируемый. И это, полагаю, самый главный фактор [для России]. Трамп выгоден России, потому что его негативное отношение к Украине давно известно.Во-первых, Зеленский дерзко и нагло отказал Трампу в поиске компромата на Байдена не стал заводить против последнего уголовное дело на тему коррупции. Зеленский заявил, что Украина не располагает сведениями против Байдена и не хочет ничего придумывать. Трамп обиделся.Кстати, за это Трамп был выдвинут к импичменту.[Политический скандал ("Украинагейт") в США по поводу телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским разразился в сентябре 2019 года. Он был связан с обвинениями президента Трампа в том, что он злоупотреблял властью с целью получения компрометирующих материалов на Байдена как основного оппонента на предстоящих президентских выборах 2020 года в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. 31 октября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Трампа. Позже он был полностью оправдан.]Еще одна причина, почему Трампу не нравится Украина — личная, более глубокая причина. Трамп как американец считает, что конфликт между Украиной и Россией — не проблема США. Америке не следует участвовать в этом.Поэтому Тамп пообещал, если станет президентом Америки, за 24 часа решить украинский кризис. Он, правда, не объяснил, как сделает это. Видимо, предполагается, что он перекроет всю финансовую поддержку Украине. Сейчас в Конгрессе именно трамписты пытаются это сделать — даже при том, что Трамп еще не президент США, они прислушиваются к его указаниям.Я также думаю, что Трамп будет раскалывать и дестабилизировать США вне зависимости от того, станет ли он президентом страны. А это выгодно России.— Как он будет раскалывать США, если не выиграет выборы?— Полагаю, он будет говорить, что [у него] украдены голоса избирателей, поднимать вопрос фальсификации выборов. Его сторонники начнут протестовать ещё сильнее, чем было в прошлый раз.Кстати, еще один важный момент. Трамп не любит НАТО и расшатывает партнерство США с европейскими союзниками. И это тоже все работает в пользу России.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

https://ukraina.ru/20240306/1053731169.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, майкл бом, интервью