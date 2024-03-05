Виктория Нуланд: куда уходят зубры - 05.03.2024 Украина.ру
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Виктория Нуланд: куда уходят зубры
Виктория Нуланд: куда уходят зубры - 05.03.2024 Украина.ру
Виктория Нуланд: куда уходят зубры
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что в течение нескольких недель свой пост покинет его заместитель Виктория Нуланд – та самая особа, которая прославилась раздачей печенек на Майдане и посыланием на четыре (в русском написании – на три) буквы Евросоюза
2024-03-05T20:39
2024-03-05T20:44
эксклюзив
виктория нуланд
сша
украина
внешняя политика
дипломатия
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Провожая Нуланд Блинкен написал: "Именно лидерство Виктории на Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать ещё долгие годы. Её усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твёрдо встать на ноги – демократически, экономически и в военном отношении".Разумеется, деятельность Нуланд действительно будут изучать. Изучают же деятельность Иоахима фон Риббентропа во главе имперского министерства иностранных дел?А так все наоборот:- "полномасштабное вторжение" – безусловно плод деятельности Нуланд;- США не столько "сформировали глобальную коалицию", но и "гарантировали её стратегическую неудачу";- захватывая контроль над Украиной США даже в теории не могли добиться того, чтобы она хоть в каком-то смысле "встала на ноги". Сделав это, она бы сразу сделала ноги из-под американского протектората.В пользу последнего предположения говорят слова самой Нуланд: "нам необходимо помнить, что основная часть средств (выделенных в качестве помощи Украине – Авт.) сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах". Каждому своё – одни и те же деньги создают рабочие места в США и кладбища на Украине.В общем, деятельность Нуланд на Украине можно расценить как успех американской дипломатии – всего за восемь лет потенциальный союзник России был превращён в злейшего врага, с которым ведутся полномасштабные боевые действия. Действительно, есть что изучать.И вот, на пике своей славы не такая уж старая (всего 62 года) Нуланд изъявляет желание уйти в отставку. Не её попросили – она попросилась. В чём же дело?Ну, в первую очередь приходит в голову мысль о том, что этот манёвр имеет предвыборное значение.С одной стороны, речь может идти об определённых предвыборных процессах в Демократической партии. Скорее всего, столь яркая фигура как Нуланд затрудняет Байдену предвыборное маневрирование. Или же напротив – отставка с дипломатической должности означает, что она может занять должность политическую (но в США так, кажется не делается и никаких признаков того, что Нуланд хочет стать, например, сенатором, не заметно).С другой стороны, Нуланд считается с риском прихода к власти Трампа. На самом деле между демократами и республиканцами нет существенных различий в вопросе выделения помощи Украине – тут полный консенсус. Просто сейчас республиканцам выгодно, чтобы ситуация на Украине ухудшилась из-за неуступчивости демократов, а в случае победы Трампа они с тем же энтузиазмом, с которым сейчас топят Украину, начнут её спасать. Трамп обещал прекратить войну, но он не обещал убрать нацистский режим (тут показательной является оговорка Такера Карлсона, который не считает украинских нацистов – нацистами) и прекратить его вооружать. Но в администрации Трампа места для Нуланд не будет.Но есть и другой вариант.Ещё месяц назад весьма проницательный украинский политолог Вадим Карасёв предположил, что последняя поездка Нуланд в Киев была прощальной – дескать, США собираются сворачивать свой украинский проект.Ну, мы не настолько оптимистичны – скорее США передают ставший слишком тяжелым украинский проект своим европейским союзникам (Макрон уже сигнализирует, что готов управлять процессом за немецкий счёт). Так или иначе этот проект становится не американским и никаких особых успехов от него не ожидается, независимо от усилий Парижа, Берлина и Лондона.То есть, Нуланд достигла своего наибольшего успеха за карьеру, а собирать негатив, который последует в дальнейшем, ей совершенно не обязательно. Можно и на пенсию – все дальнейшие провалы будут уже не на её совести, и последователи будут говорить, что при Нуланд такой бабуйни не было.Так в свое время ушла на пенсию Ангела Меркель, поддержав украинский конфликт и достроив "Северный поток".
https://ukraina.ru/20231206/1051767958.html
https://ukraina.ru/20230429/1045763812.html
https://ukraina.ru/20221214/1041781597.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, виктория нуланд, сша, украина, внешняя политика, дипломатия
Эксклюзив, Виктория Нуланд, США, Украина, внешняя политика, дипломатия

Виктория Нуланд: куда уходят зубры

20:39 05.03.2024 (обновлено: 20:44 05.03.2024)
 
© РИА Новости . Петр Задорожный / Перейти в фотобанкЗаместитель госсекретаря США В.Нуланд и посол США Д.Пайетта встретились с лидерами украинской оппозиции
Заместитель госсекретаря США В.Нуланд и посол США Д.Пайетта встретились с лидерами украинской оппозиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Петр Задорожный
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что в течение нескольких недель свой пост покинет его заместитель Виктория Нуланд – та самая особа, которая прославилась раздачей печенек на Майдане и посыланием на четыре (в русском написании – на три) буквы Евросоюза
Провожая Нуланд Блинкен написал: "Именно лидерство Виктории на Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать ещё долгие годы. Её усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твёрдо встать на ноги – демократически, экономически и в военном отношении".
Разумеется, деятельность Нуланд действительно будут изучать. Изучают же деятельность Иоахима фон Риббентропа во главе имперского министерства иностранных дел?
А так все наоборот:
- "полномасштабное вторжение" – безусловно плод деятельности Нуланд;
- США не столько "сформировали глобальную коалицию", но и "гарантировали её стратегическую неудачу";
- захватывая контроль над Украиной США даже в теории не могли добиться того, чтобы она хоть в каком-то смысле "встала на ноги". Сделав это, она бы сразу сделала ноги из-под американского протектората.
6 декабря 2023, 09:08
Виктория Нуланд, биография Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам
В пользу последнего предположения говорят слова самой Нуланд: "нам необходимо помнить, что основная часть средств (выделенных в качестве помощи Украине – Авт.) сразу возвращается напрямую в американскую экономику для производства вооружений, в том числе создавая хорошо оплачиваемые рабочие места в порядка 40 американских штатах". Каждому своё – одни и те же деньги создают рабочие места в США и кладбища на Украине.
В общем, деятельность Нуланд на Украине можно расценить как успех американской дипломатии – всего за восемь лет потенциальный союзник России был превращён в злейшего врага, с которым ведутся полномасштабные боевые действия. Действительно, есть что изучать.
И вот, на пике своей славы не такая уж старая (всего 62 года) Нуланд изъявляет желание уйти в отставку. Не её попросили – она попросилась. В чём же дело?
Ну, в первую очередь приходит в голову мысль о том, что этот манёвр имеет предвыборное значение.
- РИА Новости, 1920, 29.04.2023
29 апреля 2023, 05:59
Самый влиятельный враг России. Что связывает Викторию Нуланд с Россией и УкраинойСегодня Виктория Нуланд - заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Это четвертый по значению человек в дипломатической иерархии Америки. Госсекретарь в США - должность, равная министру иностранных дел.
С одной стороны, речь может идти об определённых предвыборных процессах в Демократической партии. Скорее всего, столь яркая фигура как Нуланд затрудняет Байдену предвыборное маневрирование. Или же напротив – отставка с дипломатической должности означает, что она может занять должность политическую (но в США так, кажется не делается и никаких признаков того, что Нуланд хочет стать, например, сенатором, не заметно).
С другой стороны, Нуланд считается с риском прихода к власти Трампа. На самом деле между демократами и республиканцами нет существенных различий в вопросе выделения помощи Украине – тут полный консенсус. Просто сейчас республиканцам выгодно, чтобы ситуация на Украине ухудшилась из-за неуступчивости демократов, а в случае победы Трампа они с тем же энтузиазмом, с которым сейчас топят Украину, начнут её спасать.
Трамп обещал прекратить войну, но он не обещал убрать нацистский режим (тут показательной является оговорка Такера Карлсона, который не считает украинских нацистов – нацистами) и прекратить его вооружать. Но в администрации Трампа места для Нуланд не будет.
Но есть и другой вариант.
Ещё месяц назад весьма проницательный украинский политолог Вадим Карасёв предположил, что последняя поездка Нуланд в Киев была прощальной – дескать, США собираются сворачивать свой украинский проект.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 10:51
"Хитрый план Меркель"Сенсацией последнего времени стали откровения Ангелы Меркель в опубликованном 7 декабря интервью Die Zeit, где она, в частности, говорила, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине.
Ну, мы не настолько оптимистичны – скорее США передают ставший слишком тяжелым украинский проект своим европейским союзникам (Макрон уже сигнализирует, что готов управлять процессом за немецкий счёт). Так или иначе этот проект становится не американским и никаких особых успехов от него не ожидается, независимо от усилий Парижа, Берлина и Лондона.
То есть, Нуланд достигла своего наибольшего успеха за карьеру, а собирать негатив, который последует в дальнейшем, ей совершенно не обязательно. Можно и на пенсию – все дальнейшие провалы будут уже не на её совести, и последователи будут говорить, что при Нуланд такой бабуйни не было.
Так в свое время ушла на пенсию Ангела Меркель, поддержав украинский конфликт и достроив "Северный поток".
 
ЭксклюзивВиктория НуландСШАУкраинавнешняя политикадипломатия
 
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20:56Посол РФ оценил возможность прямого вооружённого столкновения РФ с НАТО
20:39Виктория Нуланд: куда уходят зубры
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