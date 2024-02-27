https://ukraina.ru/20240227/1053568227.html

Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля

Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру

Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля

Макрон призвал страны НАТО и Евросоюза отправить на Украину своих военных; в Польше прошла масштабная акция фермеров; Зеленский отправился с визитом в Саудовскую Аравию

2024-02-27T18:03

2024-02-27T18:03

2024-02-27T18:03

эксклюзив

хроники

польша

эммануэль макрон

украина

нато

владимир зеленский

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Забастовка в ВаршавеПротесты фермеров, охватившие в последние дни Европу, добрались до Варшавы.О беспрецедентно масштабных акциях накануне сообщали СМИ из Брюсселя, Мадрида, Берлина и многих других крупных городов Европы.На митинг в Варшаве, который рискует перерасти в погром, по словам мэра польской столицы Рафала Тшасковского, вышло около 10 тысяч человек.Протестующие жгли костры и файеры на центральной площади и перед Дворцом культуры и науки (варшавская "сталинская высотка"). В руках у фермеров были плакаты и транспаранты с антиукраинскими лозунгами, а в качестве реквизита они изготовили танк Abrams из тюков сена.Вероятно, символичность этого действия заключалась в том, что накануне на фронте был уничтожен первый американский Abrams, о чем сообщало Минобороны РФ.По информации издания Polsatnews, основное требование протестующих к своим властям – перекрыть границу для товаров с Украины. На самой границе они перекрыли почти все пункты пропуска, в последние дни было опубликовано множество видео и фото с украинским зерном, кукурузой и другими сельскохозяйственными грузами, которые поляки высыпают на землю."Существует противоречие между высокими стандартами, введенными "Зеленым курсом" в сельском хозяйстве, и между открытием границы для товаров из Украины. Эта граница должна быть закрыта для товаров, не соответствующих стандартам ЕС", - заявил журналистам Тшасковский.В то же время в Литве готовятся защищать свои границы и Сувалкский коридор именно от польских фермеров, которые планируют начать протесты на этих пунктах пропуска 1 марта.По данным издания Baltnews, в президентуре Литвы заявили, что акция угрожает безопасности Сувалкского коридора. Якобы ситуацией может воспользоваться Россия и начать "гибридные атаки".Польские активисты планируют останавливать и проверять транспорт на КПП между польским городом Будзиском и литовской Кальварией на предмет наличия украинского зерна.Опасные слова МакронаОсновной международной новостью 27 февраля стали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он призывает страны ЕС и НАТО отправить на Украину не только дальнобойные ракеты, но военнослужащих этих стран.ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, утверждал Макрон.Заявление Макрон сделал в ходе конференции в Париже, на которой собрались большинство европейских лидеров, чтобы обсудить помощь Украине.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину.Швеция, Польша и Люксембург уже открестились от отправки бойцов Киеву.Венгрия также выступила решительно против отправки военных и оружия на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсетях указал, что конфликт надо не углублять, а заканчивать.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет плана направлять своих военных на Украину."Союзники НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине... Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет", - заверил он.Единственная страна, которая сделала менее однозначное заявление – Великобритания. По информации издания Reuters, в администрации премьер-министра Риши Сунака, "не допускают широкомасштабного ввода войск на Украину".Без провокаций не обошлось: после парижской встречи лидеры Вышеградской четверки – Польши, Чехии, Венгрии и Словакии прибыли в Прагу, где их встретили разгневанные активисты с плакатами. Активисты, вероятно, украинцы, раскритиковали политиков за решительный отказ отправить военных.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Макрона: "При отправке западных войск на Украину придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".Зеленский прибыл в Саудовскую АравиюО визите украинского президента Владимира Зеленского сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП).Сам Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ставит перед собой две задачи в диалоге с принцем Мухаммадом бин Сальманом аль Саудом:1) Обсуждение "формулы мира", в продвижении которой он рассчитывает на помощь Саудовской Аравии;2) Возвращение пленных и "депортированных". По его словам, Джидда уже помогала Киеву в этих вопросах.СМИ отметили, что Саудовскую Аравию накануне посетила российская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Это был первый визит уровня председателя Госдумы в эту страну, сообщает РИА Новости.

https://ukraina.ru/20240227/1053567460.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, польша, эммануэль макрон, украина, нато, владимир зеленский