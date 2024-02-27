https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html

Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский

Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский - 27.02.2024 Украина.ру

Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский

Джо Байден, только моложе лет на 30 — идеальный кандидат в президенты США для Владимира Зеленского. А вот что будет с Украиной при другом лидере — большой вопрос. При этом никакой отправки войск ЕС на Украину не будет

2024-02-27T15:53

2024-02-27T15:53

2024-02-27T16:19

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Почему, в интервью изданию Украина.ру объяснил политолог, американист Грег Вайнер.— Грег, вновь заявляют, что республиканские законодатели вступили в сговор с Россией. Республиканцы же, в свою очередь, отвергают обвинения, которые основаны на аресте Александра Смирнова, оплачиваемого информатора ФБР. В чем здесь история?— История очень простая: 5 ноября состоятся выборы президента США, поэтому надо “валить” Байдена, надо убирать его с дороги. Помимо этого, вчера в Конгрессе прозвучало предложение об импичменте нынешнего президента США.Фактически предложение о том, чтобы кабинет Байдена воспользовался 25-й поправкой американской конституции, чтобы сместить действующего президента с поста по состоянию здоровья. Идёт агрессивная атака на кабинет Байдена, в расчете окончательно его дискредитировать — и психологически, и психически.Кроме того, давление оказывают ещё и уголовные дела сына Байдена вкупе с делом об обращении с секретными документами. Мощный пакет. Огромное давление оказывается на демократов. Возможно они этим и воспользуются.— Снимут ли демократы Байдена, как Вы считаете?— Нет, я не могу однозначно ответить. Они [демократы] могут каким-то образом этим воспользоваться, и Байден, например, сделает сам заявление, что он уходит по состоянию здоровья. Такой вариант возможен.— Дональд Трамп громко заявляет по поводу выхода США из НАТО. Он еще не президент, но позволяет себе такие смелые заявления. Почему?— Любой американец способен на такие заявления. То есть каждый гражданин Соединённых Штатов Америки имеет право на подобные высказывания. Трамп выстраивает свою предвыборную кампанию. Ему важно показать, что он “пристегивает” к ноге европейские страны, которые отказываются платить 2% ВВП в бюджет НАТО.Но ситуация очень простая: бюджет НАТО составляет 1,3 триллиона долларов. Из них 700 миллиардов платит Америка. Трамп же желает с этим делом покончить. Но эти заявления — шантаж.— Помимо смелых высказываний по поводу выхода из НАТО, Дональд Трамп заявляет, что, став президентом США, поспособствует снижению эскалации конфликта на Украине. Насколько его слова могут соответствовать действительности?— Проблема в том, что заявления Трампа дальше его ядерного электората не пойдут. Многие американцы не интересуется этими вопросами. Например, высказывания Трампа по поводу нелегальной эмиграции его соотечественники слышат — такие заявления задевают всех граждан США.Возможная массовая депортация из Соединенных Штатов и закрытие границы задевает 99,9% американского общества. Вопрос Украины и НАТО волнует оставшиеся 0,1%.— Джо Байден по-прежнему требует, чтобы Конгресс заголосовал военную помощь Украине. Когда же Конгресс решит данный вопрос, который тянется с прошлого года?— Голосование будет на днях, возможно в марте. Все дело в позиции спикера Конгресса — насколько он готов пойти на встречу Байдену. Само голосование пройдет точно, несмотря на то, что республиканцы высказывались против и заявляли, что голосовать не будут. Это вопрос 1–2 недель.Я думаю, будет увеличено количество денег, выделяемых на миграцию. Скорее всего запрос по помощи Украине упадет до 30 миллиардов.Республиканская партия почти на 100% поддерживает Израиль. Лишь маленький процент республиканцев выступает в поддержку Украины. Это и есть разница в подходах на траты денег американских налогоплательщиков.— Владимир Зеленский заявил, что Украина справится и без помощи Запада. Президент Украины действительно рассчитывает на свои силы или вновь пытается обмануть граждан собственной страны?— Я думаю, что заявление Зеленского — это блеф. Конечно же, блефует он в сторону Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Зеленский хочет противостоять взгляду, что без помощи западных партнеров Украина накроется медным тазом. Он хочет доказать, что Украина — самостоятельное государство и чего-то стоит. Поэтому у нее [у Украины] есть голос, а не только протянутая рука.— Как выглядит идеальный кандидат в президенты США для Зеленского?— Байден — только моложе лет на 30. "Омоложенный" Джо Байден — идеальный вариант для Зеленского. Если не идеальный — то, какой есть. Нынешняя администрация Белого дома для президента Украины лучше всего. Если придет любая другая администрация — не обязательно во главе с Трампом или Хейли — она будет пересматривать отношения с Украиной.— Президент Франции Макрон заявил, что страны ЕС обсуждают возможную отправку своих войск на Украину для войны против России. Действительно ли ЕС могут сделать такой шаг?— Макрон сказал, что отправка войск на Украину не исключена в будущем, но это очень расплывчатое заявление. Я думаю, когда на Елисейских Полях стоят трактора фермеров, которые блокируют Париж и творят ужас, французскую политику нужно вывести на другой международный уровень. Это возможно, только если переключить внимание прессы и соцсетей Франции на что-то другое, например, на Украину.Никакой отправки войск на Украину не будет, я думаю. Поляки и чехи категорически заявляли, что этого не будет, поэтому, я считаю, что во Франции подобного разговора и быть не может.Это политическая игра. У Макрона — колоссальные проблемы с сельским хозяйством, с фермерами, а он претендует на место в Евросоюзе. Я думаю, у него — большие планы на международной арене. Заявления в будущем будут работать на карьеру Макрона.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, эммануэль макрон, джо байден, выборы, война