https://ukraina.ru/20240227/1053543597.html

Президент Франции анонсировал отправку западных войск на Украину. Осталось найти консенсус

Президент Франции анонсировал отправку западных войск на Украину. Осталось найти консенсус - 27.02.2024 Украина.ру

Президент Франции анонсировал отправку западных войск на Украину. Осталось найти консенсус

Главной темой неформальной встречи западных лидеров, которую организовал в Париже Эмманюэль Макрон, была отправка западных сухопутных войск на Украину. Но пока ограничились снарядами и дальнобойными ракетами.

2024-02-27T08:41

2024-02-27T08:41

2024-02-27T08:54

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Специальная встреча по поддержке Украины, которую провёл 26 февраля в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон, с самого начала выглядела странно. Во-первых, анонсирована она была лишь за четыре дня – 22 февраля, при этом круг участников назван не был. Правда, некоторые из приглашённых поспешили анонсировать своё присутствие."Президент Макрон пригласил в Париж целый ряд европейских лидеров на специальной основе, чтобы обсудить новые предложения по решениям и помощи Украине. Мы обсудим их подробно", – радостно сообщил президент Польши Анджей Дуда. При этом все конкретные решения в его стране принимает правительство и премьер-министр Дональд Туск, с которым у Дуды отношения не самые лучшие.Во-вторых, столь оперативно организованное в Париже мероприятие явно вызвало недовольство со стороны двух других стран "ядра Европы" – Италии и Германии. Дело дошло до того, что Эмманюэль Макрон не принял участия в онлайн-саммите "Группы семи" под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони, который она проводила из Киева 24 февраля. Потому никто особо не удивился, что Италия на встрече в Париже через два дня вообще не была представлена.Канцлер Германии Олаф Шольц в столицу Франции прибыл, но утром 26 февраля на немецком правительственном портале DW* появилась статья под язвительным заголовком: "Очередной саммит по Украине: почему Париж?""На вопрос, почему конференция по Украине проходит в Париже, а не в Берлине, хотя Германия оказывает гораздо больше помощи, чем Франция, советник французского президента накануне встречи отреагировал раздраженно. Мол, речь идёт не о соревновании, кто больше сможет помочь, а о практическом международном сотрудничестве. В последнее время из Берлина раздаётся критика, что Франция много говорит и меньше помогает. Французские дипломаты отвергают подобные расчеты. Из Парижа говорят, что Германия выделяет Киеву 0,14% своего годового ВВП, а Франция – 0,13%" – было сказано в ней.Кроме того, перед вылетом в Париж Шольц твёрдо заявил, что Германия, в отличие от Франции и Великобритании, не будет передавать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, чего не хватает Украине, так это боеприпасов. Он добавил, что его "очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дебатами об этой системе (Taurus)"."Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы с точки зрения контроля над целями и сопроводительного контроля над целями, не может быть сделано Германией. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", – заявил Шольц.Поначалу казалось, что парижская встреча, повестка которой так и не была официально объявлена, будет исключительно пиар-мероприятием. Утром 26 февраля Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на неназванный источник в администрации французского лидера сообщило: конференция должна развеять впечатление, что дела у Киева идут плохо после неудач на поле боя.По словам источника, встреча европейских лидеров нацелена на то, чтобы "развеять любое впечатление, что на Украине всё рушится" после неудач ВСУ на поле боя. Он также отметил, что новые заявления о помощи Киеву не планируются.Однако уже после обеда в понедельник ситуация изменилась. Словацкий премьер Роберт Фицо, который перед встречей в Париже провёл заседание Совета безопасности Словакии, заявил после него, что несколько западных стран рассматривают возможность отправки своих солдат на Украину. По словам политика, ряд членов ЕС и НАТО рассматривают такую возможность, если они заключат соответствующие двусторонние соглашения с Киевом."Я не могу сказать, с какой целью и что они должны там делать", – добавил он, и заверил, что Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину. Также словацкий премьер рассказал о риске большой эскалации боевых действий на Украине, и "провале" стратегии Запада по поддержке Киева в противостоянии России.Эти заявления наделали много шума, и премьер Чехии Петр Фила сразу же после прибытия в Париж заявил, что его страна не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. Политик также исключил вероятность восстановления в Чехии срочной военной службы. При этом, по данным американского агентства Bloomberg, Фиала готовился представить план по закупке для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах, против чего ранее возражал Макрон.Сам же президент Франции на открытии конференции был преисполнен пафоса. Эмманюэль Макрон заявил, что необходима мобилизация союзников Украины, и это "подразумевает принятие значительных решений", чтобы "сделать больше" для поддержки Киева в его военном противостоянии России. Он подчеркнул, что поддержка Украине является "гарантией безопасности Европы в целом"."Россия не должна и не может победить!" – заявил Эмманюэль Макрон, обращаясь представителям 28 стран. Кроме упомянутых выше Анджея Дуды, Олафа Шольца, Роберта Фицо и Петра Фиалы в конференции, в частности, приняли участие президент Финляндии Саули Ниинисто, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Литвы Гитанас Науседа, канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Испании Педро Санчесч и министр иностранных дел Великобритании Давид Кэмерон. США представлял заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Канаду – министр обороны Уильям Блэр.Лицемерия в выступлении президента Франции тоже хватало. "Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России. Мы намерены сохранить контроль над эскалацией ситуации, как мы это до сих пор делали на протяжении двух лет", – заявил Макрон. Премьер Чехии, поставившей Киеву ракеты Vampire, от которых погибли десятки мирных жителей Белгорода, выслушал эти слова с невозмутимым выражением лица.Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи. Его обращение состоялось в закрытой части заседания, однако AFP обнародовало выдержки из него – в частности, о том, что Киев получил лишь 30% от "миллиона снарядов", которые Европейский союз "обещал" Украине. Примечательно, что на сайте президента Украины этих слов нет.После нескольких часов дискуссий за закрытыми дверями Макрон вышел на пресс-конференцию, на которой подтвердил, что на встрече обсуждалась отправка западных войск на Украину. "Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя", – отметил французский лидер. Акцент на слове "сухопутных" может свидетельствовать о том, что своих военных лётчиков некоторые страны отправить всё же готовы.Макрон также заявил, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. "Всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели", – сказал президент Франции. В частности, он сообщил о создании новой, 9-й по счету, коалиции в поддержку Украины – по поставкам дальнобойного вооружения. "Новая коалиция будет создана для поставки Украине ракет и бомб средней и большой дальности", – уточнил французский президент."Поставка боеприпасов Украине – это приоритет из приоритетов. Мы намерены использовать до конца наши запасы, и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов", – сказал Макрон в ходе пресс-конференции. Позже премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что около пятнадцати стран Евросоюза (включая Францию) уже выразили готовность присоединиться к Пражской инициативе ЕС по закупке боеприпасов для Украины на 1,5 млрд. евро за пределами Европы.После конференции страны-участницы, во главе с Францией, должны будут обсудить сделанные предложения и принятые решения на уровне министров обороны и иностранных дел. "Через десять дней мы получим чёткий ответ с серьёзной повесткой дня", – пообещал Эммануэль Макрон.В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда по завершении встречи заявил, что в ближайшее время Запад совместными силами сможет подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины."Было одно очень конкретное предложение, деталей я разглашать не могу, но очевидно, это то, что Украине очень нужно, это то, о чем говорил в последнее время президент Зеленский. И здесь есть очень конкретный ответ со стороны европейских лидеров, и не только европейских, потому что были также представители Канады в США. Надеюсь, что в ближайшее время это удастся материализовать, и Украина такую помощь в виде боеприпасов получит", – сообщил Дуда на коротком брифинге."Самая горячая дискуссия", по словам президента Польши, касалась того, отправлять ли на Украину своих военных. "Здесь не было абсолютного взаимопонимания в этом деле. Мнения разные, в целом таких решений нет, и я хочу это подчеркнуть. Зато если речь идет о не военной помощи, например, в разминировании или помощь в охране границы, то к таким предложениям участники дискуссии были открыты", – отметил Дуда.На вопрос журналистов, насколько много стран, которые не исключают возможность отправки войск в Украину, президент Польши ответил: "Не было особого энтузиазма". Эти слова он произнёс именно что без особого энтузиазма, прекрасно понимая, чья именно армия первой попадёт под удар русского оружия, если западные страны всё же нащупают упомянутый президентом Франции консенсус.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, франция, эммануэль макрон, сво, спецоперация