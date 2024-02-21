https://ukraina.ru/20240221/1053435245.html

Находки из Авдеевки, облавы военных, отсутствие финансирования. Главное на Украине на утро 21 февраля

Находки из Авдеевки, облавы военных, отсутствие финансирования. Главное на Украине на утро 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру

Находки из Авдеевки, облавы военных, отсутствие финансирования. Главное на Украине на утро 21 февраля

Украина.ру, 21.02.2024

2024-02-21T09:00

2024-02-21T09:00

2024-02-21T10:27

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Российские военные обнаружили в Авдеевке брошенную ВСУ советскую и американскую технику. Жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. Пентагон предложил Киеву справляться без помощи, а в МИД РФ анонсировали крах Украины.В освобожденной на днях Авдеевке нашли брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) советскую и американскую технику, которая пригодна для ремонта. Об этом рассказал заместитель командира группировки "Центр" по вооружению с позывным "Клевер"."На сегодняшний день я уже насчитал таких БМП-1 порядка десяти единиц. Американских М113 около 7-8 единиц. Это помимо того, что две я уже вытащил. Бросили при отходе, понимая, что попали в "котел". Очень много побросали и таких БМП-1, и американских М113", - указал "Клевер".Он показал трофейную технику. На бронемашину был нанесен тактический знак ВСУ в виде белого креста, внутри машина выглядит почти новой, а снаружи у нее повреждены гусеницы.Со слов "Клевера", вскоре трофей будет отремонтирован и отправится выполнять задачи в интересах российских войск."Машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них М113, американские. Наши "коробочки" намного лучше по проходимости. Если брать по обслуживанию – намного проще, чем М113. Я забрал уже две "коробочки" (БТР М113 – ред.), техническое состояние, грубо говоря, – это хлам. Все, что не нужно Соединенным Штатам Америки, я так думаю, все поставляется на Украину", - поделился мнением "Клевер".БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме.Бойцы отряда специального назначения "Викинг" Вооруженных сил РФ при зачистке жилых кварталов Авдеевки обнаружили позиции миномета ВСУ, из которого украинские военные обстреливали соседний город-спутник Донецка — Ясиноватую."Минометная позиция была, 122-й миномет был", - рассказал российский спецназовец.Позиция была оборудована на территории жилого дома, рядом также хранились боеприпасы.Подразделения российской группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.Как указал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отход украинских войск из Авдеевки не был организованным, а сама российская операция там оказалась сюрпризом для ВСУ. По его словам, украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику.Украинские военные рассказали, что до тысячи солдат ВСУ попали в плен при отступлении из Авдеевки или же пропали без вести, пишет американская газета New York Times.Как отмечается, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.По данным источников газеты, отступление Украины из Авдеевки был плохо спланировано и началось слишком поздно.Депутат Верховной Рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке почти не было укреплений.По ее словам, "пытались делать как-то системно только в Бахмуте", но "получилось несистемно"."Когда наши отходили на восточном берегу города (за рекой Бахмуткой), то становились за укреплениями, а не на подготовленных рубежах", - отметила Безуглая.Бойцы ВС РФ несколько суток проводили зачистку кварталов Авдеевки, осматривали жилые помещения в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов.Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что освобожденной Авдеевке все еще остается гражданское население, которому нужна помощь, но большинство мирных жителей были вывезены в пункты временного размещения.Жительница Авдеевки Татьяна рассказала, что боится возвращения украинских войск и властей киевского режима, а сейчас хочет поскорее встретиться с детьми, ее дочь давно живет в России."Ну, как вы думаете? Конечно", - сказала она в интервью во время рейда российского спецназа "Викинг" в Авдеевке в ответ на вопрос, ждала ли прихода российской армии."Только я боюсь, что Украина увидит меня. Придут и расстреляют. Страшно, очень страшно. И я хочу, чтобы нас с мужем отсюда вывезли", - сказала она.Российские бойцы помогли женщине и ее мужу, у которого недавно парализовало ноги и ухудшилось зрение, подготовиться к эвакуации из Авдеевки в составе охраняемой колонны.Облавы военныхДепутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов признал, что жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных."Поступают тревожные новости... Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей", - сказал Барбашов.По его словам, представители украинских военкоматов, патрулируют улицы и остановки.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Минувшей осенью журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times отмечало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации.Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект содержит антиконституционные нормы.Киевская власть не бережет украинцев, это подтвердил и глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Он рассказал, что Служба безопасности Украины обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье."В Запорожье в подвалах оборудованы пыточные СБУ. Пытки продолжаются. Фиксируются постоянные исчезновения людей и отсутствие информации о судьбах антифашистов, пропавших без вести", - сказал Рогов.По его словам, после освобождения Запорожья все преступления киевского режима будут запротоколированы и лягут в основу дела для рассмотрения на трибунале.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. Глава ДНР Пушилин заверял, что информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается.Крах Киева без помощиЗаместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать.Она призвала палату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых США не могут продолжать военные поставки."Мы не сможем предоставлять эти критические значимые PDA-пакеты (военной помощи из наличия Пентагона - ред.), и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать", - сказала она на брифинге.Сингх прокомментировала взятие российскими силами Авдеевки, заявив, что там, "к сожалению", имел место "стратегический" отвод войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин отметил, что крах Украины из–за отсутствия западного финансирования будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией."Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке. В Киеве признают, что без нее ВСУ смогут продержаться 1-2 месяца. <...> Постепенно меняется и риторика зарубежных спонсоров хунты Зеленского", - указал Галузин.По его словам, "если еще не так давно они не без пафоса заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то сейчас высказываются более сдержанно – настолько, насколько позволят имеющиеся возможности".Он напомнил, что "непросто шло в ЕС согласование нового транша для Киева в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы". "В итоге большая его часть – 33 миллиарда евро будет предоставлена в виде кредитов и займов", - заметил замглавы МИД РФ.По его словам, "продолжаются дебаты в Конгрессе США относительно выделения Украине пакета помощи на 60 миллиардов долларов".Он полагает, что "страны НАТО во главе с Вашингтоном намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект, возлагая на собственное население тяжелейшие социальные и экономические издержки"."В противном случае его крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией", - подчеркнул Галузин.Он также заметил, что Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны."В настоящее время ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия "до победного конца", - сказал Галузин.Дипломат напомнил, что никуда не делся и введенный Владимиром Зеленским самозапрет на переговоры с российским руководством, установленный его указом от 30 сентября 2022 года."Во всех этих действиях Киев поддерживают США и другие страны НАТО, которые, несмотря ни на что, не прекращают накачивать ВСУ вооружениями, тренировать украинских военных, предоставлять разведданные... Свои агрессивные планы западники и их киевские марионетки прикрывают "формулой" Зеленского, ущербной по своей природе, не имеющей никакого отношения к миру и представляющей собой набор нереалистичных ультиматумов в адрес России", - сказал он.Замглавы МИД отметил, что также проводятся "пустые, бессодержательные встречи в "копенгагенском формате", призванные расширить антироссийскую коалицию за счет привлечения как можно большего числа стран Глобального Юга и Востока, которых путем шантажа, обмана и угроз заставляют поддержать упомянутую "формулу"."Все это не способствует урегулированию, усугубляет ситуацию и ведет к затягиванию конфликта", - сказал он.По его словам, Москва не видит признаков заинтересованности США и их союзников в мирном урегулировании украинского кризиса.При этом глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал тяжелое положение ВСУ, сообщает американская газета Wall Street Journal.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также заявлял, что ситуация на линии фронта "очень сложная".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, авдеевка, помощь, финансирование, запад, киев, владимир рогов, пытки, мобилизация