https://ukraina.ru/20240221/1053415986.html

Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ

Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ

Зеленский убрал всех командиров среднего и высшего звена, включая комбригов, которые проявляли симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-21T03:00

2024-02-21T03:00

2024-02-21T03:00

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Сейчас ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают и этих условиях можно подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора, рассказал политолог.Зеленский убрал всех командиров среднего и высшего звена, включая комбригов, которые проявляли малейшие симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции вообще, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко, добавил он.Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается, а ВСУ вообще воевали на мизере, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053403913.html

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новости, украина, россия, всу, владимир зеленский, петр порошенко, тимошенко, валерий залужный, командование, военная помощь, коррупция