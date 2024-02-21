Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
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Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ
Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ
Зеленский убрал всех командиров среднего и высшего звена, включая комбригов, которые проявляли симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-02-21T03:00
2024-02-21T03:00
новости
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владимир зеленский
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валерий залужный
командование
военная помощь
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Сейчас ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают и этих условиях можно подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора, рассказал политолог.Зеленский убрал всех командиров среднего и высшего звена, включая комбригов, которые проявляли малейшие симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции вообще, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко, добавил он.Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается, а ВСУ вообще воевали на мизере, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053403913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, всу, владимир зеленский, петр порошенко, тимошенко, валерий залужный, командование, военная помощь, коррупция
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Тимошенко, Валерий Залужный, командование, военная помощь, коррупция

Психические атаки и тотальное воровство: военный политолог раскрыл, почему деградирует командование ВСУ

03:00 21.02.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Зеленский убрал всех командиров среднего и высшего звена, включая комбригов, которые проявляли симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта на севере и на юге (От Купянска до Запорожья). Ресурсы Киева действительно истекают и этих условиях можно подумать о решении стратегических задач. Этому будут способствовать два фактора, рассказал политолог.

"Первый фактор – психическая атака [президента Украины Владимира] Зеленского на собственную армию, когда он, руководствуясь своими психологическими особенностями, резко уволил [главкома ВСУ Валерия] Залужного. Я уже говорил, что смена командования ВСУ для нас интересна тем, что вслед за ним будут убирать его сторонников", - отметил Самойлов.

Зеленский убрал всех командиров среднего и высшего звена, включая комбригов, которые проявляли малейшие симпатии не только к Залужному, но и к оппозиции вообще, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко и экс-президента Украины Петра Порошенко, добавил он.
Второй фактор – приостановка военной помощи Киеву со стороны Запада. Ее затормозили по самой простой причине. На Западе увидели, что эта помощь фактически разворовывается, а ВСУ вообще воевали на мизере, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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