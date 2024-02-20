https://ukraina.ru/20240220/1053425670.html

"Старушка" боится остаться один на один с Россией. Что на самом деле представляет собой армия Европы

"Старушка" боится остаться один на один с Россией. Что на самом деле представляет собой армия Европы - 20.02.2024 Украина.ру

"Старушка" боится остаться один на один с Россией. Что на самом деле представляет собой армия Европы

Одним из самых заметных явлений на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля 2024 года стала очередная рефлексия части европейских политиков на тему создания европейской армии. На случай ухода США из Европы

2024-02-20T17:34

2024-02-20T17:34

2024-02-20T17:34

эксклюзив

россия

ес

мюнхенская конференция по безопасности

армия

сша

европа

владимир путин

йенс столтенберг

дональд трамп

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Все происходило в разной степени бурно и аргументировано, потому что вызвано было страхом и неопределенностью. А спровоцировал все, как всегда, один из потенциальных кандидатов в президенты США, республиканец Дональд Трамп, который в 2017-2021 годах уже рулил Америкой и еще тогда грозился оставить Европу один на один со "страшной Россией Владимира Путина".Сейчас, 10 февраля 2024 года, Трамп, выступая перед своими сторонниками, опять сказал, что не будет защищать страны НАТО, которые отказываются тратить на военные расходы меньше 2% от ВВП. "Я не буду защищать таких наших союзников по НАТО. На самом деле, я бы посоветовал России делать все, что они, черт возьми, хотят", -- заявил он.И это вызвало такую волну мурашек и конвульсий ужаса по телам европейцев, что коснулось даже святая святых европейской безопасности – они опять уверовали в то, что США уйдут из НАТО. Несмотря даже на то, что в прошлом году, в декабре, Конгресс принял закон, запрещающий президенту США в одностороннем порядке выходить из НАТО без одобрения двух третей голосов Сената.А также усомнились в действенности ядерного зонтика, распростертого над ними заботливыми американцами, которые под этим предлогом обдирают Европу, как коза липку. По этому поводу зампредседателя Европарламента Катарина Барли в интервью германской газете Tagesspiegel не только снова заговорила о необходимости создания отдельной европейской армии, но и предложила задуматься о развитии собственной программы ядерных вооружений."Сейчас за ядерное сдерживание противников Европы отвечает НАТО. Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в интересах американцев продолжать исполнять эти обязательства. Однако с учетом недавних высказываний Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение ЕС по пути к созданию общеевропейской армии", - сказала Барли.Собственная европейская армия, не зависящая от США, - это давняя мечта и даже фантомная боль многих европолитиков, полученная в наследство от своих великих предшественников.Если обратиться к истории, то о самостоятельной евроармии на старом континенте впервые заговорили еще в 1948 году. НАТО создали только через год, которая и стала коллективным заменителем евровойск.Тогда был создан Западноевропейский союз (ЗЕС — Western European Union), который как раз и предусматривал коллективную оборону евростран. ЗЕС просуществовал до 2011 года, но полноценная евроармия так и не была создана. Холодная война диктовала жесткое противостояние блоков – НАТО и стран Варшавского договора, и даже вывод президента Франции Шарля де Голля своей страны из военной организации Альянса не привел к тому, что у Европы начала зарождаться своя армия.Франция только создала свои независимые от США ядерные войска (примерно 290 боеголовок и полная ядерная триада – авиация, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракетоносцы). Это и дает сегодня какую-никакую надежду Европе на собственный ядерный зонтик.Очень слабенький – всего 500 боезарядов, что практически ничто по сравнению с 5 тысячами боезарядов у США и 6 тысячами у России (есть такие подсчеты). Но все равно - хоть что-то.Совсем плохо - с другими войсками. Они как бы есть, но на бумаге, а фактически их нет. Известно, что в ЗЕС в разное время входили воинские подразделения 28 стран с четырьмя различными статусами. Потом полномочия ЗЕС передали ЕС, и около 18 батальонов из различных государств переименовали в боевую группу (Battlegroup) и перевели в оперативное подчинение Совету Евросоюза. Эти войска практически никогда не были собраны и использованы.После распада СССР в 1991 году в Европе начала активно сокращаться армейская группировка США, и для предотвращения снижения боеготовности расслабившихся войск НАТО в 1992 году был создан Европейский корпус, в который входило девять государств. Но тоже только на бумаге. Более-менее что-то могла только франко-германская бригада сокращенного состава, состоящая из нескольких батальонов. Но, как пишет Sputnik Эстония, и эти евросолдаты встречались только на совместных парадах и учениях.В 1995 году были созданы и действуют по сей день Силы быстрого реагирования (Eurofor), в состав которых входят войска четырех государств Европейского союза: Франции, Италии, Португалии и Испании.Специалисты также напоминают, что Британия и Франция предпринимали попытки создать Объединенный экспедиционный корпус и договорились о совместном использовании авианосцев. Однако вести войну без американцев европейцы всерьез не могли. И сейчас попытаются в Красном море, где они как бы то ли дополняют, то ли заменяют группировку США в войне с хуситами. Главы МИД стран ЕС дали окончательное одобрение развертыванию этой военно-морской миссии, названной Aspides (с древнегреческого языка переводится как "Щит") и направленной на защиту судоходства от хуситов. Миссия предполагает отправку европейских военных кораблей и воздушных систем раннего предупреждения в Красное море, Аденский залив и прилегающие воды.Это и станет одной из первых проверок на способность ЕС что-то делать в военном отношении.До этого мало что получалось. Но разговоры об евроармии особо усилились в 2015-2018 годах, когда во Франции появился президент Эмманюэль Макрон и возросли торгово-экономические противоречия между США и ЕС. Причем США при президенте Трампе откровенно взяли курс на приручение и обезжиривание европейцев в виду мирового кризиса и сокращения кормовой базы золотого миллиарда в свободных ресурсах и финансах.В 2018 году после выхода США из Договора о ядерных силах средней дальности и в свете скептицизма Трампа Макрон сказал: "США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них". В деле евроармии его поддержали тогдашние евровожди -- канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогдашний президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, экс-премьер-министры Франции Ален Жюппе, Италии Сильвио Берлускони, Чехии Милош Земан и Богуслав Соботка и т.д. "Общая европейская армия показала бы миру, что между странами — членами ЕС никогда больше не будет войны. Такая армия помогла бы нам осуществлять общую внешнюю политику и политику безопасности", — прекраснодушно мечтал Юнкер. Дошло до того, что в ноябре 2019-го Макрон заявил: у НАТО умер мозг, а европейцам пришло время думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.Усилились эти разговоры и с началом спецвоенной операции (СВО) России на Украине в 2022-м. Уже 25 марта, на совместном заседании министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС, было принято, а затем утверждено лидерами Евросоюза утверждено решение о создании общеевропейских вооруженных сил. И оформлено это было как комплекс согласованных мер в документе с прихотливым названием "Стратегический компас ЕС".В этом документе сказано, как думают в Брюсселе, главное: "ЕС должен иметь возможность защищать своих граждан и способствовать международному миру и безопасности. Это тем более важно в то время, когда война вернулась в Европу после неоправданной и неспровоцированной русской агрессии против Украины, а также крупных геополитических сдвигов. Этот Стратегический компас повысит стратегическую автономию ЕС и его способность работать с партнерами для защиты своих ценностей и интересов".План создания евроармии рассчитан до 2030 года. ЕС вроде как создает соединение численностью до 5 тысяч военнослужащих (это чуть больше американской бригады), пригодное для использования в "кризисах различных типов" и формирует оперативную группу числом до 200 полностью экипированных экспертов. Чтобы когда понадобится, они могли быть отправлены в горячую точку в течение 30 дней и были способны действовать в "сложных условиях".Кроме того, руководством ЕС было решено интенсифицировать учения на суше и на море, повысить военную мобильность европейских армий, упростить принятие совместных решений, усилить разведку и кибербезопасность, создать собственную программу космической обороны и нарастить возможности по ведению информационных войн и морских операций.Самым же заметным продолжением этой инициативы стал принятый на саммите НАТО в июле 2023 года план развертывания 300 тысяч военных на восточном фланге Альянса, увеличения оборонных закупок и трат на оборону как минимум 2% от ВВП. "Одиннадцать союзников достигают или превышают двухпроцентный ориентир… Мы ожидаем, что в следующем году это число существенно возрастет. Сегодня союзники взяли на себя твердое обязательство ежегодно инвестировать в оборону не менее 2% ВВП. …В соответствии с новыми планами 300 тыс. войск будут находиться в высокой степени готовности", — сказал тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг.По его словам, в 2023 году расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастут на 8,3%, и это самый большой рост расходов на оборону за последние 10 лет.И вот уже два года понятны три главные отличительные черты планов строительства евроармии. С одной стороны, все планы четко и однозначно сдобрены зоологической русофобией и направлены против России. Она объявлена главным врагом. "Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с двумя главными угрозами — Россией и терроризмом", — признал Столтенберг, приплетя для проформы терроризм, которым, по его мнению, тоже "балуется" именно Москва.С другой стороны, заявлено, что силовая политика Европы будет отвязана от решений Вашингтона. Сказано, что собственные силы нужны ЕС, "чтобы иметь возможность действовать быстро и решительно, когда разразится кризис, с партнерами, если это возможно, и в одиночку, когда это необходимо".Однако все прочно по-прежнему связано с планами и намерениями США – с оглядкой на них все и действуют.И, наконец, третий момент: заметно происходит постепенная мутация Евросоюза и превращение экономического объединения в военный блок. То ли ЕС превращается в НАТО, то ли НАТО сливается с ЕС и перерождает его. Плюс, конечно же, все жестко совпадает со свертыванием демократии и переходом Европы к авторитарным, а то и откровенно тоталитарным формам правления. И подавлению любого инакомыслия.В Мюнхене на прошедшей конференции все дни кто только не возвращался к теме евроармии. Но беда Европы в том, что способствовала этому информация о том, что:а) как раз 17 февраля, когда в Мюнхене всем хамил фюрер украинского народа Владимира Зеленский, его войска оставили Авдеевку, ставшую сакральным символом украинского сопротивления и украинской же обороноспособности. С помощью Запада (одно дело) и без нее (дела совсем плохи);б) Россия перевооружается стремительными темпами, а ее ВПК набрал такие темпы, что и не снились коллективному Западу;в) в США очень вероятна победа на президентских выборах именно Трампа, который и кинет Европу, а если точнее, то ЕС и НАТО аж бегом. Следовательно, Европа бросит Украину сразу после того, как США бросят Европу, а значит, Путин и его соратники будут торжествовать.Сразу после конференции журнал The Economist вышел со статьей "Бумажный тигр". ЕС бросился искать замену американскому ядерному зонтику", в которой было сказано, что если Европа хочет спастись, то ей придется очень результативно и продуктивно заполнить пустоту, которая образуется в случае ухода США, союзника, который всегда был рядом почти 80 последних лет. И "старушке-Европе" потребуется нечто гораздо большее, нежели элементарное увеличение военных расходов. А именно – новый взгляд на характер собственной военной мощи, на роль ядерного сдерживания в евробезопасности и на далеко идущие политические последствия военной организации и структуры ЕС, которому придется по-новому сотрудничать с НАТО, судьба которой тоже зависает в неопределенности.А ничего из указанного выше у Европы (ЕС и НАТО без США и Канады) нет:- ни достаточно средств, чтобы построить полноценные вооруженные силы со всеми родами и видами войск;- ни опыта и механизмов набора и формирования личного состава в достаточном количестве, так как на контрактников нет средств, а возврат к призову может вызвать как социальный бунты неготового изнеженного былой жизнью евронаселения, так и серьезный отток трудовых ресурсов из и так стагнирующей экономики;- ни собственного офицерского состава, управленцев, командиров и военачальников, способных формировать армию и придавать смысли ее существованию, командовать, ставить задачи и требовать адекватного их выполнения;- ни штабов, разведки и тылового обеспечения, прочно связанного с ВПК всех стран ЕС, которые не хотя разгонять н гонку вооружения, не будучи уверенными в долгосрочности принимаемых решений и гарантий возврата инвестиций в оружие.Короче, у потенциальной евроармии много чего нет сейчас и не предвидится в будущем. Потому что создается она под жесткую политическую задачу, обманным путем вброшенную в повестку дня еврожизни. А именно – США пугают европолитиков тем, что если Украина проиграет в СВО России, то следующей целью Москвы станет именно Европа.США банально хотят, благодаря этому обману, бороться с Россией на уничтожение сначала руками украинцев, которые сейчас, увы, заканчиваются, а потом – руками и жизнями европейцев. Сначала восточных и центральных, а потом и западных. За обезжириванием должно прийти в Европу и обескровливание, и обезлюдивание. Как сейчас в Украину. На страхах "старушки" Европы США и играют.И, конечно же, никакой независимости Европы в военном отношении. Это тоже обман и симулякр. Генсек Столтенберг изначально говорил: "Речь должна идти не о конкуренции, а о сотрудничестве, трансатлантический альянс чрезвычайно важен для ЕС". Говорит он это и сейчас.А глава Бюро нацбезопасности Польши, очень мечтающей о собственной сильной армии, Станислав Козей еще в 2018 году сказал о евроармии: "Это мечта. Потому что для появления такой армии должен появиться сначала тот, кто будет принимать решения, король или император, а уже потом его армия, а не наоборот, Даже если теоретически предположить, что такая европейская армия появится, кто будет ею управлять? У нас нет "объединенных штатов Европы", так как только такое образование могло бы быть политическим владельцем европейской армии".Как тут с ним можно спорить?Но США будут давить на европейцев, а те будут стараться превращаться в пушечное мясо. И это однозначно доставит России дополнительные проблемы. Если слишком затягивать СВО и долго оставлять зубы дракона в пасти украинского неонацизма, сейчас брошенного на убой против России.

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эксклюзив, россия, ес, мюнхенская конференция по безопасности, армия, сша, европа, владимир путин, йенс столтенберг, дональд трамп, владимир зеленский, нато