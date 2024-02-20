https://ukraina.ru/20240220/1053402161.html
"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог - 20.02.2024 Украина.ру
"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
В украинском обществе произойдет переоценка ценностей, они поймут, кто плохой, а кто хороший, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-20T03:15
2024-02-20T03:15
2024-02-20T03:15
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россия
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алексей самойлов
социология
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Военный политолог предположил, когда на Украине состоится "социальный взрыв". При этом, убежден военный политолог, что у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует Закон о мобилизации. "Я не скажу точный срок, но это обязательно произойдет. В таком диком состоянии общество долго существовать не может", - добавил он. Украинцы просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой, считает Самойлов.Задача России остается прежней - занять территории с целью их денацификации и демилитаризации, чтобы исключить туда ввод натовских войск, пояснил политолог. Задача безопасности была основной задачей России, а только потом уже заговорили про денацификацию и демилитаризацию Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html
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новости, россия, украина, алексей самойлов, социология
"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог
В украинском обществе произойдет переоценка ценностей, они поймут, кто плохой, а кто хороший, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
Военный политолог предположил, когда на Украине состоится "социальный взрыв".
"Украинское общество по-прежнему находится в жутком состоянии. Их максимально отключили от истинной информации. На них оказывается максимальное пропагандистское воздействие. Они как информационные наркоманы не воспринимают ничего другого, что не поддерживает их уверенность в собственной правоте и неизбежной победе", - заявил Самойлов.
При этом, убежден военный политолог, что у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует Закон о мобилизации. "Я не скажу точный срок, но это обязательно произойдет. В таком диком состоянии общество долго существовать не может", - добавил он.
Украинцы просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой, считает Самойлов.
Задача России остается прежней - занять территории с целью их денацификации и демилитаризации, чтобы исключить туда ввод натовских войск, пояснил политолог. Задача безопасности была основной задачей России, а только потом уже заговорили про денацификацию и демилитаризацию Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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