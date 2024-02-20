https://ukraina.ru/20240220/1053402161.html

"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог

"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог - 20.02.2024 Украина.ру

"Их отключили от истинной информации": украинцев ждёт переоценка ценностей - военный политолог

В украинском обществе произойдет переоценка ценностей, они поймут, кто плохой, а кто хороший, рассказал участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-20T03:15

2024-02-20T03:15

2024-02-20T03:15

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Военный политолог предположил, когда на Украине состоится "социальный взрыв". При этом, убежден военный политолог, что у украинцев начнется переоценка ценностей, фрустрация и депрессия на этой почве. Этому серьезно поспособствует Закон о мобилизации. "Я не скажу точный срок, но это обязательно произойдет. В таком диком состоянии общество долго существовать не может", - добавил он. Украинцы просто начнут выяснять внутри себя, кто хороший, а кто плохой, считает Самойлов.Задача России остается прежней - занять территории с целью их денацификации и демилитаризации, чтобы исключить туда ввод натовских войск, пояснил политолог. Задача безопасности была основной задачей России, а только потом уже заговорили про денацификацию и демилитаризацию Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html

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новости, россия, украина, алексей самойлов, социология