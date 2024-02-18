https://ukraina.ru/20240218/1053325084.html
"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес
"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес - 18.02.2024 Украина.ру
"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес
Российский шоу-бизнес как немаловажную часть информационного поля необходимо срочно переформировать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.
2024-02-18T04:50
2024-02-18T04:50
2024-02-18T06:21
новости
днр
филипп киркоров
шоу-бизнес
концерт
россия
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Эксперт полагает, что звезды эстрады являются образцами для подражания, так как они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном", поэтому шоу-бизнес нуждается в новых тенденциях.На вопрос журналиста, правильные ли были приняты меры по отношению к российским звездам на примере Филиппа Киркорова, и стоит ли продолжать подобную практику, Краснов отметил, что нужно исходить из того, какую цель стоит преследовать.“Если мы хотим, чтобы массовой аудитории по-прежнему навязывали похабно-мещанское потребительство песнями про "Ролексы", "Ламборджини", "Версаче" и лайки в экстремистских соцсетях; если хотим, чтобы самые популярные каналы коммуникации с народом несли выкрики вроде "Все мои сучки любят чёрный цвет"; если действительно хотим, чтобы чудо в перьях и дальше зарабатывало миллионы своей пошлятиной”, - отметил эксперт.Краснов утверждает, что одного концерта в ДНР недостаточно, так как возникает вероятность, что подобная единоразовая акция не поможет встать на путь исправления.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, филипп киркоров, шоу-бизнес, концерт, россия
Новости, ДНР, Филипп Киркоров, шоу-бизнес, концерт, Россия
"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес
04:50 18.02.2024 (обновлено: 06:21 18.02.2024)
Российский шоу-бизнес как немаловажную часть информационного поля необходимо срочно переформировать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.
Эксперт полагает, что звезды эстрады являются образцами для подражания, так как они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном", поэтому шоу-бизнес нуждается в новых тенденциях.
На вопрос журналиста, правильные ли были приняты меры по отношению к российским звездам на примере Филиппа Киркорова, и стоит ли продолжать подобную практику, Краснов отметил, что нужно исходить из того, какую цель стоит преследовать.
“Если мы хотим, чтобы массовой аудитории по-прежнему навязывали похабно-мещанское потребительство песнями про "Ролексы", "Ламборджини", "Версаче" и лайки в экстремистских соцсетях; если хотим, чтобы самые популярные каналы коммуникации с народом несли выкрики вроде "Все мои сучки любят чёрный цвет"; если действительно хотим, чтобы чудо в перьях и дальше зарабатывало миллионы своей пошлятиной”, - отметил эксперт.
Краснов утверждает, что одного концерта в ДНР недостаточно, так как возникает вероятность, что подобная единоразовая акция не поможет встать на путь исправления.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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