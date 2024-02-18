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"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес

"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес - 18.02.2024 Украина.ру

"Концерта в ДНР недостаточно": эксперт предложил перекроить шоу-бизнес

Российский шоу-бизнес как немаловажную часть информационного поля необходимо срочно переформировать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.

2024-02-18T04:50

2024-02-18T04:50

2024-02-18T06:21

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Эксперт полагает, что звезды эстрады являются образцами для подражания, так как они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном", поэтому шоу-бизнес нуждается в новых тенденциях.На вопрос журналиста, правильные ли были приняты меры по отношению к российским звездам на примере Филиппа Киркорова, и стоит ли продолжать подобную практику, Краснов отметил, что нужно исходить из того, какую цель стоит преследовать.“Если мы хотим, чтобы массовой аудитории по-прежнему навязывали похабно-мещанское потребительство песнями про "Ролексы", "Ламборджини", "Версаче" и лайки в экстремистских соцсетях; если хотим, чтобы самые популярные каналы коммуникации с народом несли выкрики вроде "Все мои сучки любят чёрный цвет"; если действительно хотим, чтобы чудо в перьях и дальше зарабатывало миллионы своей пошлятиной”, - отметил эксперт.Краснов утверждает, что одного концерта в ДНР недостаточно, так как возникает вероятность, что подобная единоразовая акция не поможет встать на путь исправления.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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новости, днр, филипп киркоров, шоу-бизнес, концерт, россия