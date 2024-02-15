https://ukraina.ru/20240215/1053295019.html

Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"

Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ" - 15.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"

Почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, при каких условиях на Западе и в Украине могут заговорить о мире, чего ожидать от нового президента Финляндии.

2024-02-15T04:44

2024-02-15T04:44

2024-02-15T04:44

интервью

украина

россия

великая отечественная война

финляндия

минские соглашения

переговоры

запад

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Он также прокомментировал поездку Филиппа Киркорова на Донбасс, заметив, что шоу-бизнес нуждается в новых тенденциях.— Дмитрий Анатольевич, почему Украина не пошла мирным путем, выполняя Минские соглашения, и нам пришлось начать СВО?— Существует одна распространённая иллюзия по поводу Украины. Как только мы поддаёмся этому мороку, возникают удивлённые, возмущённые, растерянные вопросы. Логика понимания вдруг рушится, а действия киевского режима делаются непредсказуемыми.Давайте вспомним два исторических примера времён Великой Отечественной войны. На оккупированной территории существовали партизанские республики. Представьте, глубокий немецкий тыл, а там не партизанский отряд, укрывшийся в лесу, а городки и посёлки, где функционирует советская власть, работают предприятия и колхозы, поставляя продукцию на "большую землю" через линию фронта. Даже призыв осуществлялся планово и призывники тоже переходили линию фронта, чтобы встать в ряды Красной Армии.Здесь всё предсказуемо и логично: если хватало сил удержать советский анклав, люди так и поступали. Боролись с врагом, работали на благо Родины. Но рядом, буквально в сотне километров от партизанской республики, возникло другое образование, логика существования которого кажется дикой. Это так называемая Локотская республика. В ней также работали промышленность и сельское хозяйство, осуществлялся призыв. Только вот призванные охотились на партизан и воевали с Красной Армией. Советские граждане действовали против советской армии — что здесь не так? Локотская республика не была самостоятельной. Её руководство из кожи вон лезло, чтобы создать иллюзию "суверенитета". Но клоунские ужимки не могли прикрыть очевидное — "республика" была всего лишь формой немецкой оккупационной власти.Если сделать допущение, что Украина так называемое суверенное государство, то возникает то же ощущение — что-то здесь не так. Не разумно, не логично, дико поступает руководство страны. Вопросы так и сыплются: почему не выполнили Минских соглашений? Зачем годами бомбили своих сограждан, мирных жителей Донбасса? А до того, почему десятилетиями не обновляли инфраструктуру? От чего не заботились о гражданах? Почему в качестве национальных героев избрали не созидателей, а признанных международных преступников?Но стоит отбросить иллюзию самостийности, самостоятельности, и всё становится вполне понятным и прозрачным. Киевский режим, как и Локотская республика, всего лишь форма оккупационной власти, циничной и беспощадной, озабоченной только собственными профитами.Можно ли было ожидать, что "инвесторы", вложившиеся в анти-Россию, вдруг позволят своим гауляйтерам выполнить мирный план — будь то Минский или Стамбульский? Нет, конечно. Остановить их может только понимание, что убытки окажутся значительно выше прибылей. Именно поэтому первые мысли о мире пришли им в голову только после провального прошлогоднего "контрнаступа".— В какую сторону ждать изменений в отношениях Москвы и Хельсинки после победы Александра Стубба на выборах президента Финляндии?— Предвыборная программа Стубба, с которой он победил, начинается со слов о России. Политик обвиняет нас в "агрессивной войне". Там же чётко и однозначно изложена его позиция: "До тех пор, пока Россия продолжает военные действия в Украине, мы не сможем вести с ней нормальное сотрудничество и деловые отношения". На так называемом предвыборном экзамене — большом интервью — тогда ещё кандидат в президенты Финляндии заявил, что не снимет трубку, если Владимир Путин позвонит, чтобы поздравить его с победой. То есть антироссийская позиция — это краеугольный камень политического успеха Александра Стубба.Он вступит в должность 1 марта, но уже сейчас планирует первые шаги. И направление определено однозначно: на Запад, в объятья НАТО и США. Можно ли ожидать разворота на 180 градусов? Увы, нет. Нам нужно привыкать к мысли, что появилась ещё одна анти-Россия — северная.— Финляндия как государство возникла в рамках Российской Империи. Экономика Финляндии была выстроена на сотрудничестве с нами, на поставках русской древесины, алюминия и так далее. Неужели финны не благодарны за это? — Концепция исторической памяти была привнесена с Запада, но прижилась в России, несмотря на то, что явно противоречит самим основам психологии и социологии. Поэтому, с моей точки зрения, представления о благодарных или неблагодарных народах не соответствуют объективной реальности. Уподобляться крыловским гусям, претендующим на особое отношение потому, что их предки Рим спасли, не стоит.Определённая благодарность возможна в пределах одного-двух поколений, но это не случай Финляндии. Даже в рамках одного поколения не приходится рассчитывать на доброе отношение финнов. Это историческая традиция — так повелось изначально.Например, во время войн со Швецией из пленных солдат шведской армии выделяли финнов, местных жителей, и не только отпускали их по домам, но даже платили пенсию из имперской казны. Но в следующей войне финны в полной мере демонстрировали свою "благодарность", вновь становясь под шведские знамёна.Когда Россия подарила финнам государственность, создав Великое княжество Финляндское, русские на его территории сразу же стали "нежелательными элементами". Охота на русских коробейников стала чуть ли не национальной забавой.Получив из рук Ленина независимость, Финляндия ответила вовсе не благодарностью, но агрессией. "Первая Финская война" началась в 2018-м, и Карл Маннергейм поклялся, что "не вложит меч в ножны, прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Беломорской Карелии". В результате финны оттяпали Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего.При этом финны демонстрировали совершенно звериную ненависть по отношению к русским. Типичный случай бесчеловечной расправы — "Выборгская резня", когда всех русских Выборга согнали на расстрел: мужчин, женщин, детей. Среди жертв были дворяне, священники и, принятые за русских, иностранцы.Затем была "Вторая Финская", известная как "Карельская авантюра" 1921 года, и агрессором снова выступила Финляндия.Во время Великой Отечественной войны финские оккупанты отличались жестокостью даже на фоне отъявленных германских фашистов. Это был настоящий геноцид — уничтожение по национальному признаку. Согласно приказу верховного главнокомандующего армии Финляндии Маннергейма, следовало "Русское население брать в плен и направлять в концентрационные лагеря". А там — голод, пытки, смерть. Документов, подтверждающих это, предостаточно.В общем, не рассчитывая на историческую память как основу некоей благодарности, на самом деле, приходится считаться с укоренившейся традицией яростной, кровавой финской русофобии.— Западные элиты, как пишут отдельные эксперты, увидели в интервью Путина Карлсону желание прекратить военные действия на Украине путём "корейского варианта". Как вы думаете, если реально Запад предложит России такой мир, мы на этой пойдем?— Не предложит. Это противоречит интересам тех самых инвесторов, которые не собираются фиксировать убытки, а хотят получать баснословные барыши от вложений [в Украину].Вообще же, любое предложение Запада и Украины можно принимать только в той части, которую можно надёжно контролировать. Минск, Стамбул и история зерновой сделки научили, что на слово "партнёрам" верить нельзя.— Филипп Киркоров приехал в ДНР после опальной "голой вечеринки". Означает ли это, что в отношении артистов были приняты правильные меры и этот инструмент необходимо использовать и дальше?— Смотря каково целеполагание. Если мы хотим, чтобы массовой аудитории по-прежнему навязывали похабно-мещанское потребительство песнями про "Ролексы", "Ламборджини", "Версаче" и лайки в экстремистских соцсетях; если хотим, чтобы самые популярные каналы коммуникации с народом несли выкрики вроде "Все мои сучки любят чёрный цвет"; если действительно хотим, чтобы чудо в перьях и дальше зарабатывало миллионы своей пошлятиной — да, один концерт в ДНР, и можно дальше промывать мозги населению. Это мое личное мнение.Звёзды, кумиры — образцы для подражания. И они формируют отношение к жизни стократ сильнее, чем попытки учительницы завести с детьми "Разговор о важном". Особенно учитывая бесконечное повторение убогих и развратных текстов в теле- и радиоэфире. И, по-хорошему, надо не индульгенцию на продолжение шабаша всем этим певцам и певичкам выдавать, а вспомнить, что шоу-бизнес — немаловажная часть информационного поля. Необходимо переформатировать его.— Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. Это юридически законно? Обращались ли мы в международные суды по этому поводу, используя факты, а не слова?— В середине 60-х была опубликована замечательная сказка Николая Носова "Незнайка на Луне", ставшая настоящим антикапиталистическим памфлетом. Концепция "мироустройства, построенного на правилах" тогда ещё не была популярной, но Носов провидчески сформулировал её: "Грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону?"Право, заменённое правилами, которые меняются в угоду политическому моменту, перестало существовать. В кругу коллег ходит горькая шутка: "Вот в Европе и США суд действительно независимый! Он не зависит от законов, доказательств и логики". Западное правосудие в этой ситуации свелось к единственной, не свойственной судебной власти, функции — оправданию политических решений.Смысла искать справедливости в таком суде нет, как и рассматривать законность оправдания самого обычного грабежа, который попытаются прикрыть даже не законом, но вновь изобретёнными правилами.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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https://ukraina.ru/20240213/1053274917.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, великая отечественная война, финляндия, минские соглашения, переговоры, запад